Rekonstrukce podkroví trvala čtyři roky. Majiteli se splnil sen

Autor:
Interiér, kde člověk žije, by měl odpovídat jeho zálibám a představám. Přesně to platí o půdním bytě muže, který miluje umění, květiny a přirozené světlo. I proto si na dokončení rekonstrukce klidně počkal čtyři roky. Nešlo jen o to upravit dispozici, ale vytvořit místo, které bude majiteli skutečně patřit.
Otevřená dispozice propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část.

Otevřená dispozice propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část. | foto: Iveta Kulhavá

Při návrhu byl kladen důraz na přirozené proudění světla, otevření prostoru a...
Původní dřevěné trámy dodávají prostoru charakter.
Prostor je plný světla.
Koupelnu zaplnily kvalitní materiály, praktické uspořádání a správné světlo.
„Když jsme poprvé vstoupili do prostoru, byl plný příběhů minulosti. Pod vrstvami omítky a podhledů se skrývaly původní dřevěné trámy. Bylo jasné, že tu musí zůstat. Při návrhu byl kladen důraz na přirozené proudění světla, otevření prostoru a na zachování původních dřevěných trámů, které dodávají prostoru charakter,“ popisuje architekt Jakub Žoha ze studia ZO.SA.MA.

Byt plný světla

Otevřená dispozice pražského bytu spojila kuchyň, jídelnu a obývací část do jednoho celku, kde světlo volně plyne. Každý kout má svůj význam, nic však nepůsobí odděleně.

Do úzkého podkroví vložili patro. Geniální nápad zvětšil malý byt

„Každý krok rekonstrukce přinášel nové otázky: Kolik z původního nechat přiznané? Jak zajistit, aby prostor působil vzdušně, ale stále útulně? Do jaké míry podkroví otevřít a prosvětlit denním světlem a zároveň zachovat vložené patro, které slouží jako ateliér? Během stavby se postupně odkrývaly různé vrstvy a formoval nový prostor,“ objasňuje přístup autorů rekonstrukce architekt Žoha.

Tento pečlivý přístup je vidět i v koupelně, v místě, kde začínáme i končíme den. „Je to prostor, kterého se denně dotýkáte, proto jsme kladli důraz na kvalitní materiály, praktické uspořádání a příjemné osvětlení,“ upozorňuje Jakub Žoha.

Čtyři roky spolupráce majitele a architektů tak nebyly jen o stavbě, ale o hledání. Hledání správných materiálů, správných proporcí, správné atmosféry. Bylo to dobrodružství plné objevování, a zároveň velká zodpovědnost, jak zdůrazňuje architekt Žoha.

Z podkroví historického domu mají skvělé bydlení se zelenou džunglí

Projekt studia ZO.SA.MA. soutěžil v desátém ročníku Interiéru roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.

Do jedenáctého ročníku ocenění Interiér roku 2025 se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2026, vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

O projektu

Autoři: studio ZO.SA.MA - Ing. arch. Jakub Žoha, Ing. arch Alena Füllsacková, Ing. arch. Radovan Kovářík, Ing. arch. Štěpán Mareš

Projekt: 2022

Realizace: 2022 až 2024

Plocha: 135 m2

Náklady: cca 2 000 000 Kč

Dodavatelé: stavební práce Aleš Starý

Vybavení: Elitebath, Studio MOOD, Noblessa Praha, Ton, Westwing, kolekce majitele

