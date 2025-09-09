Dům U Zelené žáby je už od roku 1964 chráněn jako kulturní památka České republiky. Koncem 14. století zde stály domy dva, od roku 1403 se však dochovaly poznámky o jediném domě, došlo totiž ke spojení obou staveb. Od roku 1428 se již hovoří o domě U Žáby.
Dům postupně prošel renesanční, barokní a klasicistní úpravou. Fasáda byla do dnešního stavu uvedena podle plánu H. Hausknechta v roce 1810.
Zdejší hostinec U Zelené žáby proslul i tím, že zde měl vyhrazené své místo v uzavřené „světničce“ kat Jan Mydlář, držitel „nečistého řemesla“, který nesměl sedět společně s ostatními hosty.
Traduje se i historka, že služka od Zelené žáby chodila s pivem v den popravy pražských pánů za katem Mydlářem, který se pak chlubil, že jen díky tomuto pivu zvládl všech 27 poprav mečem na „první dobrou“. Častým hostem tu prý býval v přestrojení i král Václav IV.
Už řadu let zde však sídlí restaurace Brasileiro. Ta měla projít redesignem, který si vzala na starost Denisa Kubíčková Strmisková. Ta projekt přihlásila o soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Veřejný interiér I (restaurace a hotely).
Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Interiér podle žáby
„Symbol zelené žáby se promítá i do barevnosti interiéru, v kombinaci hnědých a převážně zelených tónů, které jsou použity na stěnách stěrky, výmalby, ale také u koženkových lavic,“ popisuje designérka.
„Brazilskou“ atmosféru spoluutváří i zvolené materiály v podobě exotického dřeva a dominantního brazilského kamene, nechybějí zde však ani ikonické dánské židle.
„Dalším výrazným znakem je nové osvětlení, které prostoru dodává působivou estetiku a podporuje celkovou atmosféru,“ upozorňuje Denisa Kubíčková Strmisková.
Podnik U Zelené žáby představuje s dobou vzniku před více než 600 lety patrně nejstarší pražskou hospodu.
Spory o název
Historici se neshodnou, zda název U Zelené žáby souvisí s kvákajícími žábami v místních mokřinách, nebo podle úsměvné historky o jednom z původních majitelů. Provozovatelé hostince mívali i další, „civilní“ povolání.
Marciáš Lokýtek byl tak i krejčím, který obdivoval potulné kejklíře. Proto si ušil zelený trikot, aby mohl napodobit svého oblíbeného hadího muže. Oblečení si navlékl a dokonce dal nohy za hlavu, jenže tak nešťastně, že zůstal bezmocně v kozelci.
V tom vešla služebná a uviděla cosi velkého zeleného, co se divně hýbe a poulí očima, a vyděsila se. Vyběhla na ulici a křičela:„“Lidé zlatí, nešťastného Lokýtka spolkla obrovská žába!“
Ať tomu bylo tak či tak, jedno je jisté: k Zelené žábě chodila spousta známých lidí, literátů a umělců, dokonce se traduje, že se zde zrodila pražská červnová revoluce roku 1848.
„Nejživěji, nejhlučněji, ba lépe řečeno nejnezbedněji a nejrozpustileji vedli si v pověstné krčmě U Zelené žáby, kam od let přicházeli marnit jmění své a otců svých bohatí hejskové nejenom ze stavu panského, rytířského, ale i vídati tam bylo v přestrojení ty, kteří opatrně skrývali svoje tonzury pod kápí nebo birety,“ psal literární historik Jan Ort ve Příbězích uplynulého času (1977).
O projektu
Brasileiro U Zelené žáby, Praha
Klient: Ambiente restaurants
Projekt: Interiér restaurace U Zelené žáby
Plocha: 100 m2
Rok: 2024