Zadáním pro architektku Markétu Janderovou byla kompletní rekonstrukce bytu v paneláku, který po patnácti letech od posledních úprav působil zastarale a už neodpovídal funkčním ani estetickým požadavkům klientů. Projekt zpracovala na míru pro klientku a jejího dospívajícího syna, kteří v bytě žijí.
Hlavním společenským centrem se stal prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, který vznikl odstraněním příčky a propojením obou místností. | foto: Natálie Baumanová

Výplň konstrukce prosklené příčky tvoří tabulky tlačeného skla s různými vzory.
Skleněná příčka tvoří výrazný interiérový prvek.
Detail pracovní desky kuchyňské linky a zajímavého obkladu stěny
Tyrkysová barva skvěle oživuje interiér.
Návrh vznikl s důrazem na komfort, variabilitu a citlivou práci s barevností. Výsledkem rekonstrukce je svěží a promyšlený domov, kde každé řešení má své opodstatnění a místo. Architektka totiž přistoupila i ke změně dispozice.

Využila druhé instalační jádro v bývalé komoře a vytvořila zde druhou koupelnu. Byt 4+kk s plochou 95 m2 se tak přirozeně rozdělil na dvě části, které obyvatelům zajišťují větší komfort a soukromí. Dispozice reflektuje aktuální potřeby, zároveň však počítá s budoucí variabilitou odpovídající dvougeneračnímu bydlení.

Prostorný obývací pokoj

Hlavním společenským centrem se stal prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, který vznikl odstraněním příčky a propojením obou místností. Vysoké kuchyňské skříně jsou skryty v nice vedle koupelny, díky tomu prostor zůstává otevřený a působí čistě.

Byt je celkově světlý, tomu napomáhá i orientace pokojů na východ a západ. Denní světlo proniká až do středu dispozice díky luxferovým výplním a prosklené příčce mezi obývacím pokojem a vstupní chodbou.

Skleněná příčka tvoří výrazný interiérový prvek. Ocelová konstrukce v předsíni integruje šatní tyč, na niž navazuje police, která pokračuje až na protější stranu do obývacího pokoje. Výplň konstrukce tvoří tabulky tlačeného skla s různými vzory.

Spojovací prvek obou částí bytu pak představuje krátká chodba, která ukrývá společné zázemí, úložné prostory, úklidovou skříň a sestavu s pračkou a sušičkou. Stavební materiály a zařízení jsou sjednocené pro celý byt, mobiliář a barevné ladění se však v jednotlivých částech liší podle přání uživatelů.

V paneláku vyřízli kus stropu a propojili dva byty. Vznikl mezonet

Tyrkysová jako ústřední motiv

Obývací část a ložnice se nesou v duchu tyrkysové barvy doplněné o odstíny růžové a dubovou dýhu. Druhá část bytu je laděna do odstínů šedé. Atypický vestavěný nábytek architektka navrhla úpravou typových prvků: zakoupené korpusy a regály doplnila o truhlářsky zhotovené komponenty (doměrky, korpusy, zadní části skříní), aby přesně odpovídaly rozměrům a požadavkům.

Zařízení bytu řešila s klienty až do fáze výroby vestavěného nábytku. Další vybavování mobiliářem bude probíhat postupně podle jejich vlastního uvážení.

Samoživitelka se rozhodla pro až šokující proměnu bytu v paneláku

O autorce

Ing. arch. Markéta Janderová

Profesně se zaměřuje na návrhy a rekonstrukce bytových interiérů. V rámci své práce poskytuje architektonické služby od počátečního návrhu po finální realizaci projektu. U každé zakázky vychází ze specifických možností prostoru a přizpůsobuje návrh individuálním potřebám klienta.

Její přístup klade důraz na funkčnost, kvalitní zpracování, využití přírodních materiálů a dlouhodobou udržitelnost. Při navrhování interiérů preferuje autentická řešení a vyhýbá se použití imitací.

