Chata ze sedmdesátých let pod rukama architektů zešedla včetně střechy

Předchozí majitel chaty v Pardubickém kraji s nádherným výhledem do krajiny sice přistavěl i koupelnu, ale miniaturní kuchyňka i stísněný přístup do koupelny s toaletou ideální nejsou. Voda je zde naštěstí díky čerpadlu u studny pod kopcem dostupná, a to pro všech sedm chat. Noví majitelé by navíc chtěli využívat chatu k delším pobytům než jen na víkendy, manžel totiž přešel během covidu i na home office.

Původní vzhled chaty ze 70. let

Architekti Petr Portych, Martin Štrouf a sochař Sebastian Wojnar z televizního pořadu České chaty snů tak měli jasno: nejdůležitější je změna dispozice.

Majitelé si přáli větší prostor pro setkávání s přáteli, chyběl tu také jídelní stůl i výkonnější kamna než otevřený krb. Takže se bouralo, A hodně. Vrátil se i původní vchod do chaty z boku, který „zmizel“ kvůli koupelně.

Rekonstrukce chaty nebyla rozhodně jednoduchá, nelze k ní totiž dojet autem, realizační tým tak zažil horké chvilky. Traktor se při druhé cestě s materiálem zasekl v lesích. Práci za něj dokončil až složitě sháněný pick-up, speciálně upravený pro závod Rallye Dakar.

„Zlatá sedmdesátá“

Místo původní stísněné miniaturní kuchyňky teď mají manželé novou, kam se pohodlně vejdou i dva lidé. Okno nad pracovní deskou vede na terasu, toto propojení si majitelé moc pochvalují. Přibyla také pěkná a komfortní koupelna. Velký a neefektivní krb nahradila výkonná kamna.

Rohová lavice a stůl jsou určeny jak ke stolování, tak k posezení s přáteli. Krb nahradila výkonná kamna.

Architekti se snažili zachovat co nejvíce z atmosféry 70. let, která interiérem prostupovala. Proto třeba vyměnily zábradlí na galerii za nové, které kopírovalo tvar svítidla. Zelené skříňky v kuchyni zase připomínají linky s plechovými dvířky, které kromě bílé bývaly i v bledě modré, světle růžové nebo světle zelené.

„V typové chatě ze 70. let na jižně orientovaném pozemku s krásnými výhledy do údolí sice v minulosti proběhly změny dispozice, ty však užitnou hodnotu spíše snížily. Cílem proměny byla proto hlavně změna dispozice tak, aby majitelům přinesla víc prostoru,“ říká architekt Štrouf.

Nový nátěr i nové, bezpečnější zábradlí s ohledem na malou dcerku a zastínění části terasy chatě prospěly a usnadní majitelům i její využívání.

Premiérové díly pořadu České chaty snů můžete vidět každý pátek ve 22.00 na Primě, reprízu v neděli v 10.00 opět Primě. Na prima+ si můžete novinkovou přestavbu pustit s týdenním předstihem.