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Stoupačky máte za novými obklady. Kdo zaplatí bourání, až se budou měnit?

Pavla Žáková
  4:00
Výměnu stoupaček v paneláku je dobré zkoordinovat s rekonstrukcí koupelny.

Výměnu stoupaček v paneláku je dobré zkoordinovat s rekonstrukcí koupelny. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Výměna stoupaček patří k opravám, kterým se starší bytový dům dříve či později nevyhne. Pro obyvatele bytu to může znamenat odstávku vody, hluk, prach a především nutnost pustit řemeslníky do koupelny nebo na toaletu. Co když jsou ale stoupačky schované za novým bytovým jádrem nebo obklady? Kdo musí zajistit přístup, kdo zaplatí bourání a může vlastník bytu pracovníky stavby odmítnout?

Obsah

Průběh v jednom bytě: kolik dní nepoteče voda a kdo a co bourá

Představa, že řemeslníci otevřou dveře, vytáhnou starou trubku a za hodinu je hotovo, je příliš optimistická. Na druhou stranu není běžné ani to, že by domácnost zůstala několik dnů úplně bez vody.

Konkrétní postup se liší podle typu domu a rozsahu rekonstrukce, typicky ale následuje několik kroků:

  1. Zpřístupní se instalační šachta. Někde stačí demontovat velká revizní dvířka, jinde je nutné odstranit část sádrokartonu, příčky nebo obkladů.
  2. Uzavře a vypustí se voda v příslušné stoupačce.
  3. Odstraní se staré potrubí a postupně se osazuje nové.
  4. Napojí se jednotlivé byty, uzávěry a případně vodoměry.
  5. Otestuje se těsnost a funkčnost rozvodů.
  6. Instalační šachta se znovu uzavře a provedou se dohodnuté zednické práce.

Realizační firmy běžně počítají přibližně s jedním až dvěma pracovními dny zásahu v jednom bytě nebo v řadě bytů nad sebou. To ale neznamená jeden až dva celé dny bez vody. Samotná odstávka může být omezena například na několik hodin během pracovního dne a jednotlivé stoupačky se odstavují postupně. Konkrétní dobu musí určit harmonogram prací v domě.

Co když se mění i odpadní potrubí?

Při práci na kanalizační stoupačce může být navíc po určitou dobu zakázáno používat odpady a WC. Na to je dobré myslet zejména v domech, kde se mění voda i odpadní potrubí napojené na kanalizaci současně.

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A kdo musí rozbít zeď, když se ke stoupačkám jinak dostat nedá?

Častým problém a sporem s SVJ může být situace, kdy se kvůli výměně stoupaček musí rozbít celá zeď. Sousedské vztahy pak zkazí spory o to, kdo musí opravu zdi zaplatit.

Právě tuto otázku řešil v roce 2025 Nejvyšší soud. Spor se týkal domu se 104 byty, kde SVJ schválilo výměnu vody, kanalizace a plynu včetně bouracích a zednických prací potřebných ke zpřístupnění stoupacího vedení.

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Soud konstatoval, že pokud je zásah do standardně provedeného bytového jádra nezbytný k opravě společných částí, může i otevření konstrukce a následné uvedení bytu do původního stavebně-technického stavu patřit do správy domu. Není tedy automaticky pravda, že si každý vlastník musí rozbourání a obnovení své koupelny zaplatit sám jen proto, že příčka či obklady patří k jeho bytu.

Občanský zákoník navíc stanoví, že pokud při takové práci dojde k poškození jednotky, škodu vlastníku nahrazuje SVJ.

Jiná situace může nastat, pokud vlastník bytu přístup ke stoupačkám sám výrazně zkomplikoval například nějakou nestandardní rekonstrukcí. V tom případě bude pravděpodobně platit uvedení do původního stavu ze svého, případně se na něm aspoň částečně podílet. Proto je dobré, aby realizační firma stanovila a projednala se SVJ rozsah bourání už předem, při technické prohlídce domu.

