Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Autor:
4:00
Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na spaní, učení, hru, úložné prostory, a hlavně dvě rozdílné osobnosti, je třeba myslet vertikálně a multifunkčně.
25 fotografií

Představujeme komplexní strategii pro chytré a útulné řešení, ideální pro inspiraci v malém dětském pokoji.

Strategie 1: Dvě lůžka na ploše jednoho

Řešení spánku je v úzkém panelákovém pokoji naprostá priorita. Klasické uspořádání dvou postelí podél stěn zabije veškerý volný prostor uprostřed. Nejefektivnější řešení, které ušetří spoustu podlahové plochy, je patrová postel.

Jaké postele zvolit?

Bezpečnost patrové postele

„Při výběru palandy dbejte na bezpečnost a stabilitu. Postel musí být pevně ukotvena ke stěně, což je v panelu často jednoduché díky betonovým stěnám, a schůdky by měly být široké a stabilní, ideálně doplněné o protiskluzovou úpravu,“ radí Michaela Klos z vyhledávače nábytku FAVI.cz.

  • Postel s integrovaným úložným prostorem: Hledejte modely, které mají pod schůdky zásuvky nebo otevřené police. Každý schůdek se tak stává cenným úložným místem pro hračky nebo oblečení.
  • Vyvýšené lůžko s integrovaným stolem: Pokud jsou děti ve školním věku, umístěte je klidně obě nahoru. Pod nimi pak vznikne ergonomické a dobře osvětlené pracoviště nebo herní kout, chráněný před rozptýlením.
  • Postele do „L“: Jestliže je pokoj o něco širší, můžete postele umístit kolmo k sobě. Tato varianta nabízí více soukromí než přímá patrová postel, tedy palanda, a stále je prostorově úsporná. Vytvoří i příjemný roh pro malou knihovničku nebo noční stolek.
  • Postele s výsuvem: Pro menší děti, nebo pro ty, které nechtějí spát vysoko, je zajímavou alternativou výsuvné lůžko. V noci se vysune, přes den se zasune pod horní postel – ideální pro malý dětský pokoj.
Strategie 2: Až ke stropu! Optimalizace úložných prostor

V malém pokoji si nemůžeme dovolit nechat žádné hluché místo a žádný volný roh. Aby podlaha zůstala volná pro hraní, je důležité využít prostor do výšky.

Jak zařídit dětský úzký pokoj?

„V úzkém pokoji umisťujte nejhlubší skříně podél jedné stěny. Pro protější stěnu zvolte úzké police s hloubkou do 20 centimetrů nebo police zavěšené vysoko, abyste zachovali volný průchod,“ radí Michaela Klos z FAVI.cz.

Všechny skříně a regály vedou až ke stropu:

  • Vysoké skříně na míru: Investice do vestavěné skříně sahající až ke stropu se vyplatí. V horních, hůře dostupných částech, můžete skladovat sezónní oblečení, sportovní vybavení nebo hračky, které se nepoužívají denně.
  • Otevřené vertikální regály: Ty jsou skvělé pro vystavení knih a dekorací. Navíc nepůsobí tak masivně jako uzavřené skříně.
  • Multifunkční nábytek s integrovanými boxy: Využijte police, koše a boxy. Pokud jsou boxy označené textem nebo obrázkem, naučíte děti pořádku. Barevné provedení navíc oživí světlý základ pokoje.
Využijte i dveře a stěny!

„V paneláku je každá stěna cenná. Využijte zadní stranu dveří pro zavěšení látkových organizérů na boty nebo drobné hračky. Kdekoliv to jde, instalujte závěsné systémy, třeba i na psací stůl, abyste uvolnili pracovní plochu,“ dodává Michaela Klos z FAVI.

Strategie 3: Zónování pro sourozence – psychologická hranice

I když děti sdílejí prostor, potřebují své soukromí. Konflikty mezi sourozenci totiž často vznikají z nejasných hranic. Je proto nutné pokoj rozdělit, a to i vizuálně.

