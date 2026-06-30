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V takových kancelářích lze přežít i horko. Chladí klimatizace i luxfery

Alena Řezníčková
Horké dny pořádně prověřily nejen byty, ale i kanceláře. Architektka Iveta... Celé místnosti dominuje podélně orientovaný barový pult. Je vystavěný z luxfer... Podnož má vnitřní prosvětlení luxfer. Pro architekty byl návrh velmi náročný, protože zadání bylo obecné, navíc... Luxfery do budovy ze 60. let minulého století prostě patří... Materiály v kuchyňce jsou pojaté v čisté až konstrukční pravoúhlé geometrii a... Budova ze 60. let minulého století „nabídla“ na začátek jen technicky... Keramický obklad je odolný, navíc červená se do kuchyně hodí. Barový pult doplňuje rozptýlené osvětlení napínaného stropu a vnitřní... Klimatizace nechybí ani v chodbách. Vstupní prostor bez recepce je důmyslně zvětšený osvětlovacím boxem. Vstupní prostor bez recepce slouží pro vyčkání a osobní uvedení.
Horké dny pořádně prověřily nejen byty, ale i kanceláře. Architektka Iveta Křížová ze studia Premier interiors dokázala myslet u projektu Cowork v Purkyňově ulici v Brně jak na design, tak na kvalitu prostředí, včetně chlazení. I proto její projekt zvítězil v soutěži Interiér roku 2025 v kategorii LD Seating (kanceláře a cowork).

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