V bytě 2+kk vybourali vnitřní příčky, stěny obložili akustickými panely

Takový je i případ bytu na pražském sídlišti Řepy v ulici Makovského. Architekt Michal Volf byl majitelem oslovený s cílem kompletní rekonstrukce bytu. Součástí zadání byl i požadavek na akustiku, a to nejen z důvodu, že v panelových domech jsou často slyšet zvuky od sousedů, ale i kvůli tomu, že majitel velmi rád poslouchá hudbu a občas ji i sám provozuje.

Další zajímavé články a návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

„Smyslem rekonstrukce tak bylo zjednodušit dispozici a dostat do malého bytu (42 m2) dostatečné úložné prostory. A také vyřešit problém s akustikou,“ konstatuje architekt Michal Volf.

Problémy původní dispozice

Šlo o klasický panelákový byt 2+kk s umakartovým jádrem a tenkými příčkami, kde najdete předsíň, samostatné WC, malou koupelnu s umyvadlem a vanou, ložnici, obývací pokoj a kuchyňský kout částečně oddělený příčkou. Obývací pokoj sice působil poměrně prostorně, ovšem na úkor velikosti ostatních místností, kuchyňský kout byl až v hloubi dispozice a kvůli tomu i dost tmavý.

„Základním konceptem tak byla účelná a funkční dispozice. Jinými slovy bylo nutné dispozici zjednodušit, a tím byt zpřehlednit, udělat jej ve smyslu užívání praktičtějším, a zároveň jej více prosvětlit. Protože má majitel rád minimalismus a věci na svém místě, bylo potřeba vytvořit i vhodné úložné prostory,“ vysvětluje architekt Michal Volf.

Ještě jeden důležitý požadavek architekt zohlednil: byt je orientovaný na jih a v letních měsících docházelo k jeho přehřívání. Proto byly v rámci rekonstrukce realizovány venkovní rolety, které odrazí většinu slunečního záření, ale zároveň jsou průsvitné, takže při jejich zatažení zůstává v bytě dost světla.

Obývací prostor je zařízený jednoduše podle potřeb a přání majitele bytu.

Vybourání jádra a veškerých příček

Funkční rozdělení bytu zůstalo obecně zachováno, ale je nyní řešeno velmi účelně. Prvním krokem bylo vybourání jádra a veškerých příček tak, že zůstaly pouze obvodové zdi.

„Hlavní příčka mezi původním obývacím pokojem a ložnicí byla odstraněna i proto, že ve své původní pozici neumožňovala v ložnici umístit dvoulůžko. Nová dispozice ložnice pracuje s jejím půdorysem efektivně: průběh nové příčky byl zvolený přesně podle funkce ložnice: tam, kde je postel, zůstala místnost širší, směrem ke dveřím se v místě vestavných skříní zužuje, tím pomohla rozšířit hlavní obytný prostor a vytvořit v něm niku pro knihovnu a pracovní stůl,“ popisuje průběh rekonstrukce architekt Michal Volf.

Obývací prostor je zařízený jednoduše, přesně podle potřeb majitele bytu. Najdeme zde především gramofon s reproduktory a pohodlnou sedačku k poslechu hudby. V části mezi sedačkou a kuchyní se našlo místo pro rozkládací jídelní stůl pro čtyři až šest osob.

Jednou z hlavních proměn prošel kuchyňský kout, který je nyní s obytným prostorem propojený v celé své šířce.

Proměny kuchyně

Jednou z hlavních proměn prošel kuchyňský kout, který je nyní s obytným prostorem propojený v celé své šířce. Linku architekt navrhl ze dvou rovnoběžných částí, aby se do ní od okna dostalo co nejvíce světla.

Tento typ uspořádání kuchyňské linky je praktičtější a nabízí více úložných prostor než linka do tvaru písmene L. V nové kuchyni jsou stěny včetně prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami natřeny bílou omyvatelnou barvou

„Kuchyňská linka u stěny s koupelnou obsahuje dřez, pracovní plochu a varnou desku, ve druhé části linky je nejdále od okna skříň pro ukládání potravin a lednice. Směrem k oknu funguje linka jako druhá pracovní plocha. Díky tomu, že v této části nejsou horní skříňky, dostane se do kuchyně od okna dostatek světla a působí prostorněji,“ upozorňuje architekt Michal Volf.

Po obestavění trubek jádra se ve sprchovém koutu podařilo realizovat i niku se sedátkem, která sprchový kout výrazně zvětšila.

Komfortní sprchový kout

Co se týká koupelny a WC, nové příčky byly vystavěny téměř na původním půdorysu jádra, ale zcela se změnila jejich dispozice. Do koupelny bylo nově umístěno i WC a spojením dvou původně malých místností působí nyní koupelna prostorněji, bylo do ní možné dostat i vestavnou skříň s pračkou.

„Díky co nejtěsnějšímu obestavění trubek jádra se ve sprchovém koutu podařilo realizovat i niku se sedátkem, která sprchový kout výrazně zvětšila. Koupelna je jedinou místností, kde byl realizován snížený podhled. Chodba je nyní kvůli rozšíření koupelny o něco užší, ale díky systému vestavných skříní, jejichž hloubka se směrem od vstupních dveří zvětšuje, je prostor pro oblékání a obouvání u dveří dostatečně komfortní,“ konstatuje architekt.

Zvolené materiály

Byt Michal Volf navrhl v kombinaci bílé barvy a přírodní dřevěné podlahy, v koupelně pak použil keramický obklad a dlažbu. V koupelně je na stěnách drobná bílá mozaika s tmavou spárou, na podlaze pak velkoformátové keramické dlaždice v hnědém odstínu.

Bílá barva byt opticky zvětšuje, dělá jej vzdušnějším a působí elegantně. Vestavný nábytek vyrobil truhlář na míru z bílého lamina, většina mobiliáře je pak z IKEA. Pracovní plocha kuchyně je z laminátu v dekoru dubu. Podlahu tvoří přírodní dubové třívrstvé lamely položené jako plovoucí.

Prostor pro oblékání a obouvání u dveří je po úpravách dostatečně komfortní.

Více úložných prostor

Ve srovnání s původním stavem působí byt nyní větším dojmem, ačkoliv je v něm mnohem více úložného prostoru. Je to dané i tím, že v obývací části, která je největším prostorem bytu, je nábytku nejméně, proto tato hlavní místnost bytu působí dostatečně prostorně.

Co s akustikou Nové vnitřní příčky v bytě byly realizovány z desek Habito, které mají výborné zvukově izolační vlastnosti a vysokou únosnost, takže při kotvení do nich není potřeba používat hmoždinky jako u běžného sádrokartonu. Pro útlum hluku od sousedů pak byly vnější nosně stěny bytu v obytné části a v ložnici zevnitř obloženy akustickými deskami Wolf.

Barevnou paletu bytu tvoří kombinace bílé barvy a přírodní dřevěné podlahy.

O autorovi Ing. arch. Michal Volf

Autorizovaný architekt a konzultant, od roku 2012 s vlastní architektonickou praxí se zaměřením na rekonstrukce bytů a obytných domů, především památkově chráněných. Zároveň se zajímá o rekonstrukce a konverze hodnotných historických objektů, které jsou v současné době bez využití.

Po obestavění trubek jádra se ve sprchovém koutu podařilo realizovat i niku se sedátkem, která sprchový kout výrazně zvětšila.

Technické údaje Realizační firmy: Aedes (stavba) JB dřevo nábytek (truhlářské práce) 1step (dřevěné podlahy)

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.