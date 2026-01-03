„Když jsme poprvé vstoupili do prostoru, byl plný příběhů minulosti. Pod vrstvami omítky a podhledů se skrývaly původní dřevěné trámy. Bylo jasné, že tu musí zůstat. Při návrhu byl kladen důraz na přirozené proudění světla, otevření prostoru a na zachování původních dřevěných trámů, které dodávají prostoru charakter,“ popisuje architekt Jakub Žoha ze studia ZO.SA.MA.
Byt plný světla
Otevřená dispozice pražského bytu spojila kuchyň, jídelnu a obývací část do jednoho celku, kde světlo volně plyne. Každý kout má svůj význam, nic však nepůsobí odděleně.
|
Do úzkého podkroví vložili patro. Geniální nápad zvětšil malý byt
„Každý krok rekonstrukce přinášel nové otázky: Kolik z původního nechat přiznané? Jak zajistit, aby prostor působil vzdušně, ale stále útulně? Do jaké míry podkroví otevřít a prosvětlit denním světlem a zároveň zachovat vložené patro, které slouží jako ateliér? Během stavby se postupně odkrývaly různé vrstvy a formoval nový prostor,“ objasňuje přístup autorů rekonstrukce architekt Žoha.
Tento pečlivý přístup je vidět i v koupelně, v místě, kde začínáme i končíme den. „Je to prostor, kterého se denně dotýkáte, proto jsme kladli důraz na kvalitní materiály, praktické uspořádání a příjemné osvětlení,“ upozorňuje Jakub Žoha.
Čtyři roky spolupráce majitele a architektů tak nebyly jen o stavbě, ale o hledání. Hledání správných materiálů, správných proporcí, správné atmosféry. Bylo to dobrodružství plné objevování, a zároveň velká zodpovědnost, jak zdůrazňuje architekt Žoha.
|
Z podkroví historického domu mají skvělé bydlení se zelenou džunglí
Projekt studia ZO.SA.MA. soutěžil v desátém ročníku Interiéru roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.
Do jedenáctého ročníku ocenění Interiér roku 2025 se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2026, vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
O projektu
Autoři: studio ZO.SA.MA - Ing. arch. Jakub Žoha, Ing. arch Alena Füllsacková, Ing. arch. Radovan Kovářík, Ing. arch. Štěpán Mareš
Projekt: 2022
Realizace: 2022 až 2024
Plocha: 135 m2
Náklady: cca 2 000 000 Kč
Dodavatelé: stavební práce Aleš Starý
Vybavení: Elitebath, Studio MOOD, Noblessa Praha, Ton, Westwing, kolekce majitele