Když se blížily loňské Vánoce a mé dceři bylo šestnáct, rozhodl jsem se, že nejlepší dárek bude kosmetický stolek s širokými horními zásuvkami a speciálním osvětlením zrcadla. Jinak má totiž malý pokoj zařízený jen nejnutnějším nábytkem.
Nešlo však jen o nákup, ale o společné vytvoření tohoto nábytku, který se stal rodinným projektem, ačkoli boj s chaotickými plány a přesným montováním výsuvů prověřil moje kutilské dovednosti.
Od nápadu k realizaci vedla cesta skrz hromadu dřevotřískových desek a nepříliš srozumitelný návod. Jelikož jsem chtěl dceři dát nejen hotový stolek, ale i zážitek, pustila se do stavby společně se mnou. Ačkoli byla dychtivá, záhy jste oba zjistili, že přiložené plánky k sestavení byly poněkud chaotické a spíš než pomáhaly, tak mátly.
Celé rodinné kutilské odpoledne se rázem proměnilo v detektivní práci, kde jste museli správný postup luštit a domýšlet. Skutečným oříškem se ukázalo být správné přišroubování výsuvů zásuvek, které musely být vyrovnané na milimetr, aby šuplíky jezdily hladce a bez zadrhávání.
V tomto boji se šrouby a vruty se však ukázalo, jak důležité je mít správné vybavení. Množství spojovacího materiálu bylo tak ohromné, že by ruční šroubování snadno přivodilo „karpální tunely“, ale já měl prozíravě připravený svůj malý aku vrtací šroubovák. Ten se stal naším nepostradatelným hrdinou, bez něj by se naše akce asi protáhla na neurčito. Díky němu jsme překonali i ten největší počet vrutů.
Když už stála samotná konstrukce s funkčními zásuvkami, čekala nás třešnička na dortu: montáž osvětlení. Pečlivě jste instalovali LED žárovky kolem zrcadla, aby stolek získal ten správný profesionální vzhled a dcera se u něj mohla cítit jako filmová hvězda.
Když byl stolek konečně hotový, stál před námi kus nábytku, který byl nejen krásný a přesně podle přání, ale byl v něm i kus naší společné práce. Bylo to důležité a krásné poučení pro dceru, že s trochou odhodlání a správným nářadím lze překonat i ten nejhorší návod.
Soutěž o nejlepší proměnu
Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, nebo třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili skvělé místo pro malou pracovnu v obývacím pokoji? Pochlubte se! Není až tak důležitý rozsah prací, ale chytrý nápad!
Pro účast v soutěži pošlete minimálně 6 fotografií, nejlépe v šířkovém formátu, a to před proměnou (nejlépe), případně pouze po proměně. Fotografie musí být ve formátu jpg.
Fotografie vložte do soutěžního formuláře včetně popisu proměny, který by měl samozřejmě svou délkou odpovídat rozsahu prací, minimálně však 1 000 znaků.
Zde vkládejte své příspěvky
Výhry v soutěži Nejlepší proměna
Na tři čtenáře, jejichž soutěžní příspěvek zaujme redakci i porotu, čekají atraktivní ceny, které věnovala společnost Samsung. Tyto pomocníky ocení každý moderní domov, ať už jde o čistotu, zábavu nebo každodenní komfort.
1. cena: Tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet (včetně vysýpací stanice All-in-One)
Profesionální úklid bez námahy. Tyčový vysavač BESPOKE AI Jet Lite Pet nabízí extrémní sací výkon až 280 W a je navržen nejen pro domácnosti se zvířaty. Díky chytré vysýpací stanici se vyprazdňování nádoby obejde bez obláčku prachu, stačí zasunout a systém vše hygienicky uzavře. Lehká konstrukce, dlouhá výdrž baterie a speciální nástavce na chlupy ze sedaček i koberců dělají z tohoto vysavače špičkového parťáka pro dokonalý pořádek. Cena: 21 990 Kč
2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G
Stylový telefon, který zvládne tempo všedního dne. Galaxy A36 5G v barevném provedení Awesome Levander spojuje elegantní design s odolností a spolehlivým výkonem. Displej s plynulým obrazem potěší při sledování videí, zatímco pokročilý fotoaparát zachytí rodinné momenty i večerní atmosféru v plných detailech. Podpora 5G přináší bleskové připojení, takže fotky, recepty či videa budete mít okamžitě online. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitu bez kompromisu. Cena: 9 499 Kč
3. cena: Sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE
Skvělý zvuk pro chvíle klidu i na cesty. Galaxy Buds3 FE v elegantním odstínu Gray potěší čistým poslechem, aktivním potlačením hluku a tvarem, který bezpečně drží v uchu i při pohybu. Ať už si chcete vychutnat podcast při vaření, nebo se ponořit do oblíbené hudby cestou do práce, tato sluchátka nabídnou výdrž až několik hodin a kompaktní pouzdro, které se vejde do každé kapsy. Cena: 3 699 Kč