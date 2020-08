Velké zázraky v malém panelovém bytě. Úžasná proměna z 2+kk na 3+kk

V původním stavu měl byt dispozici 2+1 a malou koupelnu. Bytové jádro bohužel z jedné strany svíral nosný panel, což varianty řešení omezovalo.

Požadavkem majitelů bylo přitom vyřešit byt jako 3+kk, pohodlný pro tříčlennou rodinu, ponechat oddělené WC a vybudovat koupelnu se sprchovým koutem.

„Jedinou možností, jak získat pokoj navíc, bylo přesunout kuchyň do obývacího pokoje a z té bývalé vytvořit menší ložnici. Hlavním úkolem tedy bylo vyřešit koupelnu, toaletu a obývací pokoj,“ vysvětluje architektka Alena Koubová.

A pokračuje: „Připravili jsme několik variant odstupňovaných podle složitosti zásahu. V té nejradikálnější byla toaleta, případně koupelna, přesunuta za nosný panel, směrem do obývacího pokoje.“ Majitelka však nakonec upřednostnila větší prostor v obývacím pokoji, kuchyň a koupelna tak zůstaly minimalistické.

Sjednocujícím prvkem se stala podlaha

Byt prošel kompletní rekonstrukcí. Nejprve se vyzdila nová dispozice a následně se provedly veškeré nové instalace. Majitelka si přála světlý a vzdušný prostor. Sjednocujícím prvkem se stala vinylová podlaha v dekoru dubu.

„Kuchyňská linka je z vysokotlakých laminátů v dekoru bílé a dubu. Základní hmota je bílá, dubová je pracovní deska a mělčí horní skříňky. Využili jsme celou výšku místnosti a osadili i druhou řadu horních skříněk,“ popisuje Martin Kouba, který má v rodinné firmě na starosti výrobu nábytku.

Mezi skříňkami je velkoformátový obklad, stejný jako v koupelně. Pracovní plochu osvětlují výkonné LED pásky. Nad „barovou deskou“, volně v prostoru, bylo umístěno designové svítidlo.

„V koupelně je velkoformátový obklad v neutrální smetanové barvě. K němu si majitelka vybrala krásný výrazný dekor, ten jsme použili na dlažbu a do sprchového koutu,“ doplňuje Alena Koubová.

V koupelně je důležitý i úložný prostor. Vznikla proto skříňka v nice nad pračkou a zapuštěná skříňka za zrcadlem. Dveře v celém bytě jsou bílé, do pokojů prosklené, aby propouštěly dostatek světla do chodby. Vestavěné skříně v chodbě jsou z bílého laminátu, aby co nejméně rušily.

Autoři projektu Autoři projektu Ing. Alena Koubová *1979 Absolventka Fakulty stavební ČVUT. Od dokončení studií se zaměřuje na rekonstrukce bytů a interiéry. Od roku 2007 pracuje v rodinné firmě Kouba interier, kde mimo jiné řídí stavební práce.

Ing. Martin Kouba *1979 Vystudoval Dřevařské inženýrství na ČZU. V roce 2003 začal navrhovat a vyrábět nábytek. V roce 2006 založil společnosti Kouba interier, která se zaměřuje na návrhy a zakázkovou výrobu nábytku.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.