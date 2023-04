Stará chata se zbavila letitých krámů, dostala i průhlednou koupelnu

Malou trampskou chatu postavila maminka dnešního majitele ještě se svým otcem. Místo je nádherné, uprostřed lesů nad meandrem Vltavy nedaleko soutoku se Sázavou. Jenže to, co sloužilo desítky let, už nutně potřebuje „omladit“.