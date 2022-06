Starou pergolu proměnili na venkovní kuchyň s jídelnou, krbem a udírnou

Šestá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Filip si uvědomil, jak je důležité mít dobře zorganizované zázemí, aby mohl své hosty při grilovačkách nejen obsluhovat, ale také se jim věnovat. Současný dřevěný přístřešek je sice prostorný a je z něj pěkný výhled na zahradu, ale zařízení je zastaralé a nevyhovuje současným potřebám.

V pergole je stůl, židle, krb s udírnou, kredenc, ale také chaotické dekorace a nepěkné plexisklo, které vyplňuje jednu boční stěnu. Něco by se mělo udělat i s podlahou. Navíc není stavba ze dvou stran krytá, tak do ní hodně fouká.

Zásadně chybí pracovní plocha, lednička a myčka. Veškerá příprava kvůli tomu probíhá uvnitř domu, a to Filipovi nevyhovuje. Proto se rozhodl pro modernizaci. Ta by měla kromě jiného umožnit využívat venkovní posezení i během jara a podzimu. Z původního vybavení by rád ponechal dřevěný stůl a židle. Proměny se ujal designér David Eliášek.

Cihlový krb a žulová udírna v pergole zůstaly, pouze prošly drobnou renovací. Stejně tak betonová podlaha, která je nyní kvalitně vyčištěná. Do pergoly byla zavedená voda. Elektroinstalace zde již byla.

Návrhář sjednotil různé barvy dřevěných nátěrů a vybudoval prostornou kuchyňskou linku z drásaného masivu s dřezem a myčkou. Vlevo od linky stojí lednička. Tu nechal David Eliášek polepit matnou černou tapetou.

Tmavý nátěr získaly i dřevěné bytelné židle a jídelní stůl, ve stejném odstínu je i osvětlení (dva lustry) a veškeré kovové prvky. Velmi zajímavým nápadem jsou lamely umístěné na bočních stranách pergoly. Jsou otočné, slouží jako světlolamy, které lze v chladnějším období zatáhnout a vytvořit praktickou stěnu. V přední části jsou pověšené těžké závěsy. Po jejich zatažení se celá pergola uzavře.

Stěna, na kterou přístřešek navazuje, je nově bíle vymalovaná a oživily ji dvě poličky. Okno získalo pěkný parapet a nátěr.

Filip je z modernizace nadšený. Výsledek překonal jeho očekávání. Je rád, že zůstal zachovaný nábytek. Líbí se mu lamelové krytí. „Přijde mi to super,“ říká potěšeně a dodává, že teď už pro nic do domu odcházet nemusí.