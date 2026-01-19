Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu

Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo. Komplikovaná zadání jsou pro ně výzvou a uspořádání prostoru skutečnou vášní. Ne náhodou se na ně obracejí klienti s projekty, které jsou v tomto ohledu náročnější, než bývá obvyklé.
Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.

foto: Alex shoots buildings

Bílá kuchyňská linka vyrobená na míru má pracovní desku z umělého kamene.
Zásuvky „pod pódiem“ představují vítané rozšíření úložných prostor.
Prostornou terasu, která vznikla spojením dvou menších, pokrývají modřínová...
Architekti se museli vyrovnat s různými výškami, což bývá pro podkrovní byty...
„Klienti za námi přišli se zadáním kompletní rekonstrukce dvoupodlažního podkrovního bytu, který bylo potřeba přizpůsobit pro pětičlennou rodinu. Prostor, který měl své limity již ve své podstatě, byl navíc nedokončenou půdní vestavbou se značně komplikovanou konstrukcí z ocelových profilů,“ popisuje projekt architektka Markéta Zdebská.

Vše začalo zásadní změnou dispozice. Tu autoři rekonstrukce „převrátili“ tak, aby se hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou dostal do kontaktu s terasou v horním podlaží.

Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.
Bílá kuchyňská linka vyrobená na míru má pracovní desku z umělého kamene.
Zásuvky „pod pódiem“ představují vítané rozšíření úložných prostor.
Prostornou terasu, která vznikla spojením dvou menších, pokrývají modřínová prkna.
„Vtažení do provozu jsme posílili zvětšeným oknem, které je součástí jídelny, a druhým vstupem na terasu, který navazuje na osu schodiště. V nástupním podlaží jsou tak tři ložnice, hlavní koupelna a kapacitní skříní s vestavěnou pračkou a sušičkou,“ objasňuje Markéta Zdebská.

Ani v malém bytě nemusíte snídat vedle postele. Skvělá proměna to dokazuje

Zásadní změny

Hodně výrazný prvek, který propojuje jednotlivá podlaží, představuje zaoblené schodiště s dubovými nášlapy přivádějící denní světlo shora do středu dispozice. V horním podlaží se našlo místo pro pokoj pro nejstaršího potomka, po jeho odchodu za pár let z něj může být pracovna nebo pokoj pro hosty.

„Vše v podkroví bylo otázkou milimetrů, zároveň jsme usilovali o maximální pohlcení všech původních a staronových konstrukcí do navržených příček tak, aby nevznikaly zbytečné překážky a vše se stalo přirozenou součástí nezbytného členění bytu,“ upozorňuje architektka Zdebská.

Po dohodě s klienty padlo rozhodnutí o tom, že ideálním řešením se stane neutrální prostředí vytvořené z kvalitních materiálů. Proto byly na všechny podlahy použité dubové parkety, v zázemí pak praktická světlá stěrka s jemným akcentem zlatého vsypu, který ladí s barvou baterií.

Nejmenší řadový domek nafoukli změnou dispozice jako balonek

Nábytek, vyjma židlí a jedné Jiroutkovy komody, je vyrobený na míru z materiálů naplňujících dobrý poměr ceny a „výkonu“.

Bílá kuchyň dostala pracovní desky z umělého kamene sahajícího až na sofistikované parapety střešních oken. Úložné prostory pak rozšířily hluboké zásuvky umístěné pod pódiem, na němž je jídelní stůl s dubovou deskou na zakázkově svařované podnoži. Na ten jsou autoři hodně pyšní.

Vestavěné skříně jsou z bílého laminátu, samostatné otevřené police z březové dýhy. Integrovaný gauč láká na čalounění z hebkého manšestru.

Velká skříň jim bránila ve výhledu na Prahu. Změnu si s radostí užívají

Terasa pro radost

Prostornou terasu, která vznikla spojením dvou menších, pokrývají modřínová prkna. Ta ponechali architekti bez úpravy, budou tak přirozeně stárnout.

„Je nutno říct, že tento komplexní výsledek by nemohl vzniknout bez trpělivosti našich klientů, kvalitní stavební firmy a dalších dodavatelů, kteří spolu s námi vnímají kvalitu nejen v návrhu, ale také v perfektním provedení. Výsledkem jsou spokojení uživatelé, my jako tvůrci, ale mají radost i desítky lidí, kteří s námi tímto dobrodružným procesem prošli. A radost je to veliká,“ dodává na závěr architektka Zdebská.

Mezonet v severském stylu může šokovat minimalismem. A proč ne

O projektu

Autor: BY architects, MgA. Markéta Zdebská, Ing. arch. Marek Žáček

Lokalita: Praha Dejvice

Plocha: 117 m2

Projekt: 2022–2024

Realizace: 2024–2025

Dodavatelé:

  • generální dodavatel stavby: Rekolux
  • komplexní dodávka vestavěného nábytku: U Pilouse
  • provedení PUR stěrky: Tomáš Holčák
  • výrobce atypického jídelního stolu: Fabrik8
  • dodavatel okenního textilu: Arthe
  • dodavatel atypického madla na schodišti: MIRIKI

O studiu

Ateliér BY architects se sídlem v pražských Nuslích založila v roce 2010 Markéta Zdebská a dnes jej vede spolu se svým mužem Markem Žáčkem. Kompaktní tým pracuje na projektech různorodého měřítka a zaměření.

Práce ateliéru jsou pravidelně oceňovány ve veřejných soutěžích, včetně soutěže Interiér roku, jeho realizace jsou prezentovány v českých i zahraničních publikacích. Tři projekty byly nominovány na Českou cenu za architekturu.

Nejvýznamnějším probíhajícím projektem studia je práce na revitalizaci Karlova náměstí v Praze. Mezi dokončenými projekty vynikají zejména citlivé rekonstrukce a realizace bytových staveb. Nad rámec ateliéru je Markéta Zdebská aktivní členkou představenstva ČKA a momentálně její první místopředsedkyní. Pravidelně zastává funkci porotkyně v architektonických soutěžích.

