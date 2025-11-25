Návrh vznikl s důrazem na komfort, variabilitu a citlivou práci s barevností. Výsledkem rekonstrukce je svěží a promyšlený domov, kde každé řešení má své opodstatnění a místo. Architektka totiž přistoupila i ke změně dispozice.
Využila druhé instalační jádro v bývalé komoře a vytvořila zde druhou koupelnu. Byt 4+kk s plochou 95 m2 se tak přirozeně rozdělil na dvě části, které obyvatelům zajišťují větší komfort a soukromí. Dispozice reflektuje aktuální potřeby, zároveň však počítá s budoucí variabilitou odpovídající dvougeneračnímu bydlení.
Prostorný obývací pokoj
Hlavním společenským centrem se stal prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, který vznikl odstraněním příčky a propojením obou místností. Vysoké kuchyňské skříně jsou skryty v nice vedle koupelny, díky tomu prostor zůstává otevřený a působí čistě.
Byt je celkově světlý, tomu napomáhá i orientace pokojů na východ a západ. Denní světlo proniká až do středu dispozice díky luxferovým výplním a prosklené příčce mezi obývacím pokojem a vstupní chodbou.
Skleněná příčka tvoří výrazný interiérový prvek. Ocelová konstrukce v předsíni integruje šatní tyč, na niž navazuje police, která pokračuje až na protější stranu do obývacího pokoje. Výplň konstrukce tvoří tabulky tlačeného skla s různými vzory.
Spojovací prvek obou částí bytu pak představuje krátká chodba, která ukrývá společné zázemí, úložné prostory, úklidovou skříň a sestavu s pračkou a sušičkou. Stavební materiály a zařízení jsou sjednocené pro celý byt, mobiliář a barevné ladění se však v jednotlivých částech liší podle přání uživatelů.
Tyrkysová jako ústřední motiv
Obývací část a ložnice se nesou v duchu tyrkysové barvy doplněné o odstíny růžové a dubovou dýhu. Druhá část bytu je laděna do odstínů šedé. Atypický vestavěný nábytek architektka navrhla úpravou typových prvků: zakoupené korpusy a regály doplnila o truhlářsky zhotovené komponenty (doměrky, korpusy, zadní části skříní), aby přesně odpovídaly rozměrům a požadavkům.
Zařízení bytu řešila s klienty až do fáze výroby vestavěného nábytku. Další vybavování mobiliářem bude probíhat postupně podle jejich vlastního uvážení.
O autorce
Ing. arch. Markéta Janderová
Profesně se zaměřuje na návrhy a rekonstrukce bytových interiérů. V rámci své práce poskytuje architektonické služby od počátečního návrhu po finální realizaci projektu. U každé zakázky vychází ze specifických možností prostoru a přizpůsobuje návrh individuálním potřebám klienta.
Její přístup klade důraz na funkčnost, kvalitní zpracování, využití přírodních materiálů a dlouhodobou udržitelnost. Při navrhování interiérů preferuje autentická řešení a vyhýbá se použití imitací.
