náhledy
Horké dny pořádně prověřily nejen byty, ale i kanceláře. Architektka Iveta Křížová ze studia Premier interiors dokázala myslet u projektu Cowork v Purkyňově ulici v Brně jak na design, tak na kvalitu prostředí, včetně chlazení. I proto její projekt zvítězil v soutěži Interiér roku 2025 v kategorii LD Seating (kanceláře a cowork). Návrh stojí na středové symetrii, která se potkává v prostoru nejvýrazněji v kuchyňce, prosvětlené do průčelí budovy.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Celé místnosti dominuje podélně orientovaný barový pult. Je vystavěný z luxfer a vestavěného květináče s živými rostlinami. I kvůli velkému oknu byl pro kuchyňku pečlivě propočítaný výkon klimatizace.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Podnož má vnitřní prosvětlení luxfer.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Pro architekty byl návrh velmi náročný, protože zadání bylo obecné, navíc klienta dopředu neznali, jen věděli, že cílem má být jistá univerzalita.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Luxfery do budovy ze 60. let minulého století prostě patří...
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Materiály v kuchyňce jsou pojaté v čisté až konstrukční pravoúhlé geometrii a vyšší odolnosti, což platí i o keramických obkladech pracovní plochy.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Budova ze 60. let minulého století „nabídla“ na začátek jen technicky nevyhovující prostor včetně instalací i designu. Vše se změnilo.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Keramický obklad je odolný, navíc červená se do kuchyně hodí.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Barový pult doplňuje rozptýlené osvětlení napínaného stropu a vnitřní prosvětlení luxfer podnože.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Klimatizace nechybí ani v chodbách.
Autor: Studio Premier interiors
Vstupní prostor bez recepce je důmyslně zvětšený osvětlovacím boxem.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Vstupní prostor bez recepce slouží pro vyčkání a osobní uvedení.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Panel ve vstupním prostoru se může různě proměňovat...
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
V chodbě jsou odkryté a přiznané technologické rozvody, tento prostor je opticky snížený černým nástřikem.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Vtipně a přitom jednoduše je vyřešený odkládací prostor u vstupu.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Zasedačky působí díky symetrickému prosklení mnohem větším dojmem.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Středová dispozice je symetrická, logicky řazená podle potřeb funkcí za sebou.
Autor: Ing. arch. Lucie Mojžíšová
Koncept kostek se podařilo prolnout většinou prvků celého interiéru.
Autor: Studio Premier interiors
Půdorys coworku
Autor: Studio Premier interiors