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Okna v paneláku se v zimě rosí. Kondenzaci zastaví jedno pravidlo větrání

Ivana Vaňkátová
  5:00
Jak správně větrat, aby na oknech nekondenzovala voda?

Jak správně větrat, aby na oknech nekondenzovala voda? | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Jak správně větrat, aby na oknech nekondenzovala voda?
Jak správně větrat, aby na oknech nekondenzovala voda?
ilustrační snímek
Pootevřené okno se hodí na léto, v zimě větrejte krátce a intenzivně.
5 fotografií
S prvními mrazy a začátkem topné sezony se v mnoha domácnostech opakuje stejný scénář – ráno vás přivítají orosená okna a v chladných rozích se nenápadně hlásí plíseň. Zvlášť v utěsněných panelákových bytech lidé často netuší, kde dělají chybu. Přitom řešení neleží v drahých pohlcovačích vlhkosti, ale ve správném návyku. Proč pootevřená ventilačka v zimě situaci spíš zhoršuje, kolik litrů vody denně sami vyprodukujeme a jak větrat, abyste okna nemuseli každé ráno utírat ručníkem?

Obsah

Odkud se v bytě bere vlhkost a kolik jí za den vznikne?

Orosená okna nejsou důkazem, že vám do bytu zatéká skrze spáry zvenčí. Naprostá většina vlhkosti pochází z běžného denního provozu domácnosti. Běžná tří až čtyřčlenná rodina dokáže do vzduchu během 24 hodin uvolnit 6 až 12 litrů vody ve formě vodní páry.

Kde se všechna ta voda bere?

  • Dýchání a pocení: Jeden člověk uvolní do prostředí okolo 0,5 až 1,5 litru vody denně. Během osmihodinového spánku tak v uzavřené ložnici ve dvou lidech přibude ve vzduchu běžně přes půl litru vody.
  • Vaření: Otevřené hrnce bez pokliček a odpařování vody přidají stovky gramů až jednotky litrů páry.
  • Sprchování a koupání: Horká sprcha vytvoří intenzivní, krátkodobou vlhkostní špičku.
  • Mokré povrchy a zvířata: Vytírání podlah, odpařování z misek i dýchání domácích mazlíčků dodávají do vzduchu další gramy vody.
Jak správně větrat, aby na oknech nekondenzovala voda?

Proč se problém zhoršil po výměně oken?

Stará dřevěná okna neustále spárami profukovala, čímž zajišťovala nekontrolovanou, ale nepřetržitou výměnu vzduchu. Moderní plastová okna byt dokonale utěsní. To výrazně šetří peníze za teplo, ale bez odpovídajícího větrání uzamkne veškerou vlhkost uvnitř. Sama plastová okna plíseň nevyrábějí – pouze odhalí, že v utěsněném bytě neodchází vlhký vzduch pryč.

Rosný bod. Proč voda kondenzuje zrovna na okně a v rozích?

Fyzika interiéru funguje neúprosně na principu takzvaného rosného bodu. Jde o teplotu, na kterou se musí vzduch ochladit, aby z něj vodní pára začala kondenzovat na kapalnou vodu. Čím vyšší je v místnosti relativní vlhkost, tím vyšší je i teplota rosného bodu.

Jak vlhkost posouvá rosný bod (při pokojové teplotě 22 °C)
Relativní vlhkost vzduchuTeplota rosného boduCo to znamená v praxi?
40 %7,8 °CVoda se srazí jen na extrémně studeném povrchu.
50 %11,1 °COkno se orosí, pokud jeho sklo zevnitř zchladne pod 11.1 °C.
60 %13,9 °CVoda kondenzuje už na poměrně teplém skle či stěně (středně chladné).
70 %16,3 °CKapky se objevují téměř okamžitě i na lehce chladnějším povrchu.

Z tabulky jasně vyplývá, že pokud snížíte vlhkost vzduchu v místnosti z 60 % na 50 %, rosný bod klesne o téměř 3 °C (přesně o 2,8 °C z 13,9 °C na 11,1 °C) a okna se přestanou rosit, aniž byste museli více topit.

Proč se kapky tvoří dole na skle?

Spodní okraj izolačního dvojskla či trojskla je chladnější kvůli takzvanému distančnímu rámečku mezi skly. Těžký studený vzduch u skla navíc klesá dolů. V kombinaci s omezeným prouděním teplého vzduchu z radiátoru (např. kvůli širokému parapetu) vzniká na spodní hraně okna ideální místo pro první kapky vody.

„Když na stěně nejsou kapky, plíseň nehrozí“

To je omyl. Plísním stačí k životu stav, kdy se relativní vlhkost vzduchu v těsné blízkosti studené zdi dlouhodobě drží nad 80 %. K tomu může v chladném rohu místnosti docházet, i když je stěna na pohled zcela suchá.

