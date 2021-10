Ona hraje na piano, on si vystačí s joystickem. Problém vyřešil nápad

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provází majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.



Paní Dara je maminka čtrnáctileté Báry a dvanáctiletého Jakuba. Bára má menší pokoj a její bratr větší. A to není moc praktické. Bára totiž ráda hraje na piano a ukulele a navíc velmi ráda tančí. Zato Kuba, který hraje online hry, si vystačí jen s počítačem či mobilem. Sourozenci se proto rozhodli, že si dětské pokoje prohodí a víc je přiblíží studentskému životu.

Jakub si přeje mít své vysněné hráčské doupě, kde se zavře, schová a v klidu a nerušeně bude hrát online hry. Také by potřeboval víc druhů osvětlení. Z původního pokoje si vezme pouze sestavu se šatní skříní a policemi. Jeho oblíbená barva je černá.



Bára chce mít v pokoji místo, kde by se mohla líčit a moc si přeje prostor na hudební nástroje i své taneční kreace. Do svého nového pokoje si chce vzít svou šatní skříň, stůl a postel, protože se jí stále líbí barvou i stylem. Prostor by ráda měla příjemně světlý. Proměny obou pokojů se ujala designérka Petra Indruchová.

Jakub získal po proměně relaxační, válecí prostor a Bára má nově větší pokoj plný světla, ve kterém se může lépe pohybovat. Oba sourozenci mají svá útočiště, která skutečně odpovídají jejich charakteru a zálibám.

Bára se dočkala místa na líčení v podobě komody s velkým nástěnným zrcadlem, které využije i během tance. Psací stůl s pracovní židlí stojí bokem u okna, postel našla místo v rohu, který zdobí závěs. Ten současně zakrývá nevyužívané dveře a trošku vylepšil akustiku. Dvě stěny pokoje jsou vymalované světle modrou barvou. V rohu u okna je prostorná šatní skříň. Pokoji vládne bílá a jemně tyrkysová.

Jakub má v pokoji hravé LED osvětlení, u které lze volit barvu a intenzitu světla buď dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací. Na stěně za jednolůžkovou postelí jsou umístěny polstrované akustické panely z několika textilních materiálů, které pohlcují hluk. Jednolůžko lze zakrýt těžkým závěsem a vytvořit tak žádané útočiště.

U vstupu zabírá většinu prostoru modrobílá nábytková sestava, kterou měl Kuba v původním pokoji. Psací stůl a doplňky jsou v jeho oblíbené černé barvě. Stěny v pokoji jsou bílé. Ta také převažuje na nábytku a vybavení ve spojení s modrou. Jakub má k dispozici také skládací trojdílnou matraci pro případné přespání kamaráda. Vešlo se i pohodlné křeslo-vak. Sourozenci jsou s novými pokoji velmi spokojení.