Zakryté stoupačky

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Co jsou stoupačky a kde končí společná část domu

V panelovém domě je většinou téměř nevidíte, přesto bez nich nefunguje jediný byt. Stoupačky neboli stoupací vedení jsou svislé rozvody, které procházejí jednotlivými podlažími domu. V instalační šachtě za koupelnou či toaletou bývá vedení studené a teplé vody, odpadní potrubí a někdy také plyn. Samostatnou skupinu tvoří stoupací rozvody vytápění.

Právě tady často vzniká první nedorozumění. To, že potrubí vede přes byt, ještě neznamená, že k němu patří. Co je jeho součástí a co už patří mezi společné části domu, určuje zákon, přesněji nařízení vlády o bytovém spoluvlastnictví. Jasně určuje, že mezi společné části domu patří:

  • rozvody teplé a studené vody včetně stoupacích šachet, a to až po měřidla pro byt či uzávěr pro byt,
  • rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
  • domovní potrubí pro odvod odpadních vod od výpusti (zařízení) pro napojení trubek odpadních vod z bytu

a další zařízení, které ale už se stoupačkami nesouvisí (např. kabely pro televizi, protipožární zařízení apod.).

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Z praktického hlediska tak platí, že stoupačky jsou společnou částí bytového domu, i když je přístup k nim možný jen přes jednotlivé soukromé byty.

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Kdo o výměně rozhoduje a je potřeba většina hlasů?

Výměna několika stoupacích vedení v panelovém domě obvykle není rozhodnutí, které by si mohl výbor SVJ (společenství vlastníků jednotek) udělat zčistajasna sám. Podle občanského zákoníku musí o takto velkých opravách společných částí rozhodnout celé shromáždění SVJ. Výjimkou jsou jen opravy a úpravy, které v průměru nepřekročí 1 000 na byt, a dále havarijní stavy, kdy oprava zkrátka nepočká.

Shromáždění SVJ znamená, že se sejdou vlastníci bytů, kteří pak následně hlasují. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, musí přijít vlastníci, kteří mají dohromady aspoň polovinu všech hlasů. Při 30 bytech v domě tak musí být přítomni aspoň majitelé 15 z nich, což nemusí nutně znamenat 15 lidí. Může to být i méně, pokud někteří z přítomných vlastní více bytů v domě.

Před hlasováním se vyplatí zjistit, co říkají stanovy SVJ. Mohou například požadovat i větší počet majitelů na shromáždění nebo více než polovinu souhlasných hlasů.

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Bytové jádro: proč se výměna nejčastěji spojí s rekonstrukcí koupelny

Ve starých panelácích bývají stoupačky a koupelna neoddělitelně spojené. Většinou se nacházejí za umakartovou stěnou nebo novou příčkou za WC. Pokud má byt stále původní umakartové jádro a zároveň se v domě chystá kompletní výměna rozvodů, je na místě zvážit, zda obě akce rovnou nespojit.

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Výhoda je nasnadě: když už se musí bourat a obyvatele bytu čeká odstávka vody, proč to nespojit s rekonstrukcí, která bude dřív nebo později stejně nutná. Mnozí majitelé spojují výměnu stoupaček s novými bytovými rozvody vody a odpadu, změně koupelen včetně van či sprchových koutů, výměnou obkladů či ukotvení nových příček.

Je ale dobré uvést, že oprava společných částí domu a soukromá rekonstrukce bytu jsou dvě rozdílné věci. Soukromou část prací si majitel bytu platí ze svého. Je však vhodné tyto práce s výborem a realizační firmou koordinovat.

Mnohé firmy se zájmem lidí o rekonstrukce koupelen spolu s výměnami stoupaček počítají a kompletní nabídku sdělí vlastníkům prostřednictvím SVJ již předem. Pro lidi, kteří se chystají k rekonstrukci bytu či koupelny, není ale žádnou povinností využívat k tomu právě tu firmu, kterou si SVJ najme na stoupačky. Je ale potřeba, aby spolu obě firmy komunikovaly a sladily své harmonogramy.

