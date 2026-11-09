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Kvíz: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

Autor:
9. listopadu 2026

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí. Jednodušší už to být ani nemůže. Stačí jen jeden pohled, a máte jasno. Většinou.

Otázka 1/20

Skleněná geometrie ostře zasazená hned vedle neo-baroka? To je poněkud zvláštní sousedství. V jaké evropské metropoli ji uvidíme?

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