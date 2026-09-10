Na pražském Žižkově objevili Samuel a jeho přítelkyně Michaela byt o dispozici 3+kk, který dlouhé roky sloužil jako kancelář. Jeho cena se pohybovala okolo šesti milionů korun.
Oba vystudovali ČVUT, a tak ihned viděli to, co jiní ne. Že je možné byt rozdělit na dvě samostatné jednotky. Z původního 3+kk tak vznikl byt s dispozicí 2+kk, v němž pár dnes bydlí, a samostatný 1+kk o 28,5 metrech čtverečních, který pronajímají za 25 tisíc korun měsíčně.
„Projekt jsme od začátku navrhovali tak, aby kombinoval vlastní bydlení a investiční využití,“ říká Samuel. Nájem jim pomáhá pokrýt část hypotéky.
Cesta k hotovému bytu ale nebyla jednoduchá. V evidenci figuroval jako kancelářský prostor a jeho převod na bytovou jednotku si vyžádal téměř rok administrativy.
Finální dokončení obou jednotek přišlo v prosinci 2025 a celkové náklady na materiál se vyšplhaly na necelý milion korun – bez započtení vlastní práce.
Suchá výstavba a dvě nové koupelny
Každý z bytů prošel kompletní rekonstrukcí – nové rozvody vody, elektřiny a topení, příčky, předstěny a podhledy ze sádrokartonu, obklady, omítky, kuchyně i sanita.
V 1+kk se zachovala původní podlaha a přibyla klimatizace, ve 2+kk se položila podlaha nová a přibylo podlahové vytápění. Výrazný detail obou interiérů, obrazy na stěnách, namalovala Michaela.
Prostor rozdělili mezibytovou příčkou
Klíčovým řešením bylo rozdělení prostoru mezibytovou příčkou splňující přísné požadavky na akustiku, požární odolnost i mechanickou pevnost. Zvoleny byly vysokopevnostní sádrokartonové desky, pro běžné příčky modré akustické desky a do vlhkých prostor desky impregnované. Do příček byla umístěna minerální izolace.
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Obě koupelny vznikaly od základu s využitím stavebních hmot: podhoz, jádrová omítka, penetrace, hydroizolace a flexibilní lepidlo na obklady a dlažby.
Během rekonstrukce se mladá dvojice přihlásila do soutěže podporující kvalitní rekonstrukce bytů a domů s využitím moderních stavebních materiálů. Pár získal druhé místo a materiály v hodnotě dvou set tisíc korun. Součástí výhry byl také kurz suché výstavby.
Dnes, s odstupem několika měsíců od dokončení, si Samuel a Michaela konečně mohou užívat výsledek své práce naplno. Rekonstrukce jim zabrala více času, než původně čekali, až do posledního detailu si ale vyřešili vše po svém.