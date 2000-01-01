Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou. Na ploše 60 m2 vytvořil moderní a funkční prostor, kde se rodičům pohodlně žije.
Autor: Dominik Kvapil
Tak vypadala původní kuchyň. Nyní je zde pokoj pro hosty, kde může syn kdykoliv přespat.
A současná kuchyň se ocitla v bývalém dětském pokoji.
Původní dětský pokoj. Podhledy z polystyrenu měly zakrýt spáry ve stropních panelech.
Celá rekonstrukce včetně kompletního vybavení a spotřebičů přišla na 1,3 milionu korun.
Protože byt je ve vyšším patře a dostatečně světlý, nemusel se designér bát použít i tmavší barvy.
Původní obývací pokoj před proměnou se „pyšnil“ robustní rohovou pohovkou a laminátovou podlahou.
Laminátová podlaha byla v každém pokoji jiná.
Obývací pokoj po rekonstrukci odděluje od kuchyně jen pár metrů a posuvné prosklené dveře.
Ten, kdo vaří, je tak v těsném kontaktu s tím, kdo se třeba dívá na televizi, proti případnému odéru z kuchyně stačí dveře posunout.
V celém bytě byla položená stejná podlahová krytina. To opticky zvětšuje prostor a usnadňuje pohyb i úklid.
V koupelně nahradil velký sprchový kout vanu, pro starší uživatele je to ideální řešení.
Tak vypadala původní koupelna s vanou. Té by se měli starší lidé raději vyhnout.
Dominik Kvapil zvolil pro byt rodičů (po dohodě) méně obvyklou barevnou paletu materiálů i barev.
Chodba dnes nabízí dostatek úložného prostoru, antracitová barva a dekor ořechu sjednocuje celý byt.
Půdorys bytu: původní stav
Půdorys bytu: navržený stav
