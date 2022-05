František dává rodičům pořádně zabrat. Teď může řádit v novém pokojíčku

Šestá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

František je malý temperamentní povětroň, kterému se líbí letadla. Jeho táta Stanislav pro něj plánuje nový dětský pokoj, který by měl v následujících letech posloužit i sourozenci. Představuje si patrovou postel, herní koutek, prostor na kreslení a odpočinek. V místnosti by měla převládat modrá barva. Úkolu se ujala designérka Markéta Daňková.

Pokoj má po proměně vše potřebné. Díky na míru vytvořenému nábytku se vešla do místnosti herna, velká postel, úložné prostory, skluzavka spojená s žebřinami, překližkový stolek s výukovými prvky, židle a různý stupňovitý nábytek, po kterém se chodí do postele, ale dá se na něm i sedět a hrát si.

Na některých stěnách jsou autorské tapety od Markéty Daňkové s rozvernými zajíci, letadly a mapou světa. Další jsou natřené omyvatelnou barvou, vešla se i tabulová samolepka a magnetická tapeta. Zajímavým a výrazným detailem je velký mrak pokrytý hliníkovou fólií s letadlovými okny. Tento krycí panel slouží jako zábrana u patrové postele. Strop je vymalovaný nebeskou modrou.

Pod oknem i pod patrovou postelí je velké množství úložného prostoru v podobě skříněk a pódia (prodlouženého parapetu) se zásuvkami. Vše slouží současně jako posezení a také jako schody. Designérka vytvořila pod lůžkem o rozměru 90 × 200 cm prostor, do kterého se vejde kolmo druhá postel pro případného sourozence. Do té doby je to výborný úkryt schovaný za závěsem.

V rohu stojí knihovna a vešly se i dřevěné dětské žebřiny (prolézačka) se skluzavkou a houpačkou. Osvětlení vyřešila světelná rampa s bodovkami. Pokoj zdobí zavěšené papírové origami jeřábů, které by měly dítěti přinést štěstí.

Z pokojíčku má velkou radost nejen František, ale i jeho tatínek. Líbí se mu hlavně modrý strop a originální tapety. Má radost i z mráčkové patrové postele.