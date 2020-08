Z přístřešku pro lodě vykouzlili chatu s terasami i písečnou pláží

Mladá rodina získala stavbu postavenou na poměrně prudkém a kamenitém svahu nad klidným zálivem teprve nedávno. Zatím si s ní však nevěděla příliš rady. Kromě samotného zařízení manžele trápilo i okolí chaty, v jejíž blízkosti je prudký sráz do moře, což s malými dětmi může být hodně nebezpečné.

Původní podoba přístřešku s kamenitými schody a terasou

Chata nestojí na pevnině, ale na ostrůvku, kam se lze dostat jen lodí. Pro převoz materiálu pro Halvorův tým tak rodina musela zajistit místní nákladní vor.

Luxus s písečnou pláží

Halvor Bakke tentokrát zvolil luxusní americký Hamptons styl, který je typický pro oblast mezi East Hamptonem a Southamptonem, jedné z nejlukrativnějších oblastí na Long Islandu ve státě New York.

Jde o styl tak trochu námořnický, ale bez typické modré a mosazných detailů, zato se zajímavými a drahými doplňky i starožitostmi. Barevnost se zde pohybuje od lomené bílé přes šedou, pískovou a béžovou, k níž se přidává barva naplaveného dřeva.

Designér Bakke proto opět použil v interiéru bílou barvu a na jednu stěnu dokonce efektní tapetu ze slepené mořské trávy. Přibylo i typické „námořní“ kruhové okno, zvenčí pak chata dostala šedý nátěr.

Kamenitý sráz pokrylo hned několik teras z lamel z tmavého masivního odolného dřeva a pohodlné schody. Kvůli dětem vyrobili tesaři i plné zábradlí, které natřeli elegantní šedou barvou.

Ovšem poprvé za celou dobu, kdy série těchto proměn norských chat běží, se tým pustil i do „výroby“ písčité pláže. Velká loď s pískem vjela do zálivu a tlustou dlouhou hadicí „nastříkala“ vodu s pískem až nahoru na připravené místo určení. To bylo předem zakryté pevnou plachtou proti prorůstání trávy.

Voda pak stekla po svahu dolů. Sice s ní zmizela do moře i část písku, ale to nevadilo, naopak. Dno zálivu tak pokryl také jemný písek, což si při koupání s chutí vyzkoušeli i sami tvůrci.

„Americkou“ stopu prezentovala i odpočivná zahradní křesla, která jeden z šikovných truhlářů vyrobil ze zbytků terasových lamel. Návod na výrobu i s přesnými rozměry lze najít na internetu.

Autorem nápadu je Thomas Lee z města Westport ve státě New York, který vyrobil první křeslo vlastně z donucení. Vyjel si se svými blízkými na dovolenou k jezeru Champlain na hranicích s Vermontem. Jenže trampské sezení na kládě mu kvůli jeho bolavým zádům vadilo, a tak si během jediného dne vyrobil bytelné a hlavně pohodlné křeslo. Vzal si jej pak domů a pochlubil se s ním přátelům. Jedním z nich byl i tesař Harry Bunnell.

Nový interiér chaty, kde Halvor využil starý zelený jídelní stůl - uříznutím nožek a natřením jej proměnil na zajímavý konferenční stolek.

A ten se chopil příležitosti: aniž by cokoliv řekl, 18. července 1905 si křeslo nechal patentovat a začal jej ve velkém vyrábět. A s obrovským úspěchem. O kvalitě nápadu Thomase Leeho svědčí nejlépe to, že se křeslo s drobnými modifikacemi vyrábí dodnes.

První díl druhé série odvysílala Prima ZOOM 9. srpna v 21:05, každou neděli v tutéž dobu seriál pokračuje. Reprízy jsou vždy ve středu od 16.45 opět na Prima ZOOM. Norský originální název seriálu, Eventyrlig Oppusssing, lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova.