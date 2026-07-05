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Škrtla zápalkou a panelák se zhroutil. Jak konvice čaje změnila stavebnictví

Radomír Dohnal
Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo... Čtyři mrtví, sedmnáct raněných. I když to tak nevypadá, je třeba dodat hned... K explozi došlo 16. května 1968, patnáct minut před šestou ranní. V čase, kdy... Přišla do kuchyně, aby si ohřála vodu na čaj. Pustila plyn a škrtla zápalkou.... Exploze vyvolala poškození zátěžové nosné stěny. Přesněji řečeno, naprosto... A trosky panelů padajících z horních poschodí způsobily kaskádový kolaps celé... Materiální škoda přepočítaná z liber na nižší desítky milionů korun, to jsou v... Typově podobných věžáků vyrostlo v 60. letech mnoho, a zdaleka nejen v Londýně.... Na místo vyráží záchranáři, hasiči, dobrovolníci, stavební experti. A tihle... Co se to tedy přesně 16. května 1968 stalo? Vládní komise napoprvé... V krátkosti, tím klíčovým problémem nebyla samotná exploze, ale celá... Chybou tohoto prefabrikovaného panelového systému bylo jeho použití na projektu...
Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo jen o tragickou nehodu se čtyřmi oběťmi. Výbuch způsobil kolaps části dvaadvacetipatrového panelového domu a odhalil zásadní slabiny tehdejší výstavby. Tragédie tím odstartovala revoluci v navrhování bezpečnějších panelových budov.

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