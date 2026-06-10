„Máme tady dvě varianty. Invazivní a neinvazivní. Takhle jsme začali první schůzku nad návrhem rekonstrukce panelákového bytu v Praze. Klienti byli odvážní, vyhrála ta ‚invazivní‘,“ popisuje architekt Jakub Hoffmann z Hurá studia, které společně s manželkou založili v roce 2016.
A pokračuje: „Díky tomu jsme mohli jít opravdu do hloubky a pracovat se světlem, s logikou prostoru i atmosférou. Výsledkem je byt, který se z původního panelákového půdorysu proměnil v otevřený, propojený a přirozeně prosvětlený domov.“
Příčky mohou pryč, rozhodl statik
Architekti Jakub a Alexandra Hoffmannovi převzali byt 3+1 téměř v původním stavu. Takže nechybělo umakartové jádro, průchozí koupelna (jedna z nejhorších variant v paneláku!) i původní kuchyň.
Jednání se statikem naštěstí dopadla dobře, několik příček bylo možné odstranit a vytvořit novou, otevřenou dispozici. Funkční zóny dostaly konečně logiku.
„Předsíň jsme oddělili a hlavní komunikační trasu přesunuli hlouběji do středu dispozice. Díky této změně se otevřely nové průhledy napříč celým bytem a přirozené světlo se dostalo i do jeho středu,“ popisuje architektka Alexandra Hoffmannová.
V koupelně navržené z luxfer je přes den dostatek světla, takže se zde nemusí ani svítit. „Večer se prostor promění v jemně zářící ‚lampion‘, který interiéru dodává měkké, teplé světlo a vytváří atmosféru, jakou by člověk v paneláku nečekal,“ upozorňuje architektka.
Původní kuchyň oddělovala od obývacího pokoje plná příčka. Tu nahradila lehká, „průhledná“ policová stěna se dvěma průchody. Celý prostor se tak pocitově zvětšil.
„Na výsledném dojmu otevřenosti se výrazně podílejí i dveře, jsou navržené v plné výšce místnosti. Když se otevřou, je možné byt doslova prohlédnout skrz naskrz. Tahle drobnost má překvapivě velký efekt: prostor působí vyšší, světlejší a vzdušnější,“ objasňuje architekt Hoffmann.
Barvy pomohly
Pocitu většího prostoru napomáhají i světlé barvy a materiály: narůžovělé marmoleum na podlaze, překližka na nábytku a bílé povrchy. Díky použití i živých barev však nejde o žádný nudný prostor, naopak. Zelená spárovačka oživuje bílý obklad v koupelně i kuchyni, ladí také s jeklovou konstrukcí policové stěny v obytném prostoru.
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Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu
Naopak v ložnici je k nepřehlédnutí růžová policová sestava za čelem postele, která nahradila i noční stolky. O originální barevné doplňky se postarali sami majitelé, vytiskli si je totiž na 3D tiskárně.
„Díky této osobní vrstvě působí interiér svěže, autenticky a živě. Z bytu je stále cítit původní charakter paneláku, ale zároveň zůstává vzdušný a přirozený, už si žije svým vlastním životem,“ dodávají na závěr autoři.
Že se radikální paneláková proměna povedla, potvrzuje nejlépe její vítězství v Interiéru roku 2025 v kategorii Cena novinářů. Vítězné projekty byly vyhlášené 19. května v pražském Centru současného umění DOX.