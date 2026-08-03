V tomto případě si majitelé přáli získat malou pracovnu a zároveň občasnou ložnici pro jednoho z rodičů. Kvůli zdravotním komplikacím potřebuje prostor pro sebe.
V původním stavu byla dispozice řešená jako 3+1: po vstupu do úzké chodby je vlevo obývací pokoj a kuchyň, chodbou se projde ke dvěma pokojům. Z chodby je také přístupná koupelna a WC. Koupelna už před rekonstrukcí prošla úpravou, zvětšila se o původní komoru.
Nová dispozice
V novém řešení se podařilo dostat malý pokoj do původního prostoru kuchyně a obývacího pokoje. Vstup do něj je posuvnými dveřmi z kuchyně. „Samozřejmě jde o řešení, které nemusí vždy vyhovovat, ale tím je právě naše práce pestrá. Co klient, to jiný požadavek a jiné řešení,“ říká Ing. Martin Kouba ze studia Kouba interier.
Kuchyňská linka má tvar písmene L, s přilehlým ostrůvkem. „Využili jsme celé výšky i místo nad dveřmi. Sestava pak pokračuje dále do obývacího pokoje, vznikl tak dostatečný úložný prostor a hezká návaznost na jídelní kout s lavicí,“ vysvětluje Martin Kouba.
Do menší, ale zcela plnohodnotné linky se vešly všechny nezbytné spotřebiče. Židle a stůl nepředstavují finální řešení, majitelé zatím vybírají vhodné typy. Sedačka a TV našly své místo u vstupu na balkon, klidová zóna je tak přirozeně oddělena od jídelní části a kuchyně. Vestavěné skříně navazující na kuchyň, knihovna, televizní stěna a jídelní kout tvoří jednotný celek. Díky tomu prostor nepůsobí přeplněně.
Naproti vstupním dveřím v předsíni se ocitla vestavěná skříň a věšáky pro odkládání a ukládání kabátů a bot. Chodba zůstává jako hlavní úložný prostor bytu, skříně jsou proto až ke stropu, zrcadlo opticky zvětšuje předsíň. WC zůstalo samostatné na původním místě.
Koupelna je dostatečně velká, kromě velkého sprchového koutu se do ní vešla i pračka se sušičkou. Vedle nich opět nechybí vestavné skříně.
Dětský pokoj zůstal dispozičně nezměněný. Do ložnice se nově vstupuje přes šatnu, i ta nabízí velké množství úložného prostoru.
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Materiálové a barevné řešení
Jednotícím prvkem celého interiéru se stal dekor dubu. Podlahu realizační firma Kouba interier vyrovnala v celém bytě a položila jednotnou vinylovou podlahovou krytinu s dekorem dubu. Dveře jsou ve shodném dekoru. Na nábytek byl použitý laminát v kombinaci bílá a dub. Detaily, tedy kování, úchytkové lišty či baterie, jsou černé.
Koupelna získala nově velkoformátový obklad a dlažbu v dekoru kamene v šedé a béžové barvě. Jinak zde zaujme velký sprchový kout s osvětlenou nikou přes celou jeho šířku. Černé umyvadlo na dubové skříňce představuje je k nepřehlédnutí. Ve skříních jsou uložené toaletní potřeby a koš na špinavé prádlo.
Cílem nebylo byt jen vybavit novým nábytkem, ale pomocí vestaveb a přesného dispozičního řešení získat plnohodnotný pokoj navíc a zároveň schovat běžný provoz bytu do úložných skříní a skřínek.