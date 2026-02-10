Autorka proměny panelákového bytu využila jak barev, tak materiálových forem, aby atmosféru přenesla a vytvořila elegantní a uklidňující útočiště ve velkoměstě.
„Interiéru jsme tak začali říkat Nad obzorem. Beton, který k panelovému domu patří, neskrýváme. Plochy jsme očistili od nánosů maleb a omítek a pomocí retuší je proměnili v působivé plochy surového betonu,“ popisuje architektka Hájková.
Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život. Modrá v různých odstínech, které navazují, ale nejsou stejné, je použitá na kuchyni, knihovně či svítidlech a vytváří dojem moře. Hliněná stěrka v ložnici představuje dno nebo pláž, k níž lze připlout.
|
Panelákový byt na Žižkově šokuje. Je nejlepší rekonstrukcí roku 2024
Praktický minimalismus
Dispozici původního 3+kk změnil ateliér Iva Hájková studio na velkorysé 2+kk se samostatnou šatnou. V koupelně vznikl prostorný sprchový kout a prostor kolem závěsné toalety doplnily úložné prvky. Šatna poskytuje samostatný úložný prostor včetně niky na cyklistické kolo s možností nabíjení, stejně jako místo pro nabíjení elektrického vysavače.
To vše je zabaleno do minimalistické podoby tak, aby nezasvěcenému zůstal příběh skryt až do chvíle, kdy se ho dozví. Minimalismus je zároveň praktický.
Byt je vybavený moderní chytrou domácností a zabezpečovacím systémem, které zvyšují komfort i bezpečí. O soukromí se starají vnitřní i venkovní rolety, a díky výměně původních plastových oken za kvalitní dřevohliníková s trojskly se výrazně snížil hluk z rušného města. Výsledkem je tichý a klidný prostor, který působí příjemně i uprostřed panelového domu.
|
Beton v hlavní roli. Panelákový byt prošel neskutečnou proměnou
Materiály
dubové masivní dřevo: podlaha, knihovna
Značky
chytrá elektroinstalace: Loxone
|
Kuchyňský ostrůvek z mosazi od pasíře může klidně sloužit i sto let
O studiu
Iva Hájkova Studio se specializuje na návrhy a realizace rezidenčních interiérů, kde klade důraz na kvalitu, detail a osobní přístup. Každý projekt navrhuje na míru tak, aby odrážel životní styl klienta, harmonicky propojoval prostor s jeho okolím a přinášel dlouhodobou hodnotu.
„Věříme, že investice do prémiových materiálů, precizního provedení a promyšlených návazností se vrací v podobě nadčasového interiéru, který nejen skvěle vypadá, ale i funguje. Každá realizace je pro nás příběhem, který společně s klientem tvoříme do posledního detailu, od prvního návrhu až po kompletní řízení celé rekonstrukce.“
Autorky bytu „Nad obzorem“: Iva Hájková, Kateřina Šmardová