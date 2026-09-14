Režisérka Věra Chytilová byla geniální a zároveň velmi svérázná, což se odráží ve všech jejích filmech. Platí to i pro Panelstory aneb Jak se rodí sídliště z roku 1979. Normalizační soudruzi tehdy chtěli oslavný snímek zachycující život v panelácích, jeden den života na jihovýchodním okraji Prahy, kde vyrůstalo sídliště plánované až pro 80 tisíc obyvatel.
Projekt gigantických rozměrů z filmu pozitivně nevyšel a realita byla stejně tak tragická.
Z původních plánů na unikátní nové město mnoho nezbylo. Před místem respektujícím krajinu i potřeby obyvatel dostala přednost levná masová výstavba.