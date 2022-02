Ze staré půdy chtěli pokoj pro dceru, architektka proměnila celý dům

Kromě půdy, kam vpustila světlo střešní okna, se dočkaly výrazného prosvětlení i místnosti v přízemí a v patře. Nová velká fasádní okna a posuvy přivedly více denního světla i do hlubokých dispozic, přirozené světlo do místnosti bez oken přivedl světlovod Velux.

Shrnovací textilní baldachýn nad terasou u obývacího pokoje orientovaného prosklenou stěnou na jih se používá jen v létě.

Zásluhu má na tom autorka celé rekonstrukce, architektka Tereza Čudová Ajmováze studia Ta architektura. Její krédo je jasné: interiér dělá světlo.

Přirozené světlo podpořila promyšlenou volbou umístění a rozměrů oken, bílou výmalbou či běleným dubem na podlaze, ale i shrnovacím textilním baldachýnem nad terasou u obývacího pokoje orientovaného prosklenou stěnou na jih.

Zatímco v létě je totiž nutné tepelnou energii ze slunečních paprsků stíněním odrazit, v zimě je stříška zatažená, protože hluboká dispozice úzkého obývacího pokoje je vděčná za každý paprsek slunce a světla navíc.

Střízlivý interiér s barevnými akcenty

Majitelé koupili dům před patnácti lety jako developerský projekt. Protože dorůstajícím dětem přestaly pokojíčky stačit a řadový dům do šířky nezvětšíte, další obývací plochu hledali a našli v nevyužitém podkroví.

„Byla to klasická půda, kterou běžely příhradové dřevěné vazníky. Nebyla obyvatelná, lezlo se do ní z chodby po vytahovacím žebříku. A vůbec, celý interiér domu byl tmavý,“ vzpomíná architektka Tereza Čudová Ajmová, která kromě proměny podkroví dostala zadání oživit rovnou celý dům.

Výsledkem je hodně světlý interiér se střízlivým základem v neutrálních barvách (bílá, šedá, šedobéžová, černá) s barevnými akcenty. „Vše, co je pevně zabudované, je světlé, s výjimkou visutého černého ocelového schodiště do podkroví. S barvami jsme si hráli u vyměnitelných prvků, jako je růžová sedačka nebo modré jídelní židle. Ale to jsou věci, které když majitele omrzí, tak je vymění nebo nechá přečalounit,“ pokračuje architekta.

Živost prostoru dodávají i přiznané tvárnice, z nichž nechala oškrabat omítku a pouze je natřela na bílo, aby byla vidět jejich textura a nevznikly jen sterilní hladké zdi.

„Podobně jsme odhalili pórovitý povrch schodiště z monolitického betonu, které vede do patra. Schodiště má krásný tvar a omítky na něm by byla vyloženě škoda.“ Pod schodiště architektka přidala lavici se zásuvkami, lampičku, a vytvořila tak útulný čtecí koutek s knihovnou.

Mlynářské schody vedou do podkroví, kde je pokoj dcery.

Ostatně osvěžujících designových úprav je v interiéru více, ať už jde o originální topná tělesa, nebo zmíněné ocelové schodiště.

„Tradiční radiátory jsme nahradili topnými spirálami, jaké se kdysi používaly v průmyslových halách. Líbí se mi, mají dobré tepelné vlastnosti, jen na úklid nejsou ideální, usazuje se v nich prach,“ připouští architekta. Změna topných těles však byla daná designem i nutností, protože při vybourání oken, respektive jejich protažení až k podlaze nezbylo na původní podokenní radiátory místo.

Jednodílná okna pustila více světla

Koncept architektky naplňuje i strukturovaný povrch hliníkových profilů oken a posuvů Schüco dokončených práškovou barvou. „Nechtěla jsem, aby vypadala jako plastová. Okna jsme měnili ve všech místnostech, původní byla prapodivně členěná. Vypadala hrozně, a když navíc do půlky malých oken dáte příčku, která je patnáct centimetrů široká, tak se moc světla do pokoje nedostane. Proto jsme z dvoudílných oken udělali jednodílná, aby se dovnitř dostalo více světla. Současně to i lépe vypadá,“ pokračuje Tereza Čudová Ajmová.

Ložnice rodičů

A dodává: „I když jsme například v ložnici kus balkonových dveří dole zazdili a udělali kontinuální parapet přes celou šířku okna, díky minimálnímu členění a užším okenním profilům je v ložnici více světla než předtím.“

Nadšeni z prosvětlení domu přirozeným zdrojem světla jsou i majitelé, kteří je nově mají díky světlovou Velux i ve vnitřní koupelně v patře vedle ložnice. „Světlovod prochází ze střechy nově vybudovaným pokojem dcery. Doteď měli koupelnu jen uměle osvětlenou, byla to taková tmavá komůrka, tak jsem navrhla světlovod. Přišlo mi škoda nevyužít toho, že se zasahovalo do podkroví a dělaly se tam podlahy. Majitelé jsou nadšení – světlovod funguje perfektně, dodal koupelně kromě světla i živost,“ pokračuje architektka.