Jak správně větrat, aby na oknech nekondenzovala voda?

Nárazové větrání místo celodenní ventilačky

Největší chybou v zimním období je ponechání okna na ventilačku nebo mikroventilaci po celý den. Dlouhodobě pootevřené okno postupně ochlazuje okenní rám, ostění i okolní zdivo. Vzduch v místnosti se přitom vyměňuje velmi pomalu, utíká drahé teplo a u podchlazeného rámu naopak kondenzace ještě sílí.

Základní pravidlo pro zimu proto zní: Větrat krátce, intenzivně a dokořán.

Jak dlouho větrat podle venkovní teploty?

  • Silný mráz (pod −5 °C): 3 až 5 minut
  • Mírný mráz (−5 až 0 °C): 5 až 8 minut
  • Chladno (0 až 10 °C): 5 až 10 minut
  • Podzim a jaro (10 až 15 °C): 10 až 15 minut

Nejúčinnější je vytvořit příčné větrání (průvan) otevřením oken na protilehlých stranách bytu.

Proč se místnost po krátkém větrání rychle ohřeje?

Stěny, podlahy a nábytek mají obrovskou tepelnou kapacitu, zatímco samotný vzduch minimální. Při pětiminutovém větrání dokořán vyměníte těžký vlhký vzduch za suchý venkovní, ale nábytek a zdi zůstanou teplé. Po zavření oken stěny nový vzduch během pár minut bez velkých nároků na topení opět ohřejí.

ilustrační snímek

Vlhkoměr za pár stovek: co má ukazovat a kdy zasáhnout

Abyste nevětrali jen intuitivně, pořiďte si obyčejný digitální vlhkoměr s teploměrem. Umístěte ho do běžně obývané části místnosti (ve výšce cca 1–1,5 m nad zemí), nikoli přímo na okenní parapet nebo nad radiátor.

  • Pod 40 %: Příliš suchý vzduch (dráždí dýchací cesty).
  • 40–50 %: Ideální cílový stav v zimním období.
  • 50–60 %: Zvýšená pozornost – v chladných rozích už může vznikat riziko pro růst plísní.
  • Nad 60 %: Varovný signál – je nutné okamžitě intenzivně vyvětrat nebo řešit zdroje vlhkosti.

Vlhkoměr sledujte hlavně ráno po probuzení v ložnici a bezprostředně po vaření či sprchování.

Tepelné mosty v panelovém bytě a místa, kde se plíseň objeví první

Panelové domy trpí na typická kritická místa. Tepelný most je část konstrukce (např. spára mezi panely, nekvalitně zateplené ostění okna nebo roh pod stropem), kudy teplo uniká z bytu výrazně rychleji. Vnitřní povrch je v tomto místě o dost chladnější než zbytek místnosti.

Kde se plíseň v paneláku objevuje nejčastěji?

  1. Za velkými skříněmi u obvodových zdí: Nábytek natlačený až na zeď zabrání proudění teplého vzduchu. Zeď prochladne a vlhkost u ní nekontrolovaně stoupá.
  2. Kolem oken a na parapetech: V místech chybějící nebo porušené izolace připojovací spáry.
  3. V rohu u stropu: Zvlášť u rohových bytů nebo v posledním podlaží.

První pomoc před vznikem plísní

  • Odtáhněte nábytek od obvodových (venkovních) zdí na vzdálenost alespoň 5 až 10 cm, aby za ním mohla proudit teplá krev místnosti – vzduch.
  • Nezakrývejte radiátory dlouhými těžkými závěsy a nenechávejte na nich sušit mokré ručníky.
Pootevřené okno se hodí na léto, v zimě větrejte krátce a intenzivně.

Zdroje vlhkosti, na které se zapomíná

Pokud vás trápí vysoká vlhkost, prověřte vedlejší zdroje, které nenápadně pumpují litry vody do prostoru:

  • Sušení prádla v bytě: Jedna jediná várka vypraného prádla po odstředění uvolní do vzduchu při sušení na sušáku 2 až 3 litry vody! Pokud nemáte sušičku, sušte prádlo v dobře vytápěné místnosti se zavřenými dveřmi a po dobu sušení opakovaně nárazově větrejte (případně použijte elektrický odvlhčovač).
  • Otevřená akvária a terária: Z teplé otevřené vodní hladiny se denně odpaří stovky mililitrů vody.
  • Džungle z pokojovek: Rostliny uvolňují většinu zálivky transpirací zpět do vzduchu. Velké množství květináčů v malé místnosti dokáže vlhkost zvednout o desítky procent.
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