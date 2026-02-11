Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury

Lenka Weberová
Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem. Den otevřených dveří proběhne v neděli 8. března 2026, od 11. března začne běžný návštěvnický provoz.
Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing.

Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing. | foto: Hertha Hurnaus 2026

Milovníci architektury získají jedinečnou šanci poznat dílo Josefa Franka, rakousko-švédského architekta a interiérového designéra, který patří k nejvýraznějším osobnostem druhé vídeňské moderny.

Dům postavili v letech 1929 až 1930 architekti Josef Frank a Oskar Wlach pro rodinu Beerových. Vytvořili dílo, které dodnes patří k nejvýznamnějším stavbám modernistické éry. Odborníci jej často řadí po bok světově známých vil, jako je brněnská vila Tugendhat, Corbusierova vila Savoye ve francouzském Poissy nebo pražská Müllerova vila.

Rekonstrukci vily vedl Lothar Trierenberg, ředitel nadace Villa Beer Foundation, spolu s architektem Christianem Prasserem a v úzké spolupráci s rakouskými památkáři. Cílem nebylo vytvořit muzeum ani dům, který by působil jako novostavba. Snahou bylo vrátit vile její původní charakter, zastavit chátrání a zároveň pro ni najít smysluplné uplatnění v dnešní době.

Během uplynulých desetiletí prošla stavba řadou zásahů, které bohužel narušily její původní koncepci. Současný tým proto obnovil původní prostorové uspořádání hlavních obytných podlaží, odstranil dodatečné příčky i přidaná okna a vrátil se k principu plynulého propojení místností. Interiér dnes opět působí svěže, vzdušně a zdůrazňuje kvalitu materiálů, s nimiž architekti původně pracovali.

Atmosféru dotváří nábytek a textilie vycházející přímo z Frankových návrhů, které dodnes vyrábí tradiční švédská značka Svenskt Tenn. Díky podpoře nadace Beijer Foundation navíc v podkroví vzniklo nové obytné zázemí s kuchyní, koupelnou a třemi pokoji pro hosty. Dům tak nebude jen architektonickou památkou, ale i místem, kde lze na vlastní kůži zažít Frankovu představu o pohodlném moderním bydlení.

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Vila Beer bude fungovat jako živé kulturní místo. Nabídne komentované prohlídky i možnost samostatných návštěv o víkendech. Program doplní kulturní akce, sympozia i vzdělávací projekty. Odborný výklad zájemcům přiblíží nejen architekturu domu, ale také osud židovské rodiny Beerových i širší společenský kontext Vídně 30. let.

Při slavnostním otevření si návštěvníci projdou vilu vlastním tempem, zatímco v jednotlivých místnostech budou odborníci připraveni odpovídat na dotazy a sdílet příběhy domu i jeho obyvatel. Ke vstupu bude potřeba časová vstupenka na 60 minut, která je dostupná online od začátku února na webových stránkách vily.

Vila se v nové podobě veřejnosti poprvé představí během dne otevřených dveří v neděli 8. března 2026. Už o pár dní později, od 11. března, odstartuje pravidelný program komentovaných prohlídek i individuálních návštěv.