Kromě podkroví se interiér příliš dispozičně neměnil, úzký půdorys řadového domu (5,2 × 12,7 metru) to ani neumožňoval. Do přízemí obyvatele vpouští jednokřídlé plné dveře Schüco s nadsvětlíkem a čtečkou otisků prstů. „Otvírání pomocí čtečky otisků prstů klientům doporučuji standardně, je to perfektní způsob, když chcete vyběhnout na zahradu bez obav, že si zabouchnete a nedostanete se domů.“

Za dveřmi je malý prostor, ve kterém architektka nakonec udělala celou stěnu zrcadlovou, aby se opticky zvětšil. Ze zádveří se pokračuje do obývacího pokoje s kuchyní (pocitově oddělené skleněnou stěnou) a na něj za třímetrovými prosklenými posuvně-zdvižnými dveřmi pokračuje terasa.

„Původně tam měli klasické balkonové okno a okno s parapetem. To jsme probourali k podlaze, abychom pustili dovnitř více světla, protože obývací pokoj byl poměrně tmavý. Na terase jsme postavili dřevěnou pergolu, protože se majitelé chtěli odclonit od sousedů a mít i možnost zastínění proti slunci. Pokoj je orientovaný na jih a dost jim do něj pražilo, proto jsou na pergole textilní baldachýny, které lze roztáhnout a vytvořit sluneční clonu. Zároveň jsme nechtěli místnost trvale zastínit, aby tam bylo v zimě světelně příjemně, takže jsme to řešili shrnovatelným textilem.“

U syna zvítězil kosmonaut

Z obývacího pokoje se po schodech vystoupá do patra, kde je ložnice s výhledem do zahrady, koupelna, zůstal tam jeden dětský pokoj a z druhého vznikla pracovna s rozkládací sedačkou pro přespání návštěv. Pokoji mladšího sourozence nyní dominuje tapeta s kosmonautem.

„Koncept rekonstrukce domu je založen na tom, že jedna stěna sousedící s vedlejším domě je vždy nějak pojatá, třeba jsou to přiznané cihly, které se mi však nechtělo v dětském pokoji opakovat, tak jsem navrhla tapetu. Nabídla jsem několik grafik, jedna z nich například vypadala jako stránka ze sešitu z matematiky s přeškrtanými příklady. Ta kupodivu nevyhrála – zvítězil motiv s kosmonautem.“

Detail mlynářských schodů z oceli natřené černou barvou

Z chodby v patře se již do nového podkroví s pokojem pro dceru nešplhá po žebříku, ale po zavěšeném, laserem vyřezávaném ocelovém schodišti. „Protože je schodiště hodně strmé, řešili jsme je jako takzvané mlynářské schody, na nichž musíte dát pozor a vykročit správnou nohou – nelze je vystřídat, protože se šikmé stupně překrývají. Tím se ušetří půdorysný prostor, který tam na normální schodiště nebyl. Ocel má poměrně hrubý povrch, je natřena černou barvou, neklouže ani nestudí, přijímá totiž teplotu okolního prostředí,“ pokračuje architektka. Obavy z kluzkosti ocele nemá: „Když srovnáte ocel s lakovaným dřevem, tak to lakované dřevo klouže více.“

Nový pokoj dcery se rozprostřel přes celý půdorys domu. Jen na kratších stranách, kde už je střecha hodně zkosená k podlaze, vznikly skryté odkládací úložné prostory na zimní bundy, do kterých se vchází nízkými dveřmi.

„Museli jsme zesílit konstrukci střechy, abychom mohli vyřezat trámy. Střechu jsme kvalitně zateplili a na každou z protilehlých stran umístili jedno celodřevěné střešní okno Velux s trojsklem a venkovní markýzou.

Černé doplňky vyniknou na šedém podkladě.

Ta je z průhledné tkaniny, což je důležité v létě, kdy zabraňuje přehřívání, ale zároveň propouští dovnitř světlo. Na plochu téměř dvaceti metrů čtverečních se vešla široká postel, pracovní stůl i vlastní koupelna. „Dcera je nadšená, má svoje soukromí včetně hygienického zázemí.“

Majitelé zaskočili i za řemeslníky

Nejen se sluncem a světlem se architektce při rekonstrukci skvěle spolupracovalo. Svým neobvyklým přístupem ji nadchli sami majitelé.

„Jsou hrozně šikovní a chtěli spolupracovat, nejen ve smyslu návrhů, ale i samotné realizace a hlavně dokončovacích prací – třeba stůl s lavicí na terase si vyrobili sami. Poslala jsem jim odkaz na jeden díl televizních proměn zahrad, ve kterém vyráběli stůl s lavicí, a majitelé si jej podle toho pořadu udělali také. Spoustu věcí si sami dovylepšili a dovyladili,“ říká autorka rekonstrukce.

A přidává další „bonusy“ od majitelů: „Třeba v podkrovním pokoji majitelka sama přečalounila postel. Jen jsem se zmínila, že by bylo hezké, kdyby postel měla kostkovaně šedé čalounění, a paní šla, koupila látku a přečalounila ji. Takový přístup není obvyklý, ale bylo to moc milé. Třeba některé precizní práce řemeslníci nechtěli dělat, utekli od toho, protože to byla piplačka, tak majitel vzal špachtličku a udělal to sám.“

Interiér se střízlivým základem v neutrálních barvách (bílá, šedá, šedobéžová, černá) doplňují barevné akcenty.