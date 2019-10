Totální změna. Obývací pokoj v paneláku je naprosto úžasný a pohodový

Třetí série pořadu Bydlet jako..., kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Radka se i s dětmi nedávno přestěhovala do panelového bytu na plzeňském sídlišti. Už nyní ví, že jej bude muset od základů předělat a dostat do něj klid a pohodu, a to nejraději v zenovém stylu. Jako první přišel na řadu obývací pokoj s lodžií.

V něm by Radka chtěla mít prostor na odpočinek, a to nejen pro sebe, ale i pro její dvě děti. Přála by si vzdušný, otevřený prostor. Z původního vybavení pokoje chce zachovat pouze podlahu a vestavěnou skříň. Líbí se jí přírodní materiály a trvá i na televizi. Na proměnu si připravila 60 až 80 tisíc korun. Úkolu se ujal návrhář Petr Šlejmar.

Základem nového obývacího pokoje je dřevo, které ovládlo celý prostor. Z dřevěných latí jsou podhledy na černě natřeném stropě zakrývající panelovou drážku, dalším dominantním prvkem je velkoplošná tapeta s motivem listnatého lesa, naproti je policový systém z masivního jasanu, každá deska má tloušťku pět centimetrů.

Sestava působí impozantně. Své místo v ní má i rodinný mazlíček - korálovka Reily a také televize. Vešla se i vinotéka, tu tvoří jedna z polic s výřezy na vinné lahve. Radka se také dočkala pohodlného sezení v podobě prostorné pohovky do tvaru písmene U. Nový lustr má bambusové stínítko, v pokoji je i stojací lampa.

Příjemné prostředí dotváří závěsné mechové koule s pokojovými rostlinami a aerárium - baňka se živou rostlinou, která žije ze vzdušné vlhkosti. Proměnila se i navazující lodžie. Na zemi je položený umělý trávník, zábradlí kryje rohož a celek doplňuje osvětlení se stmívači a posezení. Do rozpočtu se návrhář vešel. Z výsledku je Radka je nadmíru spokojená.