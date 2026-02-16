Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům. Co na noční můru říká statik?

Radomír Dohnal
„Ano, musíme se vystěhovat z našeho domova v Česku. Pomoooc! Dům nám praská tak, že už je to neúnosné. Vůbec nevím, jak to všechno uděláme,“ zoufá si na Instagramu herečka Alice Bendová, která zveřejnila snímky hlubokých puklin ve zdech a ptá se fanoušků, zda mají podobnou zkušenost. Co na takto alarmující stav říká statik?

Herečka Alice Bendová žije v rodinném domě za Prahou s dlouholetým partnerem a snoubencem Michalem Topolem a dvěma dětmi, které má s bývalým manželem, hokejistou Václavem Bendou.

Nemovitost koupili Bendová s Topolem již hotovou od původních majitelů a netušili, co je po několika letech bydlení bude čekat za nepříjemnosti a že se dům promění v nebezpečnou past.

Problémy začaly plíživě. Nejdřív se objevovaly jen drobné vlasové trhlinky. Ale v poslední době začal dům praskat neúnosným způsobem. V nejhorším místě (v ložnicové části) jsou trhliny tak široké, že je skrz ně vidět z jedné místnosti do druhé. Jedna z prasklin se zvětšila o půl centimetru během jediného týdne. Situace je nebezpečná a vyžaduje odborný zásah. Stěhování je nevyhnutelné.

Jak postupovat, když dům začne vykazovat známky nestability?

Ano, musíme se vystěhovat z našeho domova v Česku.
Pomoooc !
Dům nám praská tak, že už je to neúnosné. Vůbec nevím, jak to všechno uděláme.
Máte s tímto zkušenosti?
Je to dům starý skoro 30 let.

8. února 2026 v 12:36
Statik? Doktor přes domy

Praskliny ve zdech nejsou nutně důvodem k panice. „Ale určitě také nepatří mezi maličkosti, které se vyplatí dvakrát podceňovat,“ vysvětluje Tomáš Zlámal z pražské firmy Statické posudky.

Jak tomu rozumět? O tom, jestli jsou praskliny jen problémem estetickým, drobnou pohledovou vadou na domě, anebo jsou příčinou vážného ohrožení vaší bezpečnosti a strukturální pevnosti a stability stavby, by měl rozhodnout odborník. Autorizovaný statik.

Praktickou roli statika můžeme přirovnat k lékaři, který tu není od toho, aby vám říkal jen dobré zprávy. Jeho úkolem je vyhodnotit stav poškozené konstrukce, celkovou závažnost poruchy. A též navrhnout možná opatření, vypracovat posudek. Což je pro mnohé důvod k zneklidnění. Nějaký cizí člověk, kterému ještě máte za jeho práci platit, vám dost možná sdělí něco, co se vám líbit nebude.

Posudek totiž může vyznít i docela nepříjemně. Může zahrnovat doporučení na stabilizaci základů; injektáž trhlin nebo rozsáhlejší zásahy vedoucích k zesílení stávajících nosných konstrukcí. Zkrátka na věci, které přímo nesouvisí s kvalitou vašeho bydlení a přitom se vám po čertech prodraží. A ano, statik může a často musí navrhnout demolici, odstranění stavby, pokud posudek prokáže, že objekt je v havarijním stavu a jeho zajištění by bylo technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné.

Není to proto, že by si v tom statik liboval. Není to váš nepřítel, stejně jako proti vám není chirurg, který vám chce amputovat trombotickou nohu. Oba dva vlastně podobně radikálním řešením zachraňují životy. Protože obývat dům, který se může zhroutit, je o život.

Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny

Poznej svou trhlinu

Na uklidněnou: ne každá prasklina, která se na zdech vašeho domu objeví, je hned důvodem k panice a balení kufrů. Příkladem těch méně závažných jsou trhliny neaktivní, jejichž velikost se nezvětšuje.

„Mohou být drobné, tenké jako vlas,“ říká Zlámal. „Ty se zpravidla objevují na sádrokartonu nebo omítce a nemají přímý vliv na nosnou konstrukci.“ Vznikají smršťováním materiálu při vysychání. S těmi problémy nebývají.

I ty větší nemusí být předzvěstí katastrofy. Objevují se například na obvodových stěnách namáhaných teplotou nebo často „propsáním“ spár mezi stropními panely. Naznačují chybu v provedení stavby, které se říká technologická nekázeň, nebo v nevhodně navržených a provedených detailech. Ten, kdo to stavěl, to prostě udělal špatně.

Důležité je, že se jejich šířka nezvětšuje a ani se dál nikam po zdech nerozbíhají. Takové by měl statik vidět, ale nemusíte mu kvůli tomu volat už zítra.

O dost horší je to s trhlinami aktivními. U těch se otálet nevyplatí a statika začněte shánět hned.

Jaké že ty „aktivní“ jsou? Jejich šířka bývá zpravidla větší a důležité je, že se dál zvětšují. Jejich poloha a tvar jsou různé, podle toho, jaké síly v konstrukci vedly k jejich vzniku. Stěnou mohou vést šikmo, některé mají schodovitý průběh, případně se natahují do stran kolem rámů oken a dveří. Šíří se. Tady veškerá legrace končí.

Tyto trhliny totiž mohou naznačovat pohyb základů, sedání stavby nebo narušení nosných prvků. Přitěžující okolnosti? Praskliny procházejí celou tloušťkou zdiva, jsou oboustranné a jsou viditelné i na fasádě. Tady skutečně není na co čekat.

Co vlastně trhliny způsobuje?

„Mezi nejčastější příčiny patří nestejnoměrné sedání základů,“ popisuje Zlámal. „To vede k napětí v konstrukci a vzniku typických šikmých prasklin.“ K těmto jevům jsou náchylné zejména stavby, jejichž části jsou založeny v různé hloubce nebo jsou postaveny na jílovité půdě či nedobře zhutněné navážce. Příčinou je často změna vlhkosti půdy v podloží, způsobená poruchou dešťového svodu, vzestupem hladiny podzemní vody nebo jejím poklesem v případě vysychání.

Neméně časté jsou konstrukční nebo realizační chyby. Špatně navržené základy, nevhodně zvolené vyztužení překladů, chyby v hydroizolaci nebo celkově nevhodná skladba materiálů.

Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Poměrně typická je i „změna stavu stavby“. Když se sousedé pustí do rekonstrukce bytu nad vámi nebo když v blízkosti vašich základů někdo provádí výkopové práce. I vibrace, třeba od frekventovaného silničního provozu, mohou narušit stabilitu podloží.

Trhliny, které se objeví na zdech vašeho domu či bytu, protože se u sousedů staví, by vás v klidu nechávat neměly a statika byste měli objednat. Každá nově zjištěná trhlina na dosud nepoškozené konstrukci je k tomu dobrým důvodem. Můžete tím zastavit něco, co by vám později přerostlo přes hlavu.

Statik každopádně není věštec, není schopen z kávové sedliny vyčíst, o jak závažnou trhlinu jde. Stav musí prověřit prohlídkou na místě a pravděpodobně též provede i měření, sondáže do zdiva. A ve výsledku může sepsat posudek, který nemusí být úplně pozitivní.

Včasná diagnostika a odborný zásah mohou ale výrazně snížit budoucí náklady, předejít vážnějším škodám nebo pokrýt opravy z pojištění. Takže je to jednoduché: pokud si nejste jisti, s jakou trhlinou máte tu čest, je konzultace se statikem tou nejbezpečnější cestou řešení.

