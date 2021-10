Po 30 letech manželství se konečně dočkala vlastního pokoje

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Paní Růžena vychovala se svým manželem tři děti, které již mají svůj vlastní život. Po třiceti letech manželství by si v rodinném domě ráda konečně vybudovala útočiště, kde by si mohla od všeho odpočinout.

Vhodným prostorem je již bohužel opuštěná garsonka po dědečkovi, která má vlastní vchod a je vybavena nábytkem na míru (kuchyňská linka a skříně). Ten dědečkovi před lety vyrobil jeho bratr, truhlář.

Růžena by si do své zašívárny ráda zvala kamarádky, a proto by chtěla mít v interiéru bar, prostor na sledování televize a také se těší na příjemné poležení.



Prostor by to měl být čistě dámský. Majitelka se nebojí růžové ani dalších „sladkých“ barev a květinových vzorů. Těší se i na trochu toho kýče. Úkolu se ujala návrhářka Pavlína Blahotová.

Po proměně zůstala v dámském budoáru původní podlaha a kvalitní vestavěný nábytek, který oživily něžné porcelánové úchytky. Kuchyňská linka má novou retro baterii a ledničku. Stěna u kuchyňské linky získala ombré obklad, který přechází z růžové přes béžovou do bílé a je kladený na koso.

Hnědé palubky ve vstupní chodbě mají bílý nátěr. Na stěnách se uplatnily opět bílé doplňky – věšák, zrcadlo i dekorace. Nechybí praktická polstrovaná lavice a koberec. Vstup do budoáru je hned přívětivější.

Samotný dámský pokoj má jednu stěnu vymalovanou světle růžovou, ostatní zdi jsou bílé. Růžový je dále například radiátor a sametové křeslo s podnožkou.

Dominantou místnosti se stalo jednolůžko, které má u hlavy postele vybudovanou niku s osvětlením a romantickým závěsem. Stejnou látkou návrhářka potáhla rám postele. Nad lůžkem je závěsné osvětlení se stínítkem-věncem z umělých růží, levandule a borůvčí. Dlažbu zakrývají menší koberce.

Televize stojí na nožičkách, stejně jako světle modrá komoda. Bílé otevřené police se skvěle hodí na porcelán s jemným růžičkovým motivem, který nebude jen na ozdobu, ale bude se často používat při dýcháncích. Okna stíní bílé záclony a růžové závěsy.

Růžena je z proměny nadšená. „Hrozně se mi líbí barevnost, která zde je, protože mám ráda růžovou. A květiny mě nabíjejí, takže se mi to strašně líbí,“ říká spokojeně.