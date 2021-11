Milují se, žijí v podkrovním 1+kk a touží po ložnici. Sen se jim splnil

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Laborantka Lenka a její přítel David se rozhodli pro koupi startovního podkrovního bytu. Jejich nový domov pod střechou má dispozici 1+kk a velkou terasu. Díky ní a střešním oknům je příjemně prosluněný. Hlavní obytnou plochu půdní nemovitosti o rozměru 6×6 metrů ovšem zásadně limitují šikminy.

Nyní tento prostor čeká kompletní rekonstrukce. Mladý pár plánuje novou kuchyňskou linku, jídelní kout, obývací část a také chtějí na malý prostor rádi dostat samostatnou ložnici. Uvažují také o nové podlaze. Současná dlažba a plovoucí laminátová podlaha jim nevyhovuje.

Stejný unavený pocit mají z již vysloužilé kuchyňské linky v bukovém laminu, kterou chtějí kompletně vyměnit za moderní a spotřebiči lépe vybavenou. Úkolu se ujala designérka Markéta Daňková.

Návrhářka vytvořila na malém skoseném prostoru čtyři plně funkční zóny a z dispozice 1+kk dokázala vytvořit 2+kk.

Jako první přišla při proměně na řadu kuchyňská linka, jejíž část s vestavěnou troubou, mikrovlnkou, ledničkou, mrazákem a úložným prostorem umístila Markéta Daňková naproti kuchyňskému koutu tj. do chodby vedle vstupních dveří. Na tento vysoký blok navazuje barový stolek s vysokou židlí a menší závěsnou skříňkou.

V kuchyňském koutě je dlouhá linka s varnou deskou, odsavačem par a dřezem, vše navazuje na původní rozvody. Nad pracovní deskou je dlouhá otevřená police a nad ní jedna závěsná skříňka. Linka je ve světlešedém laminu s černými úchytkami, soklem, dřezem, baterií i spotřebiči.

Černobílé je i zajímavé stropní osvětlení. U stěny našel místo půlkruhový jídelní stůl z masivního, černě olejovaného dřeva. K němu se vešly dvě židle. Stejně řešená je dlouhá jednoduchá police pod střešním oknem.

Stěny jsou vymalované studenou éterickou modrou barvou, která krásně zvětšuje prostor, protože jej opticky oddaluje. Výrazným prvkem je vlnitý obklad. Je to na zdi nalepený 3D panel ze sádrokartonu a polyuretanu, který pomůže v bytě s akustikou. Zvuk by se z kuchyně neměl tolik šířit. Dřevěná podlaha je z běleného dubu.

Velké změny nastaly v obývací části. Návrhářka ji přepažila černou kovovou konstrukcí vyplněnou mléčným sklem s klasickými dveřmi. Tak vznikla v malém prostoru oddělená ložnice s manželskou postelí a malou komodou.

Na stěně je autorská tapeta od Markéty Daňkové s motivem nebe a oblak, která je přetažená džínovinou. Díky speciálně upravenému sklu není do ložnice vidět, a to přesto, že světlo sklem prostupuje. Do obývací části se vešla černošedá rohová pohovka, odkladný stolek, nízká komoda a televize.

Lence se nový domov moc líbí a doufá, že stejně nadšený bude i její přítel. Oceňuje zejména útulnou, oddělenou ložnici, o které spíš jen snila a ani nedoufala, že ji lze do bytu dostat.