Vytvořte „svůj koutek“ pro každé dítě:

Ergonomie u stolu a rostoucí nábytek

„Při zařizování pracovní zóny dbejte na to, aby měl každý svou židli s nastavitelnou výškou. Ideální je investovat do tzv. rostoucího nábytku, který se přizpůsobí výšce dítěte od předškolního až po školní věk. To je v paneláku, kde se nábytek jen těžko obměňuje, ta nejefektivnější investice,“ radí Michaela Klos z FAVI.cz.

  • Vizuální zónování barvou: Stěny ponechte světlé, ale můžete použít rozdílné pastelové barvy doplňků (polštáře, povlečení, koberce) pro každé dítě. Např. jeden sourozenec má zelenou, druhý žlutou.
  • Akustické oddělení: V paneláku oceníte prvky, které tlumí hluk. Těžší závěsy, velký koberec a knihy v regálech pomáhají snižovat ozvěnu a hluk, což děti ocení, když jedno spí a druhé si hraje nebo se učí.
  • Jasné hranice: Každý musí mít svůj jasně vymezený prostor pro oblečení a školní potřeby. Úložné boxy by měly být rozděleny na osobní věci a společné.
  • Oddělení pracovní plochy: Pokud je to možné, umístěte v pokoji dva menší stolky, mohou být sklápěcí nebo rohové, namísto jednoho velkého. Větší děti ocení, když se nemusí při psaní úkolů dívat na nepořádek toho druhého.
Strategie 4: Optické iluze – světlo a barvy

Světlo a barvy jsou nejlevnější a nejúčinnější způsob, jak malý dětský pokoj opticky zvětšit.

Světlé barvy a odrazy maximalizují prostor:

  • Báze v neutrálních barvách: Stěny, podlaha a velký nábytek by měly být světlé (bílá, šedá, světlé dřevo). Tím pokoj získá vzdušnost.
  • Barvy v detailech: Hravost vnesete pomocí textilií, jako jsou závěsy, polštáře nebo přehozy, a menších dekorací. Tyto prvky můžete snadno obměňovat podle věku a aktuálních zájmů dětí.
  • Velké zrcadlo: Strategicky umístěné zrcadlo na stěně odráží světlo z okna a zdvojnásobuje vizuální hloubku místnosti. Jen si dejte pozor na jeho umístění, aby nevytvářelo při učení nepříjemné odlesky.
  • Osvětlení pro zóny: Využijte bodová světla nad pracovním stolem a noční lampičky u každého lůžka. To umožňuje, aby jedno dítě mohlo číst, zatímco druhé spí.
Malý dětský pokoj – inspirace není nikdy dost

Zařídit malý dětský pokoj v paneláku pro dvě děti vyžaduje spoustu přemýšlení. Sledujte různé stránky s tipy designérů na řešení dětských pokojů v panelovém domě a nechte se inspirovat. Také je nutné se vyhnout nejobvyklejším chybám, které prostor zmenšují:

Častá chybaDopad na prostorChytré řešení
Volně stojící skříněMnoho úzkých skříní vytváří ostré rohy a ubírá místo.Vestavné skříně až ke stropu podél jedné stěny.
Příliš tmavý nábytekPohlcuje světlo a dělá pokoj stísněným a ponurým.Bílý, březový nebo světle šedý nábytek.
Nábytek bez úložného prostoruHračky, oblečení a knihy se hromadí na podlaze.Postele s úložnými boxy a multifunkční nábytek.
Přecpaná podlahaBrání pohybu, hraní a vytváří pocit chaosu.Patrová postel a striktní pravidlo pro ukládání do výšky.
Náhodné uspořádáníPokoj nemá logiku, narušuje se soukromí dětí.Před nákupem: Nákres půdorysu s přesným umístěním zón (spaní, učení, hra).

Řešením, jak zařídit dětský úzký pokoj v paneláku, je kreativita, vertikální řešení a promyšlená organizace. Vše potřebné zaručeně najdete na jednom místě díky vyhledávači nábytku FAVI.cz.

A nezapomeňte: zapojte do plánování i samotné děti. Čím více se budou na designu podílet, tím lépe se v novém, malém, ale útulném království budou cítit.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností FAVI.cz.

Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

