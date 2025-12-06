Panelákový byt se zvětšil jako kouzlem, teď mají děti dokonce i tělocvičnu

Jak vytvořit další pokoj, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti a přirozeného pohybu v bytě? To byla otázka, kterou si kladla rodina, jejíž děti rostly a potřebovaly vlastní místnost. Klíčem k řešení se stalo promyšlené využití každého čtverečního centimetru, jež nejen přineslo nový pokoj, ale také byt opticky zvětšilo a vneslo do něj více světla.
Bílá barva interiér prosvětlila a opticky zvětšila.

Bílá barva interiér prosvětlila a opticky zvětšila. | foto: Radek Úlehla

Posuvné dveře jsou vhodné všude tam, kde chceme zvětšit prostor.
K funkčnosti přispívají vestavné úložné prostory, posuvné panely a konzolové...
Došlo na radikální proměnu dispozice bytu a propojení kuchyně s obývacím...
Ložnice rodičů je malá, ale mají své soukromí.
Proměna bydlení není jen o změně dispozice nebo novém nábytku. Je to o vytvoření prostoru, který odpovídá potřebám jeho obyvatel, podporuje jejich každodenní život a přináší jim pohodlí i radost.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Přestavba panelákového bytu o ploše 88 m2 ukazuje, že i takový prostor může nabídnout více soukromí a vzdušnosti.

Díky chytrým architektonickým úpravám se podařilo v zrekonstruovaném bytě na pražském Jarově vytvořit nový pokoj, zlepšit propojení společných částí bytu a přinést domovu nový impuls. Realizace je důkazem toho, že každý byt může být přizpůsobený aktuálním potřebám, stačí jen najít správné řešení.

Proměna dispozice

Původní uspořádání bytu bylo nepraktické: mnoho dveří, chodeb a členitých zákoutí opticky zmenšovalo prostor a bránilo jeho efektivnímu využití. Proto došlo na radikální proměnu dispozice bytu a propojení kuchyně s obývacím pokojem a halou do jednoho vzdušného centrálního prostoru. Výsledkem je světlé a prostorné místo, kde se mohou všichni setkávat, aniž by interiér působil přeplněně.

Původně velký obývací pokoj se dvěma okny byl částečně přeměněný na novou ložnici s pracovním koutem, což poskytlo rodičům potřebné soukromí. Byt si přitom zachoval svou koncepci, každý jeho obyvatel má své vlastní „teritorium“, ale je tu také otevřený prostor, který podporuje společný rodinný život.

Rekonstrukci panelákového 4+1 svěřila majitelka designérce. Dopadla skvěle

Praktické zóny

Každý nově vzniklý pokoj navrhly architektky Kateřina Hodková a Markéta Smrčková žen tak, aby plně odpovídal svému účelu. Děti získaly vlastní místnosti, ale zároveň mohou využívat sdílenou hernu, která zároveň slouží jako domácí tělocvična. Protože sport hraje v rodinném životě důležitou roli, bylo jasné, že interiér musí umožňovat i aktivní pohyb.

K funkčnosti přispívají vestavné úložné prostory, posuvné panely a konzolové police, díky kterým je možné efektivně organizovat věci bez zahlcení prostoru. Dominantní bílá barva přináší klid a vizuální čistotu, zatímco pečlivě vybrané barevné akcenty v textiliích, obkladech a roletách dodávají bytu živost. Dřevěné prvky z březové překližky pak vnášejí příjemný pocit tepla.

Velkou roli v přeměně bytu hraje chytré osvětlení, které podporuje jeho harmonii. Namísto tradičních stropních svítidel byla použita lineární světla ukrytá v nikách pod stropem, která poskytují nenápadné, ale efektivní osvětlení. Díky tomuto řešení působí byt větším dojmem a zároveň podporuje atmosféru klidu a volnosti.

Z nudného panelákového bytu vznikl luxusní letní byt i se saunou

Byt proměněný k nepoznání

Tento projekt ukazuje, že i panelákový byt může nabídnout moderní a funkční bydlení, pokud je správně upravený. Výsledkem přeměny je prostor, který nejen splňuje aktuální potřeby rodiny, ale přináší lepší podmínky pro společný i individuální život. Modernizace starších bytů se tak stále více zaměřuje na otevřenost prostoru, funkčnost a chytré využití každého metru.

O autorkách

Kateřina Hodková & Markéta Smrčková

Za úspěšnou rekonstrukcí stojí Ing. arch. Kateřina Hodková a Ing. arch. Markéta Smrčková z týmu Lennox architekti, které spojily své zkušenosti a přístupy k architektuře. Markéta Smrčková, zakladatelka ateliéru Lennox, se specializuje na široké spektrum projektů – od rodinných domů po veřejné stavby.

Jejím cílem je vytvářet harmonické prostory s důrazem na světlo, funkčnost a estetiku. Její přístup je oceněn řadou úspěšných realizací, včetně prestižního ocenění Grand Prix 2000 za rekonstrukci panelového bytu na Pankráci.

Kateřina Hodková, majitelka vlastního architektonického studia v Praze, se zaměřuje na menší projekty, návrhy bytů, rodinných domů a komerčních prostor. Její filozofie klade důraz na propojení funkčnosti a osobního charakteru prostoru, aby odrážel hodnoty a styl jeho obyvatel.

Společná práce těchto architektek je ukázkou promyšleného přístupu k modernímu bydlení.

Zázračné zvětšení panelákového 3+1. Má tři ložnice, kuchyň i obývák

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

