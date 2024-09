Rodina s třemi dětmi žije v Praze šťastně a pohodlně v bytě velkém 37,5 m2

Proč si vybrali právě tento byt

„Rozhodovali jsme se jako rodina. O všem jsme diskutovali spolu. Ale nebylo to nijak těžké. Ve starém nájemním bytě jsme měli krásný výhled z terasy na tři světové strany. Byt měl své kouzlo, ale postupem času jsme zjistili, že jeho dispozice jsou pro nás naprosto nevyhovující. Někdy to prostě není jen o metrech. Věděli jsme, jaký máme budget. Museli jsme si jen ujasnit priority: lokalita, vysoké stropy, terasa nebo dvoreček. Při takových kritériích vám vyhledávače začnou ukazovat velmi malé byty. To jsme si museli srovnat v hlavě. Pak už to bylo jednoduché. Náš vysněný byt jsme nakonec našli během pár měsíců. Dejvice jsou pro nás srdeční záležitostí. Máme to tu moc rádi. Do centra Prahy je to metrem kousek, děti mají školu blízko a okolí jako Stromovka a Letná jsou ideální na výlety,“ popisují svou volbu.

A i když se museli smířit s menšími metry, možnost zůstat na šestce pro ně hrála klíčovou roli. „Byt je na krásném místě, má skvělou dispozici, vysoké stropy a dvorek do vnitrobloku, který je technicky vzato větší, než samotný byt,“ pochvaluje si pár.

Jak se proměnil byt během rekonstrukce?

„Na úplném začátku jsme museli vyřídit financování a najít řemeslníky, kteří s námi do toho půjdou. Přece jen, tady jde o milimetry a do toho se každý nepustí. Hlavně jsme ale museli vyklidit starý byt a každý si zabalit (nakonec do dvou krabic). I když byl byt v dobrém stavu a prošel rekonstrukcí jen před několika lety, rozhodli jsme se pro několik úprav, aby prostor lépe odpovídal našim potřebám,“ popisuje rodina.

„Díky našemu instagramovému profilu 37.5m2, kde naši cestu sdílíme a zveřejňujeme aktuální stav bytu, nás oslovili architekti z Hurá studia. A jak jsme shrnuli v jednom z našich nejúspěšnějších reelsů, zachránili nás,“ přiznávají.

„Uvědomili jsme si, že naše představy sami nezrealizujeme. S architekty jsme si sedli i lidsky. Chtěli vědět, jaké jsou naše preference. Třeba Jola chtěla mít varnou desku směrem do dvora a velký dřez. Zjistili, jaké máme rádi materiály, barvy, ale hlavně poznali, jak žijeme, co v prostoru potřebujeme a co je nám naopak úplně jedno, a tak jsme se rádi svěřili do jejich rukou,“ vzpomíná Maty.

Architekti tak přizpůsobili návrh přesně potřebám rodiny, včetně důrazu na jednoduchost, funkčnost a využití přírodních materiálů.

Původní dispozice bytu byla 1+1, ale spacím patrem nad kuchyní se z toho v podstatě stalo 2+kk. „Zatím každý, kdo u nás byl, řekl: Ty jo, to je velký! To nemůže být 37,5 metru čtverečních.“ „Ale je, využíváme i prostor nad hlavami,“ smějí se.

Během rekonstrukce bydlela rodina prvních 96 dnů u maminky. „Je skvělá. Jsme vděční, že nás k sobě vzala. Říká, že se jí teď stýská, ale my už jsme chtěli být v našem. Nejmladší syn prostě jednoho dne zavelel, že už chce do bytečku, a bylo to. Chtěli jsme si užít dvoreček a hotovou kuchyň. Poslední srpnový víkend truhláři klukům stihli postavit kajuty, takže do nového školního roku vstoupili už ve svém. Celé to ještě hotové není, ale už se blížíme,“ říkají Jola s Matym.

Nemají zadní vrátka

Byt velký 37,5 metrů čtverečních pro rodinu není provizorním řešením ani přestupní stanicí na cestě do něčeho většího. Chalupu ani chatu nemají. Na začátku si řekli, že to prostě zkusí, a když to nebude fungovat, začnou to řešit. Ale teď jsou z bytu okouzleni a těší se na každý další kus nábytku, který jim truhláři vyrobí.

Dvorek – venkovní oáza

Co by to bylo za domov bez místa, kde si může rodina odpočinout na čerstvém vzduchu? Dvorek ve vnitrobloku, který je větší než samotný byt, je pro ně stejně důležitý jako interiér. Je to jejich oáza klidu, místo, kde stolují, pracují nebo si děti hrají. A protože Jola a Maty milují vůni jehličnanů, plánují mít na dvorku borovice a vytvořit prostor s nádechem japonské zahrady.

Život v malém, ale funkčním bytě

„Dohodli jsme se, že každý si s sebou vezme jen jednu krabici s oblečením, jednu krabici s osobními věcmi a batůžek. Ze stěhování do malého bytu jsme si s dětmi udělali takovou bojovku. Víme, že to není pro všechny, ale nám se neskutečně ulevilo, když jsme se zbavili všech ostatních věcí. Nechali jsme si jen věci, ke kterým máme vztah,“ říkají Jola a Maty.

Televizi nemají už hodně dlouho. Zjistili, že ji nepotřebují, klasický obývací pokoj u nich také nenajdete. Relaxují venku na terase, anebo v budoucnu na závěsné síti, která bude navazovat na spací patro kuchyni. Kluci se zase těší na chill zónu pod kajutami a další sedačkovou síť, navazující na jejich horní spaní.

A i když bydlí na malé ploše, neznamená to, že by něco postrádali. Kuchyň, která je vybavena žulovou pracovní deskou, funguje jako srdce bytu, kde se nejen vaří, ale také pracuje, kreslí a rodina společně stoluje.

Jaký je plán do budoucna

I když rekonstrukce stále není úplně hotová a nové kusy nábytku přibývají pomalu, celá rodina se těší z každého nového detailu. „Bylo by fajn, kdyby bylo všechno hotové v březnu, pak jsme doufali v červen, ale teď se smiřujeme s tím, že bude vše dokončené snad do konce roku,“ říkají. „Už jsme se přestali stresovat, na kvalitní věci si rádi počkáme. To co tu už je, je skvělé.“

Bydlení v 37,5 m² nemusí být omezením, ale může se stát inspirací, jak žít jednoduše, efektivně a šťastně – přesně tak, jak to Jola, Maty a jejich děti dokazují.