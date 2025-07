Pro chvíle, kdy si majitelé přejí větší pocitový prostor, lze závěs jednoduše schovat do kapsy šatní skříně. | foto: Karolína Matušková a Ondřej Janků

To, co kdysi bývalo pouze sérií stísněných místností, je dnes moderní prostor plný světla. V realizaci se mísí minimalismus s praktickými inovacemi, díky tomu se z obyčejného městského bytu stalo místo, které nabízí svým obyvatelům nečekanou úroveň pohodlí.

Hlavní myšlenka rekonstrukce

Původní dispozice bytu sestávala z malých místností, které působily spíše klaustrofobicky. Přáním majitelů bylo otevřít prostor a vnést do něj lehkost a vzdušnost.

Odstraněním příček se podařilo dosáhnout maximálního využití plochy, což umožnilo vytvoření sjednoceného bytu bez ztráty jeho funkčních zón, které byly definovány pomocí vestavěného nábytku a na míru navržených interiérových prvků.

Knihovna kombinující otevřené police a uzavřené skříňky se stala „srdcem“ bytu. Tento prvek dokonale odděluje vstupní část od obývacího pokoje, aniž by narušoval otevřený koncept prostoru.

Velká šatní skříň s lesklými lakovanými dvířky, orientovaná ke vstupu do bytu, nejen poskytuje úložný prostor, ale její zadní strana, vyhotovená z přírodní dubové dýhy, přináší do ložnice klidnou a příjemnou atmosféru. Tento harmonický dotek přírody proměňuje ložnici v místo plné pohodlí a relaxace.

Chytrá řešení a moderní prvky

Koupelna, toaleta a kuchyně byly zachovány na svých původních místech z praktických důvodů. Staré umakartové jádro však ustoupilo novým, kvalitním materiálům, které dodaly těmto částem bytu moderní a svěží vzhled. Kuchyňská nika se otevřela do obývacího prostoru, tak se podařilo spojit praktické i estetické hledisko a umožnit lepší komunikaci mezi jednotlivými zónami bytu.

Dalším z chytrých řešení je polohovatelná konzole s televizí na stěně mezi okny. Televizi lze snadno natočit tak, aby ji bylo možné sledovat jak z obývacího pokoje, tak z postele. Když je vypnutá, můžete ji přisunout těsně ke zdi, což zachovává minimalistický charakter místnosti.

Klid jedním tahem

Ložnice je od obývacího pokoje oddělena lehkým bílým závěsem, který do interiéru přináší jemnost a intimitu. Tento průsvitný prvek nejenže chrání soukromí, ale zároveň ponechává prostor světlý a prostorný. Je to nenápadné, ale velmi efektivní řešení, které propojuje funkci a estetiku. Pro chvíle, kdy si majitelé přejí větší pocitový prostor, lze závěs jednoduše schovat do „kapsy“ šatní skříně.

Pod oknem je dřevěný parapet s roštem, vkusně zakrývající radiátor. Tento elegantní detail se stává funkčním díky sklápěcímu stolku, který majitelé mohou využít při práci na notebooku nebo jako odkládací plochu. Jakmile se stolek složí, dokonale splyne s parapetem a zůstává takřka neviditelný.

Harmonická barevnost

Klidná, vyvážená atmosféra interiéru je výsledkem důsledného využití ušlechtilých materiálů a promyšlené barevné palety.

Ručně lakované bílé povrchy nábytku ladí s přírodní texturou dubového masivu a dýhy. Dubová podlaha spolu s pečlivě vybranými textiliemi dotváří celkový pocit útulnosti.

Interiér těží z přirozeného světla, které díky absenci příček a promyšleným řešením může volně proudit celým bytem. Průsvitné prvky, jako je závěs mezi ložnicí a obývacím prostorem, i otevřené police knihovny přispívají k dojmu lehkosti a otevřenosti. Každý detail, od jemně tvarovaných úchytů nábytku až po pečlivě sladěné dekorace, zde má své opodstatnění a přispívá k celkové harmonii.

