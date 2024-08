Na půdě plné špíny si postavili vlastní rodinný dům plný světla

Atraktivní mezonet o velikosti 150 m2 býval nevyužívanou půdou domu na Praze 5. Tu před časem mladí manželé koupili od vlastníků objektu, kteří se pustili do jeho záchrany. Dospěl totiž do stavu, kdy podle jejich slov připomínal „dům hrůzy“.

Do prostoru bývalé půdy proudí z boku i seshora – v horní části bytu až téměř k hřebenu je instalované střešní okno.

„Chtěli jsme nové bydlení od A do Z podle sebe a hledali jsme v Praze lokalitu v blízkosti přírody. Proto je místo nedaleko Prokopského údolí, Dívčích hradů, ale i poblíž centra tak senzační. Byla to náhoda, v práci jsem se o naší představě zmínil a dostal tip od svého šéfa. Za týden jsme se šli na půdu podívat. Byl na ní nepořádek, pár prázdných skříní, na podlaze škvára, rákos, dlaždice... Zapojili jsme fantazii, abychom si představili tak obrovský prostor přebudovaný na komfortní bydlení,“ vzpomíná Jaroslav.

Manželé ale věděli, že chtějí krásný interiér navržený profesionálem. Kontaktovali proto na doporučení kamarádů interiérovou designérku Adélu Bačovou.

Ta pokračuje: „Návrh a realizace interiéru byly součástí kompletní rekonstrukce domu. Projekt mohl začít ve vyčištěném prostoru, v němž jsme přizpůsobili každý detail podle potřeb manželů. Specifikovali jsme místnosti a řešili půdorys. Protože mě oslovili dříve než začaly v domě stavební práce, měli jsme čas na vychytání dispozice a fungování obou bytů, které na půdě nakonec vznikly.“

Pohoda pod nebem

Kuchyňský ostrůvek na míru slouží i jako barové sezení. K tlumeným

tónům nábytku a dřevěné podlaze designérka zvolila výraznou

cihlovou.

Dvoupodlažní byt se budoval od základů: od železobetonové základové desky až po střešní krytinu. Došlo ke zpevnění konstrukce krovu i na nové rozvody elektřiny, vody, odpadů. V rámci změny využití prostoru bylo nutné jej zateplit, prosvítit velkoformátovými okny.

„Prostě jsme si v patrovém domě postavili vlastní hezký rodinný dům. Od první návštěvy po nastěhovaní uběhlo dva a půl roku, z čehož jsme zhruba rok strávili na stavebním úřadu,“ komentuje Jaroslav.

Manželé vybrali stavební firmu Skystav, dodavatele vestavěného nábytku na míru designérka. Na otázku, s čím jsou doma nejvíc spokojení, rodiče malého syna odpovídají: „Hned když sem vejdeme, dýchne na nás vzdušnost a lehkost. Prostor není zastavěný zbytečnostmi, všechno tu má svou funkci. Super je vestavný nábytek na míru.“

To byly ostatně priority, které se povedlo autorce návrhu naplnit. Francouzské okno otvírá výhled do údolí a na terasu, podélné okno na druhé straně bytu přibližuje skalní masiv. Otevřená galerie propouští světlo až do druhého podlaží a zvětšuje už tak velkorysý prostor, skleněné zábradlí nebrání průhledu bytem.

„Baví nás třímetrové střešní okno vysoké téměř až do hřebene, které osvětluje i schody. Schodiště je originálem vyrobeným na zakázku firmou Akto podle Adélina návrhu,“ prozrazují manželé a doplňují: „Měli jsme určitý finanční limit. Některé věci se ale realizovaly postupně kvůli rozložení finanční zátěže. Došlo i na pár kompromisů, například kuchyňská deska měla být z kamene, kvůli ceně je nakonec z MDF desky.“

Podle vzoru kost

„Podkroví se spoustou šikmin a zákoutí je pokaždé specifické, navíc mu chybí světlo, které nějak musíte dostat dovnitř. V tom nám pomohly skleněné prvky i to, že jsme prostor nezastavěli zbytečně nábytkem. Dřevěné prvky pokaždé interiér zútulní, proto je tu olejovaná dubová podlaha skládaná do vzoru ,herringbone’, tedy klasické rybí kosti. Ostatně masivní podlaha byla ,must have’ položkou návrhu. K dekoru dřeva je vždy dobré přidat nějaké svěží momenty, aby prostor nepůsobil nudně. Třeba barvy,“ vysvětluje designérka.

Skleněná svítidla Neverending

Glory od české značky Lasvit

jakoby levitují nad jídelním

stolem.

V tomto případě zvolila cihlově červenou na kuchyňském ostrůvku, barové židle ve stejném odstínu nechala vyrobit přímo na míru projektu. Jako další osvěžení funguje sytá barva v koupelně. Zelenou si shodou okolností manželé také přáli. Kristýna prozrazuje, že o zeleném obkladu domů snila už od chvíle, kdy podobný objevila na Instagramu.

Na domácí scéně

„Značky Lasvit i Ton jsou pro nás českým designovým symbolem, proto jsme je tu chtěli mít,“ jednoduše vysvětlují volbu Jaroslav s Kristýnou.

Designérka Adéla Bačová zase zmiňuje svůj důvod oblíbenosti domácích firem: „Ráda podporuji naše výrobce a značku Ton používám do svých projektů poměrně často. Nábytek má kvalitní jak zpracováním, tak designem. Vyrábějí jej navíc v Bystřici pod Hostýnem, což je kousek od Zlína, kde primárně působím. V tomto interiéru jsem se rozhodla pro barové židle Again z ohýbaného dřeva (zaoblený tvar inspirovaný tenisovou raketou). Sanita v koupelně do tohoto konceptu zapadá, vybírala jsem ji z nabídky českého výrobce Ravak.“

SE ZÁTIŠÍM Dlouhé okno s výhledem na okolní skály působí v odpočinkovém koutě jako obraz.

Nad jídelním stolem jakoby levitují skleněná svítidla Neverending Glory od Lasvitu. Nejdřív designérka plánovala Night Birds z portfolia českého Brokisu. „Skvěle by v tomto místě fungovala. Jaroslav ale na toto řešení nepřistoupil. Nemá zkrátka rád racky a svítidla je připomínají. To mě nenapadlo. Proces navrhování s klienty je pro mě vždy diskusí, v níž funguji jako takový průvodce. Nestojím tvrdohlavě za každým svým řešením. Je totiž důležité, aby byli klienti spokojení, protože je to jejich prostor pro život,“ uzavírá s úsměvem Adéla Bačová.