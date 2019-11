Radikální proměna obývací kuchyně s jídelnou majitelce vyrazila dech

Třetí série pořadu Bydlet jako..., kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Denisa pracuje jako překladatelka a tlumočnice, takže často jezdí po světě. Ze svých cest si vozí různé umělecké předměty, které by si doma chtěla vystavit. Ne však jen jako lapače prachu, ale hezky do vitríny. A ráda by měla po dvanácti letech i novou kuchyň a obývací pokoj s jídelnou.

Nábytek a vybavení má něco odžito, sedačka po rodičích je velmi letitá a lesklé povrchy se jí také už nelíbí. Ráda by celý prostor víc otevřela a propojila kuchyňský kout s obývací částí.

Také touží po rozkládací pohovce a nových interiérových dveřích. Z původního nábytku nezůstane nic. Denisa si na proměnu připravila 360 tisíc korun. Úkolu se ujala designérka Petra Indruchová.

V nové obývací kuchyni se začalo od podlahy, která po zbroušení dostala nový olejový nátěr ve světlejším odstínu a na závěr lak. Pryč šel nejen všechen nábytek, ale také dvoje interiérové dveře. Ty do dětského pokoje jsou bílé včetně zárubní, do předsíně vedou dvoukřídlé celoskleněné a bez rámu.

Návrhářka celý prostor otevřela, nechala zbourat nízkou zídku-barový pult a do centra umístila kulatý jídelní stůl se čtyřmi polokřesly. Nová kuchyňská linka v šedé barvě s modrými otevřenými policemi má tvar písmene L. Obklad nad pracovní deskou je ze speciálně tvrzeného skla a horní skříňky mají dvě řady až ke stropu.

Po celkové proměně je prostor k nepoznání.

Všechny stěny jsou vymalované bílou barvou. Pouze stěna s nikou u vstupních dveří je šedá. Na ní je zavěšená vitrína s vystavenými uměleckými předměty. Pod ní stojí nízká skříňka s televizí.

Vedle stojí nová rozkládací pohovka a dva odkladné stolky. Vešel se i pracovní stolek ze starého šicího stroje a přibyly dvě nová křesla, stojací lampa, nízká lampa a závěsné osvětlení. U okna je prostorná knihovna. Stěny zdobí obrazy a okna stíní záclony a závěsy. Rozpočet návrhářka dodržela. Denisa je z proměny nadšená.