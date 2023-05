Neuvěřitelná záchrana v Rymicích. Z ruiny je pozoruhodný barokní skvost

Už v 16. století vyrostla v Rymicích mohutná pozdně renesanční tvrz, která tu dodnes stojí. Později k ní přibyla sýpka a hospodářský dvůr, jehož velkorysé prostranství ohraničují ze všech čtyř stran hospodářské budovy se stájemi a chlévy.

Vzhledem k havarijnímu stavu objektu se donedávna využívalo pouze křídlo C, a to jako provizorní sklad dřeva pro restaurování historických památek Muzea Kroměřížska. Po důkladné rekonstrukci představuje barokní hospodářský dvůr pozoruhodný ucelený architektonický komplex, který nabízí jedinečnou exkurzi do života na venkově v minulosti.

Práce zahrnovaly řadu činností. Budovy bylo nutné staticky zajistit, opravit krovy, udělat nové přípojky sítí, fasády, terénní a sadové úpravy. Rovněž byla vyřešena ochrana sbírkového fondu, veškerého majetku a vybavení.

Vzhledem k tomu, že objekt je nemovitou kulturní památkou, dohlíželi na celou revitalizaci památkáři. K nejnáročnějším pracím patřilo statické zajištění a odvlhčení budovy. Muzeum Kroměřížska získalo za revitalizaci hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2021 v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

Hospodářský dvůr byl po rekonstrukci otevřen pro návštěvníky 14. května 2022. V křídle A vznikl etnografický depozitář a konzervátorská dílna. V křídle B je vstup do areálu a pokladna a byla sem instalována etnografická expozice nazvaná Od klásku ke kvásku. Ta přibližuje proces setí a sklízení obilí, jeho dalšího zpracování na mouku a následného pečení chleba.

Křídlo C slouží jako archeologický depozitář. Zároveň se tu pořádají kulturní a vzdělávací akce a je zde zázemí pro návštěvníky včetně možnosti parkování.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.