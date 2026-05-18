Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

Alena Řezníčková
Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30 metrů čtverečních. Vše tu během rekonstrukce bylo navíc pod drobnohledem přísných chorvatských památkářů.
V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro 6 až 9 osob, a malým pracovním stolem. | foto: Iveta Kopicová

Detail kuchyňské linky
Stěny jsou v maximální ploše (všude tam, kde to bylo možné) řešeny v původním,...
Kuchyň je vybavená všemi potřebnými spotřebiči.
Kuchyňská pracovní plocha respektuje výšku parapetu okna, který je její...
24 fotografií

Unikátní rekonstrukce probíhala na ostrově Cres v historické části města stejného jména. Architektka Ivana Dombková a řemeslníci z Čech i Chorvatska zde odvedli neuvěřitelnou práci.

Cres si rodina nevybrala náhodou, za odpočinkem sem jezdili už více než 20 let a v roce 2020 se definitivně rozhodli: tady bude jejich druhý domov, ve kterém mohou pobývat, odpočívat a dlouhodobě na dálku pracovat. Přáli si intimní místo s charakterem a atmosférou, kam za nimi může přijet na čas i širší rodina či přátelé. Hledali místo s příběhem a historií.

„Zpracovali jsme studii řešení dispozic celého domu a řešení fasád, navrhli konstrukční detaily ve vztahu k technologiím (topení, chlazení) a instalacím (elektro, voda, odpad), připravili výrobní dokumentaci celého interiéru do posledního detailu. Ve vztahu k úřadům i k samotné realizaci stavby musel být projekt zaštítěn chorvatským projektantem,“ popisuje architektka Ivana Dombková ze studia I. D. Arch.

Detail kuchyňské linky
V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro 6 až 9 osob, a malým pracovním stolem.
Stěny jsou v maximální ploše (všude tam, kde to bylo možné) řešeny v původním, avšak nově očištěném a nově vyspárovaném kameni.
Kuchyň je vybavená všemi potřebnými spotřebiči.
Kuchyňská pracovní plocha respektuje výšku parapetu okna, který je její „součástí“, což se postupně velmi osvědčilo i z užitného hlediska.
24 fotografií

Projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

I vy se můžete zapojit do soutěže v kategorii Hlasování veřejnosti, stačí připojit svůj hlas do 5. května u vybraného projektu na stránkách soutěže. Hlasovat můžete v každé ze šesti kategorií. Vítězem se stane interiér s nejvyšším počtem hlasů napříč kategoriemi.

Chvála kamene

Do domu vedou dva vstupy, jeden v prvním, druhý v druhém nadzemním podlaží, k němuž vystoupáte po krásných, ale velmi příkrých a prošlapaných kamenných schodech společných se sousedy tak, jak je zde obvyklé ve starých domech.

Jako hlavní vstup zvolili nakonec architekti dveře z uličky v přízemí. Dostanete se tak do společné chodby s odkládacími prostory. Tento nábytkový blok tvoří zároveň předěl mezi chodbou a vedle umístěnou ložnicí s koupelnou. Vstup do této ložnice vede skleněnými mléčnými dveřmi s rastrem, které dovolují maximální světelné propojení.

„V tomto pokoji je kromě dvojpostele a úložných prostor také pracovní stůl a objemná zabudovaná komora, která tvoří krytí a odizolování schodiště. V ní je pračka se sušičkou a potřebné úložné prostory,“ popisuje Ivana Dombková. Koupelna má trojúhelníkový půdorys, vychází totiž z tvaru původního bunaru (studny), respektive obestavěného prostoru, který sloužil k záchytu dešťové vody.

Češka si postavila vilu v Chorvatsku. Skvělé rozhodnutí jí změnilo život

V celém domě pak nepřehlédnete původní kámen. Je s ním spojený nádherný příběh. „Řemeslníci (dva Češi a jeden Chorvat) se s repasováním kamenů hodně trápili, zkoušeli různé metody. Sousedka, která bydlí vedle, procházela kolem a nabídla se, že metody renovace starých kamenů zná, její táta byl kameník a jestli nechtějí pomoci. Nakonec veškeré kamenné zdi, snad 100 m2, repasovala sama během šesti měsíců,“ vzpomíná architektka Dombková.

V místech, kde nebyl kámen dostatečně pěkný ani po opravě, byly použité svislé dubové panely, které slouží k překrytí vedení veškerých instalací.

Ach ty schody…

Opravy se však netýkaly jen kamenných zdí. Všechny čtyři dřevěné stropní konstrukce a dřevěné schody se musely demontovat a nahradit novými z lepených trámů, památkáři trvali na přiznané dřevěné stropní konstrukci. Byl kompletně vyměněný krov i střešní krytina.

