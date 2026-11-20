Dispoziční úpravy bytu o velikosti 4+kk a užitné ploše 141,6 metrů čtverečních byly pojaty citlivě a funkčně.
Srdcem domova je velkorysá a reprezentativní vstupní hala, která návštěvníka vítá a zároveň slouží jako promyšlený prostor pro klientovu rozsáhlou sbírku umění. Ve středu místnosti poté dominují nepřehlédnutelná zavěšená světla bomma – ama.
Obývací kuchyni orientované k nábřeží dominuje atypicky řešený kuchyňský ostrůvek z tmavě mořené dubové dýhy, na který plynule navazuje jídelní stůl.
Atmosféru prostoru dotváří arkýř s výhledem, vytvářející útulné zákoutí. Materiálový koncept sází na kontrast tmavé dubové podlahy, dýhy a bílých truhlářských prvků, které doplňují jemné kovové detaily. Historický kontext domu reflektují repasované ozdobné lišty a rozety.
Ložnice je orientována do klidného vnitrobloku a disponuje vlastní šatnou a koupelnou. Ta v návrhu pracuje s minimalismem, přírodním kamenem a hrou se světlem v podobě podsvícených nik. Výrazným prvkem je použití skleněných tvárnic, které do koupelen propouštějí měkké, přirozené světlo a zároveň zachovávají soukromí.
BekArch je pražské architektonické studio vedené Janem Bekem. Navrhujeme rodinné domy, bytové stavby a soukromé i komerční interiéry. Věříme v architekturu, která nepotřebuje zbytečná gesta. Vychází z místa a potřeb lidí, kteří ji budou užívat. Architekturu a interiér vnímáme jako jeden celek – od první myšlenky po poslední detail.
Návrhy rozvíjíme v dialogu s klienty, specialisty a řemeslníky. Propojení návrhu a realizace nám umožňuje ovlivnit nejen podobu prostoru, ale i kvalitu jeho provedení.
Naše práce se objevují v odborných publikacích a získávají ocenění:
2026: Interiér roku, Stavba Karlovarského kraje, Czech Interior Award