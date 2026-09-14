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Panelstory, která se zvrtla. Jižní Město bylo velkolepým projektem, zvítězila šeď

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  16:00

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Největším panelovým sídlištěm v Česku je pražské Jižní Město, které se začalo stavět v roce 1971. Přezdívá se mu „Jižák“ i „Jižňák“ a žije v něm zhruba 80 000 tisíc lidí. V době největšího osídlení kolem roku 1990 poskytl bydlení údajně až 130 000 lidí. Snímek je přibližně z roku 1976, kdy přivítalo první obyvatele. | foto: ČTK

Čtvrtina lidí v Česku žije v panelových domech na sídlištích. Největší je pražské Jižní Město, jehož budování začalo před 55 lety. Zavzpomínejte na jeho vznik a počátky s magazínem Víkend DNES.

Režisérka Věra Chytilová byla geniální a zároveň velmi svérázná, což se odráží ve všech jejích filmech. Platí to i pro Panelstory aneb Jak se rodí sídliště z roku 1979. Normalizační soudruzi tehdy chtěli oslavný snímek zachycující život v panelácích, jeden den života na jihovýchodním okraji Prahy, kde vyrůstalo sídliště plánované až pro 80 tisíc obyvatel.

Projekt gigantických rozměrů z filmu pozitivně nevyšel a realita byla stejně tak tragická.

Z původních plánů na unikátní nové město mnoho nezbylo. Před místem respektujícím krajinu i potřeby obyvatel dostala přednost levná masová výstavba.

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Panelstory, která se zvrtla. Jižní Město bylo velkolepým projektem, zvítězila šeď

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