„Složitost výměny schodiště se snad nedá ani popsat, přestože na něj byla zpracována přesná dílenská dokumentace. Některé komponenty se musely na stavbě upravovat a přizpůsobovat, výčnělky všech kamenů se prostě zaměřit nedají, řečeno s nadsázkou,“ objasňuje Ivana Dombková.

Šikovní čtyři zámečníci ze Šumperka si však s těmito „detaily“ poradili dokonale a vytvořili skvělý konstrukční základ pro opláštění dubovým masivním dřevem. Z vlastní ocelové konstrukce zůstaly pohledové jen ocelové sloupky, které probíhají přes všech pět podlaží a ztužují celý dům. Tvoří klíčovou část nosné konstrukce.

Detail kuchyňské linky
V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro 6 až 9 osob, a malým pracovním stolem.
Stěny jsou v maximální ploše (všude tam, kde to bylo možné) řešeny v původním, avšak nově očištěném a nově vyspárovaném kameni.
Kuchyň je vybavená všemi potřebnými spotřebiči.
24 fotografií

Světlé výšky jednotlivých podlaží nebyly zrovna ideální, ale posun oken ve vertikálním (ale ani horizontálním) směru a změna velikosti oken nebyla možná s ohledem na požadavky památkářů.

Problém se světlou výškou se projevil i při návrhu výšky skladby pro zvukové izolace. Ta je pro komfort užívání jednotlivých pater velmi důležitá. „Využili jsme akustické desky, a to nejen ve vodorovném, ale i svislém směru. Další izolace byla použita ze spodní strany stropů mezi jednotlivými trámy. Vše jsme pak zaklopili sádrokartonem,“ popisuje Ivana Dombková.

Realizaci fasády obstarala specializovaná firma, která musela mít povolení na realizaci historických objektů. Použila speciální technologii určenou pro památkově chráněné budovy.

O studiu I. D. Arch

Ing. arch. Ivana Dombková, Ing. Rostislav Černík

Na počátku je papír, tužka, zadání. Na konci životní prostor. Neřídíme se módními trendy. Vycházíme ze zadání klienta, z místa a času. Usilujeme o pochopení, komunikaci a objevování.

Důležitý je pro nás dobrý pocit ze všeho, co jsme kdy udělali, co právě děláme a co bychom ještě rádi… Je důležité se dívat dopředu a zároveň se moci ohlédnout.

Snažíme se o moudrá a zároveň vzrušující řešení, o maximální pochopení a vnímání všech souvislostí. Velmi nám záleží na celistvosti našeho díla a na jeho finálním provedení, od stavebních prací až po konečnou realizaci interiéru. Neexistuje totiž malá a velká architektura, je jen dobrá, nebo žádná.

V Chorvatsku si postavili věž z kamene. Je to ta nejlepší chalupa

O ostrově Cres

Ostrov Cres má bohatou historii, která sahá až do 4. století před naším letopočtem, kdy jej osídlili Illyrové, konkrétně Liburnové. Později se na ostrově usadili Řekové a Římané, kteří zde založili město Crepsa, dnešní Cres.

V 10. století se ostrov stal součástí Chorvatského království, ale později jej ovládla Benátská republika, která zde vládla až do roku 1797. Během této doby se ostrov stal významným obchodním centrem. Po pádu Benátské republiky se ostrov dostal pod rakouskou vládu, a později, po první světové válce, se ostrov stal součástí Jugoslávie. Od roku 1991 patří nezávislému Chorvatsku.

Město Cres, které je hlavním městem ostrova, má bohatou historii, která sahá až do 15. století. Město je obklopeno hradbami a má mnoho historických památek, včetně radniční věže, městské brány a kostela Panny Marie Sněžné.

Ostrov Cres je také známý pro svou přírodní krásu, včetně Vranského jezera, které je největším jezerem v Chorvatsku, a pro své pláže, jako je například pláž Sveti Ivan u Lubenice.

Díky těmto a dalším krásám a zatím přetrvávající turistické nepřetíženosti a snadné dostupnosti (přibližně 540 km například z Vídně), skvělým místním pokrmům a surovinám, creskému olivovému oleji a jehněčímu, křivolakým uličkám s chladivým stínem a vřelým místním lidem se stal tento ostrov místem, který si jako druhý domov zvolili majitelé zrekonstruovaného domu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dům, který požíral lidi. Nejluxusnější adresa se změnila v čekárnu na smrt

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní...

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní dům a též Dům, který požíral lidi. Případně Dům předběžného zadržení. I když to z majestátní stavby, která stojí v centru...

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky...

Skvělý urbanismus i využití prefabrikace, to byl projekt architekta Františka Jecha (spolu s Hanušem Majerem a Karlem Storchem) na pražské Solidaritě. Dodnes oceňované první pražské sídliště, které...

