„Naše spolupráce začala konzultační schůzkou a úvodem to vypadalo ´jen´ na sladění barev a částečné zlepšení zařízení bytu. Manželé si nevěděli rady s nezařízenou chodbou a ani podoba koupelen nebyla nějak atraktivní. Když jsme však uviděli dispozici bytu a celý interiér, bylo jasné, že půjde o celkovou rekonstrukci,“ vysvětluje Martina Pištěláková.
Původní dispozice nebyla nevyhovující. Třeba koupelna u vstupu působila spíše jako toaleta se sprchou díky „uskočeným“ dveřím před pracovnou, té původní umístění dveří také prostorově nepomohlo.
Hlavní koupelna měla zase uvnitř pračku, což je pro každou koupelnu přítěž. Problémy byly i v dětském a obývacím pokoji, i zde umístění dveří komplikovalo provoz.
Proměna ve velkém
Změny v dispozicích pomohly uživatelskému komfortu, podařilo se maximalizovat úložné prostory. „Koupelna u vstupu je teď krásně ´protažená´ a uživatelsky mnohem příjemnější, je v ní navíc umístěná pračka se sušičkou. Ta tak zmizela z hlavní koupelny, která je konečně dostatečně prostorná,“ popisuje Martina Pištěláková.
Do pracovny se jí podařilo umístit jak velký pracovní stůl, tak skříň a sedačku. Dětský pokoj a ložnice získaly maximum úložných skříní.
Na obývací pokoj navazuje nestandardně velká kuchyň, v jejímž středu je krásná dominanta, velký jídelní stůl. TV stěna je atypicky navázaná na kuchyň, kterou tak uzavírá.
Projekt designérka přihlásila do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.