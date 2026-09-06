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Majitelé se nápadu architektů báli. Teď je z něj hlavní trhák paneláku v Praze

Klára Lyons
Velkou výzvou, bylo vytvořit prostor, který by byl plynulý a čitelný.

Velkou výzvou, bylo vytvořit prostor, který by byl plynulý a čitelný. | foto: p2p-arch.eu

Architekti chtěli přesný opak, a to plynulý a světlý prostor.
Luxfery bytu propůjčily světlo a lehkost.
Původní paneláková dispozice byla příliš ortogonální, úzká a tmavá.
Prostor je ponechaný bez zbytečných dekorací.
14 fotografií
Původní panelákový byt poblíž pražského parku Gutovka dostal nový kabát. Majitelé dali architektům volnou ruku a ti začali čarovat s materiály i světlem. Zakomponovali i jeden zajímavý prvek, který se i přes původní nedůvěru majitelů, nakonec stal hlavní atraktivitou celého prostoru.

Byt, jehož rekonstrukci si vzalo na starost architektonické studio p2p-arch.eu, se nachází v Praze ve Strašnicích u volnočasového parku Gutovka. Celková dispozice bytu je 3+kk, nicméně dvě ložnice součástí rekonstrukce nebyly.

Investory byl mladý bezdětný pár, který hledal způsob jak osvěžit původní panelákovou dispozici. Oba majitelé jsou lékaři a zároveň fanoušci soudobého designu.

„Největší výzvou při rekonstrukci byla koordinace stavby a řemeslníků, protože jsme zastávali jak roli architektů, tak roli dodavatelů stavby. Výzva v návrhovém smyslu byla přesvědčit investory o kuchyňské lince s ostrůvkem se sporákem se spodním odtahem (místo klasické digestoře) a tím se vyhnout kuchyňské lince tvaru U s nešikovnými rohy,“ popisuje architekt Marek Petřík.

Velkou výzvou, bylo vytvořit prostor, který by byl plynulý a čitelný.
Architekti chtěli přesný opak, a to plynulý a světlý prostor.
Luxfery bytu propůjčily světlo a lehkost.
Původní paneláková dispozice byla příliš ortogonální, úzká a tmavá.
Prostor je ponechaný bez zbytečných dekorací.
14 fotografií

Podle jeho slov měli s kolegou štěstí, že jim majitelé bytu dali poměrně volnou ruku, hlavně na formu koupelny s luxferovou stěnou a betonový portál, kterému majitelé ze začátku nevěřili, ale nakonec se stal jejich nejoblíbenějším momentem realizace.

Další, neméně velkou výzvou, bylo vytvořit prostor, který by byl plynulý a čitelný. Původní paneláková dispozice byla příliš ortogonální, úzká a tmavá. Architekti chtěli přesný opak, a to plynulý a světlý prostor.

Až na dřeň

Projekt rekonstrukce bytu byl pojatý jako experiment s intimitou a zároveň jako nabourání struktury typologií panelových domů. Zajímavým prvkem se stal betonový portál, který odhaluje vrstvu „naturel“ panelového bytu, tedy jakousi dřeň, na které architekti následně navrstvili svou intervenci. Původní parkety jsou repasovány.

Jekor v pokojíčku a umakart v koupelně. Pamatujete si materiály svého dětství?

Co však muselo být vybouráno bylo umakartové jádro, které nahradila konstrukce vizuálně odlehčená luxferami s pískovaným povrchem. Svou materialitou luxfery podporují záměrnou atmosféru mlhy a páry.

„V mlze se objevuje motiv kachlování namodralé barvy, který se prolévá i do barevnosti truhlářských výrobků v kuchyňském apendixu, který úmyslně končí ostrůvkem na rozhraní původních parket a nové podlahy,“ zakončuje Marek Petřík.

Ateliér p2p-arch.eu tvoří architekti Marek Petřík a Patrik Platil. V realizacích se zajímají o detail tak, že jej nejraději sami konstruují, přičemž rádi odhalují podstaty materiálů, což ústí v nenápadné raw momenty v jejich architekturách.

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