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Jak vybrat bezpečnostní dveře do bytu, které chrání i skvěle vypadají?

Komerční sdělení   6:00
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Bezpečnostní dveře do bytu musí chránit před zloději i hlukem. Jak vybrat certifikovaný systém? | foto: DOORNITEAdvertorial

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Vstupní dveře představují nejdůležitější hranici mezi soukromím domova a okolním světem. Přesto je řada lidí při zařizování nebo rekonstrukci bytu vnímá jen jako estetický prvek. Podle policejních statistik přitom většina vloupání do bytových domů probíhá právě přirozenou cestou – překonáním nekvalitních vstupních dveří. Jak poznáte, které dveře vašemu domovu poskytnou reálnou ochranu, zajistí ticho a nebudou znamenat estetický kompromis?

Ochrana nezačíná u designu, ale u certifikace

Při výběru bezpečnostních dveří je důležité nenechat se zlákat pouze vnějším vzhledem nebo lákavým marketingovým popisem. Skutečnou úroveň ochrany garantují pouze normované certifikace a zařazení do takzvaných bezpečnostních tříd (označovaných zkratkou RC – Resistance Class).

  • Třída RC 2: Představuje spolehlivou standardní ochranu pro běžné bytové domy. Odolá příležitostnému zloději, který se pokouší o překonání pomocí jednoduchého nářadí, jako jsou šroubováky či klíny.
  • Třída RC 3: Nabízí vyšší stupeň zabezpečení určený pro náročnější uživatele nebo majitele cennějšího majetku. Odolá zkušenějšímu pachateli s masivnějším páčidlem a nářadím.

Stejně zásadní vlastností je protipožární odolnost. Kvalitní vstupní dveře by měly disponovat požární odolností (nejčastěji EI30), což znamená, že dokážou zadržet šíření plamenů a vysokých teplot po dobu minimálně 30 minut. Pro obyvatele bytových domů je nesmírně důležitým parametrem také akustický útlum. Vstupní dveře se schopností tlumení hluku v rozmezí 28 až 35 dB účinně odizolují rušivé zvuky z chodby či výtahu.

Bezpečnostní dveře do bytu musí chránit před zloději i hlukem. Jak vybrat...
Bezpečnostní dveře do bytu musí chránit před zloději i hlukem. Jak vybrat...

Dveře tvoří ucelený systém. Pozor na častou chybu

Častým omylem bývá představa, že stačí koupit samotné certifikované křídlo a zavěsit ho do původní staré zárubně. Deklarované bezpečnostní, akustické a protipožární parametry jsou však vázány na správně provedenou montáž a fungují výhradně jako ucelený, certifikovaný systém.

Ten se skládá z pevných dveří, odpovídající bezpečnostní zárubně, vícebodového zámku, pasivních trnů proti vysazení, bezpečnostního kování a cylindrické vložky. Pokud některý z těchto prvků selže nebo je montáž provedena neodborně, celá investice do bezpečí ztrácí smysl.

Řešení pro moderní bydlení: Když se bezpečnost snoubí s estetikou

Doba, kdy bezpečnostní dveře vypadaly jako těžkopádné ocelové pancíře, které narušovaly celkový koncept interiéru, je definitivně pryč. Inovativní odpovědí na náročné požadavky současných majitelů bytů, architektů i designérů je nová řada .

Tato produktová řada přináší kompletní technické řešení bez nutnosti volit mezi nekompromisní ochranou a elegantním vzhledem. V nabídce je dostupná ve dvou ověřených variantách:

  • DOORNITE PROTECTA RC 2: Ideální volba pro byty a běžné vstupy. Konstrukce se smrkovým rámem, 3bodovým zámkem, 3D panty a pasivními trny nabízí akustický útlum 28 až 35 dB a požární odolnost EI30 (s možností kouřotěsné úpravy). Výhodou je možnost osazení do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové zárubně určené pro dodatečnou montáž.
  • DOORNITE PROTECTA RC 3: Vhodná pro zákazníky s nejvyššími nároky. Dodává se jako ucelený komplet s vyztuženou ocelovou zárubní RC 3. Disponuje odolným dubovým rámem, 5bodovým samozamykacím zámkem FUHR 835 a pasivními trny proti vysazení. Samozřejmostí je i u této varianty požární odolnost EI30 a špičkový akustický útlum.
Bezpečnostní dveře do bytu musí chránit před zloději i hlukem. Jak vybrat...

Slaďte vstupní dveře s celým interiérem

Velkou předností řady PROTECTA je její estetická variabilita. Moderní lze dnes perfektně sladit s vnitřním vybavením bytu i s ostatními interiérovými dveřmi.

Na výběr je široká škála povrchových úprav od praktického CPL laminátu v řadách Standard, Premium a Deluxe až po vysoce odolný HPL laminát určený pro maximální zátěž. Pro vyznavače nejnovějších trendů je připraven prémiový povrch ULTRAMAT se sametově matným vzhledem a speciální antifinger úpravou, na které nezůstávají otisky prstů.

Ať už zařizujete novostavbu, nebo plánujete kompletní rekonstrukci v panelovém či cihlovém domě, certifikované ucelené systémy vám umožní získat klidný spánek, akustické soukromí i krásný domov bez jakýchkoliv kompromisů.

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Jak vybrat bezpečnostní dveře do bytu, které chrání i skvěle vypadají?

Komerční sdělení
Bezpečnostní dveře do bytu musí chránit před zloději i hlukem. Jak vybrat...

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