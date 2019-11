Rodina jede na šťastné vlně. Český obývák s kuchyní je jejich pýchou

Třetí série pořadu Bydlet jako..., kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Překladatelka Monika a její dvě dcery žijí společně v příjemném domě blízko řeky. Všechny tři jsou sportovkyně a milovnice designu. Dnešní přestavbu pojaly nejen jako proměnu interiéru, ale i jako změnu životního stylu.

S patnáct let starým interiérem obývací kuchyň s jídelním koutem jsou v podstatě všechny tři spokojené a líbí se jim. Mají ale pocit, že se v životě posunuly dál a tomu by se mělo přizpůsobit i bydlení. Nová obývací kuchyň by měla být pozitivní, energická a vyzařovat radost a ženskou chuť ze života. Rozmístění nábytku zůstane stejné.

Úkolu se ujala architektka Helena Dařbujánová, která se pokusí vnést do Moničina domu poezii, radost, osobitost a náboj, a to hlavně pomocí nových barev, materiálů a také doplňků vyrobených na míru.



Po vyklizení celého prostoru získaly žluté a oranžové stěny malinovo broskvovou barvu. Skvěle funkční kuchyňské lince prospěla výměna starých dvířek za nová v dekoru zkorodovaného plechu.

Osvětlení v obývací části zůstalo stejné, nad jídelním stolem je nové z proutí, které vytváří podle architektky všeobjímající atmosféru. Jídelní stůl vyrobený na míru má desku opracovanou řezbářským dlátem v podobě vodní hladiny, na které si hoví vsazený ledňáček. Jde o zdobnou techniku ze 17. století, říká se jí „chebská práce“. Ke stolu se vešlo šest červených židlí.

V obývací části již není stará sedací souprava, ale designová pohovka s odkládacím stolkem, taburetkou a stojacími lampami od designérů Lucie Koldové a Dana Yeffeta. Na stěnách jsou obrazy od českých umělců.

Architektka pracovala pouze s českými značkami, umělci a návrháři. Motto celého nového interiéru je: český nábytek, český design a české výtvarné umění.

Moniku nový vzhled interiéru nadchl. Vyzařuje z něj atmosféra, přesně jak si to představovala. Nadšené jsou i dcery, těm se nejvíc líbí stůl s ledňáčkem.