Naletěli odborníkovi a museli začínat znovu. Dnes je jejich dům hitem internetu

Michaela s přítelem zvelebili dům svépomocí.

Michaela s Kubou se zamilovali do starého domu, který jim ovšem dispozičně nevyhovoval. Pustili se do strastiplné rekonstrukce, na konci které dosáhli svého vysněného domova. Jaké problémy museli...

Socialismus v betonu: 25 českých staveb, které budí úžas i nenávist

Dostavěn byl v dvaašedesátém roce minulého století a počítal se k...

Byla to hodně divná doba, ale z hlediska aplikované architektury se v ní dokázaly prosadit i velmi odvážné konstruktivní nápady, technické experimenty a kulturní stavby s velmi výrazným rukopisem....

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

18. května 2026

Bydlení v Tesle: Jak proměnit 42 m2 v bývalé továrně na žárovky v unikátní loft

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi...

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi vyráběly žárovky pro celý svět, vznikl na 42 metrech čtverečních stylový loft. Realizace ukazuje, jak lze transformací...

18. května 2026

Takto vypadá dům snů pro rybáře. Za přílivu jídlo samo skáče do kuchyně

Od roku 1997 je také dům na ostrově využíván jako sezónní rekreační obydlí....

Zajistit střechu nad hlavou a postarat se o nějaké to živobytí. Tak se odpradávna odvíjel plán snad každé rodiny. Starý dům ze severního Walesu ale tyhle dvě existenční náležitosti řeší jedním vrzem....

17. května 2026

Cena za noc šokuje. Tady v Cannes přespávají DiCaprio, Beyoncé a další

Legendární Hôtel du Cap-Eden-Roc v Antibes, kam během festivalu v Cannes míří...

Noc za cenu nového auta, soukromé vily za desítky tisíc eur a hotely, kam se běžní hosté nikdy nedostanou. Během filmového festivalu v Cannes se luxus na Francouzské riviéře mění v uzavřený svět...

16. května 2026

Žádné silnice, jen schody. Město bez aut skrývá pod zemí pohádkové bohatství

Dnes neobydlený Sewell je výjimečným příkladem globálního fenoménu tzv....

Nachází se v nadmořské výšce přesahující 2 200 metrů, šplhá po nehostinných svazích chilských And a občas se ztrácí v oblacích. Je symbolem růstu i úpadku, odhodlání, zklamání i setrvalé naděje....

16. května 2026

Plevel od souseda mi ničí anglický trávník. On si hýčká svou květnatou louku

Premium
Z praktického hlediska je však klíčové unést důkazní břemeno. Nestačí obecný...

Roky piplám svůj anglický trávník, stál mě majlant na hnojivech a pravidelné péči, sekání atd. A pak přijde jaro a soused nechá opět bujet svou, jak říká, „květnatou louku“. Já tomu říkám líheň...

15. května 2026

Zapřáhněte chatu. Tato dřevostavba je zcela soběstačná a utáhne ji i SUV

Proč si stavět někde malý domek, když s ním mohu cestovat? Tento přístup dnes...

Proč si stavět někde malý domek, když s ním mohu cestovat? Tento přístup dnes láká řadu lidí. Právě jim vyšly vstříc designérky Diana Šajdová a Dušana Lehotová, které navrhly dřevěný domek Pocket...

15. května 2026

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

14. května 2026

KVÍZ: Slavné vily Česka. Velká prověrka znalostí ve 20 otázkách

Bílý klenot. Müllerova vila slavného architekta a teoretika Adolfa Loose...

České vily nejsou jen krásné stavby. Psaly se v nich politické dějiny, žily v nich slavné osobnosti, natáčely se v nich filmy a některé dodnes skrývají překvapivé příběhy. Zjistěte, jak dobře znáte...

vydáno 14. května 2026

Dům, který požíral lidi. Nejluxusnější adresa se změnila v čekárnu na smrt

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní...

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní dům a též Dům, který požíral lidi. Případně Dům předběžného zadržení. I když to z majestátní stavby, která stojí v centru...

13. května 2026

Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky...

Skvělý urbanismus i využití prefabrikace, to byl projekt architekta Františka Jecha (spolu s Hanušem Majerem a Karlem Storchem) na pražské Solidaritě. Dodnes oceňované první pražské sídliště, které...

13. května 2026

Naletěli odborníkovi a museli začínat znovu. Dnes je jejich dům hitem internetu

Michaela s přítelem zvelebili dům svépomocí.

Michaela s Kubou se zamilovali do starého domu, který jim ovšem dispozičně nevyhovoval. Pustili se do strastiplné rekonstrukce, na konci které dosáhli svého vysněného domova. Jaké problémy museli...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.