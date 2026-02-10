Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba

Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a síly větru a pohybu,“ popisuje architektka Iva Hájková.
Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život.

Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život. | foto: Radek Úlehla

Modrá v různých odstínech, které navazují, ale nejsou stejné, je použitá na...
Pohodlná pohovka Cheers s čalouněním v příjemném krulu je od značky Kler.
Beton, který k panelovému domu patří, architektka Iva Hájková neskrývala.
Dveře na zakázku vyrobila brněnská firma Šimbera.
Autorka proměny panelákového bytu využila jak barev, tak materiálových forem, aby atmosféru přenesla a vytvořila elegantní a uklidňující útočiště ve velkoměstě.

„Interiéru jsme tak začali říkat Nad obzorem. Beton, který k panelovému domu patří, neskrýváme. Plochy jsme očistili od nánosů maleb a omítek a pomocí retuší je proměnili v působivé plochy surového betonu,“ popisuje architektka Hájková.

Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život. Modrá v různých odstínech, které navazují, ale nejsou stejné, je použitá na kuchyni, knihovně či svítidlech a vytváří dojem moře. Hliněná stěrka v ložnici představuje dno nebo pláž, k níž lze připlout.

Praktický minimalismus

Dispozici původního 3+kk změnil ateliér Iva Hájková studio na velkorysé 2+kk se samostatnou šatnou. V koupelně vznikl prostorný sprchový kout a prostor kolem závěsné toalety doplnily úložné prvky. Šatna poskytuje samostatný úložný prostor včetně niky na cyklistické kolo s možností nabíjení, stejně jako místo pro nabíjení elektrického vysavače.

To vše je zabaleno do minimalistické podoby tak, aby nezasvěcenému zůstal příběh skryt až do chvíle, kdy se ho dozví. Minimalismus je zároveň praktický.

Byt je vybavený moderní chytrou domácností a zabezpečovacím systémem, které zvyšují komfort i bezpečí. O soukromí se starají vnitřní i venkovní rolety, a díky výměně původních plastových oken za kvalitní dřevohliníková s trojskly se výrazně snížil hluk z rušného města. Výsledkem je tichý a klidný prostor, který působí příjemně i uprostřed panelového domu.

Materiály

dubové masivní dřevo: podlaha, knihovna
lakovaná dýha dub: nábytek
lakovaná MDF: vestavný nábytek podle autorského návrhu
beton: vyčištěné a ošetřené betonové plochy panelu, kuchyňská deska
sklo, zrcadla
terrazo - kamenná deska: deska jídelního stolu
dřevohliníková okna

Značky

chytrá elektroinstalace: Loxone
dveře: Šimbera
jídelní židle Nyiny: two hundred tons
Cheers pohovka: Kler
křeslo Hiroi: Capellini
sanita: Siko
zásuvky, vypínače: Jung
světlo: Konfeta
dekorační vázy, sklo: Dechem studio
betonová pracovní deska: Créer
topné tělesa RAO2: ISAN

O studiu

Iva Hájkova Studio se specializuje na návrhy a realizace rezidenčních interiérů, kde klade důraz na kvalitu, detail a osobní přístup. Každý projekt navrhuje na míru tak, aby odrážel životní styl klienta, harmonicky propojoval prostor s jeho okolím a přinášel dlouhodobou hodnotu.

„Věříme, že investice do prémiových materiálů, precizního provedení a promyšlených návazností se vrací v podobě nadčasového interiéru, který nejen skvěle vypadá, ale i funguje. Každá realizace je pro nás příběhem, který společně s klientem tvoříme do posledního detailu, od prvního návrhu až po kompletní řízení celé rekonstrukce.“

Autorky bytu „Nad obzorem“: Iva Hájková, Kateřina Šmardová

4. února 2026

