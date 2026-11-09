9. listopadu 2026
Kvíz: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí. Jednodušší už to být ani nemůže. Stačí jen jeden pohled, a máte jasno. Většinou.
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