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Co musí majitel bytu zajistit sám: přístup k potrubí, revizní dvířka, odstěhování nábytku

Největší problémy obvykle nezpůsobí samotná trubka, ale všechno, co se kolem ní během desetiletí v jednotlivých bytech objevil. Někomu stojí před šachtou pračka, jiný má před stoupačkami skříňku a třetí je při rekonstrukci kompletně zazdil.

Je proto vhodné ještě před zahájením prací zjistit, jak velký stavební otvor potřebuje konkrétní firma. Neexistuje jedno univerzální pravidlo, že každá stoupačka musí mít například přesně 60 × 60 centimetrů velká revizní dvířka. Přístup musí odpovídat zařízení v šachtě a tomu, co je třeba opravovat a kontrolovat.

Malá revizní dvířka mohou stačit pro odečet vodoměru nebo uzavření ventilu, ale nikoliv pro vytažení několika metrů starého potrubí. Před příchodem pracovníků je proto rozumné:

Než se pustíte do bourání

Nechcete na nic čekat a pustíte se do bourání sami? Raději nebourejte nic předem jen podle svého vlastního odhadu.

Nejprve si nechte potvrdit, co potřebuje odstranit zhotovitel. Zbouráte-li toho víc, než je potřeba, nemusí vám to po skončení prací obnovit.

  • odstranit z WC nebo koupelny nábytek, police, koše a další volné předměty,
  • uvolnit prostor před instalační šachtou,
  • zakrýt nábytek a elektroniku v okolních místnostech kvůli prachu,
  • počítat s rezervou pitné a užitkové vody,
  • zjistit, zda bude během prací možné používat WC,
  • domluvit někoho, kdo byt v určeném čase zpřístupní,
  • upozornit firmu na vlastní rozvody, WC s nádržkou zabudovanou pod omítkou nebo jiné konstrukce před šachtou,
  • vyfotografovat koupelnu a WC před zahájením prací.

Fotografie nejsou projevem nedůvěry vůči SVJ nebo řemeslníkům. Pokud se později řeší poškozený obklad, skříňka nebo sanita, velmi usnadní doložení původního stavu.

Pokud uvažujete o nové koupelně, je dobré rekonstrukci zkoordinovat s plánovanou výměnou stoupaček. Výbor SVJ by vás o takovém plánu měl včas vyrozumět.

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Když soused nepustí řemeslníky dovnitř

„Je to můj byt, nikoho sem nepustím.“ Tato prostá věta, pronesená jediným z několika desítek majitelů bytů, může průběh prací výrazně zkomplikovat. Je dotyčný v právu?

Občanský zákoník na jeho straně nestojí. Naopak vlastníkovi ukládá, aby nebránil údržbě nebo opravě domu, o níž bylo řádně rozhodnuto. Pokud se práce musí provést uvnitř jeho bytu, musí po předchozí výzvě osoby odpovědné za správu domu umožnit přístup.

Nebylo by to ale v Česku, aby se takoví vlastníci nenašli. Jak potom postupovat? SVJ by nejdříve mělo doručit majiteli bytu výzvu ke zpřístupnění. Pokud ji vlastník nerespektuje, může se SVJ obrátit na soud. Je to správná, avšak zdlouhavá cesta, protože majitel bytu se může v případě rozhodnutí o zpřístupnění odvolat. V roce 2021 se takový případ z pražského Střížkova dostal i k Ústavnímu soudu, který rozhodnutí obvodního i odvolacího soudu potvrdil. Majitel se musel vůli SVJ podvolit a zaplatit i náklady, nicméně celý soudní proces se vlekl od roku 2018.

Je proto lepší, když je dostupnost všech bytů vyřešena už předem se všemi majiteli, ne vždy je to ale možné.

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