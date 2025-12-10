A co víc, vhodně zvolené zónování místnosti dokáže z pouhého pokoje s jedním oknem vytvořit dojem dvou plnohodnotných, oddělených místností. Jak toto uspořádání zvládnout chytře, efektivně a stylově?
Základní principy pro efektivní zónování
Než se pustíte do výběru konkrétní stěny na rozdělení pokoje, je nutné si ujasnit několik klíčových zásad, které platí pro místnosti s jedním oknem:
1. Priorita pro spánek u okna
Hlavní radou je umístit postel blíže k jedinému oknu a obývák spíše blíže ke vchodu. Proč? Okno zajišťuje přirozené světlo a možnost větrání, které jsou pro kvalitní spánek nejdůležitější. Spací kout by měl proto dostat přednost v přístupu k dennímu světlu.
2. Optické odlehčení a subtilní děliče
Dělicí prvek – ať už je to příčka, skříň, nebo závěs – by neměl prostor opticky „udusit“. Vždy je lepší volit subtilní, průsvitné nebo perforované konstrukce.
„Při dělení malých bytů je zásadní, aby dělicí prvek propouštěl světlo, zejména pokud máme v místnosti jen jedno okno. Vizuální lehkost je důležitější než absolutní zvuková izolace. Většinou se osvědčují otevřené regály nebo prosklené stěny,“ radí Michaela Klos z vyhledávače nábytku FAVI.
3. Funkčnost na prvním místě
Ideální dělicí prvek by neměl být jen bariérou. Měl by být multifunkční – tedy kromě oddělení nabízet i užitek. Zvažte: úložný prostor, knihovnu, místo pro televizi, nebo plochu pro umístění lampy. Tímto způsobem získáte dvě funkce v jednom a ušetříte cenné centimetry.
4. Strategické rozmístění nábytku bez stavebních zásahů
Pokud nepotřebujete úplné oddělení, často postačí nábytek rozmístit strategicky. Pohovku, vyšší regál či komodu lze otočit kolmo ke zdi tak, aby vytvořily jasnou „linii oddělení“ mezi zónami. To je nejjednodušší a nejméně nákladný způsob, jak rozdělit místnost bez nutnosti cokoli stavět.
Konkrétní tipy a řešení, které fungují
Existuje široká škála možností, jak rozdělit obývák a ložnici v jednom, od flexibilních textilních po sofistikované stavební úpravy:
1. Otevřený regál nebo knihovna
Tip: Část regálu (tu blíže k posteli) můžete pro větší soukromí osadit krabicemi nebo plnými zásuvkami.
Otevřená knihovna bez zadní stěny je ideální pro vizuální rozdělení místnosti v garsonce. Oddělí spací a obývací zónu, aniž by došlo k optickému zmenšení nebo zablokování přirozeného světla.
2. Flexibilní přepážky: Paravány, závěsy a posuvné dveře
Tato řešení jsou cenově dostupná a maximálně flexibilní.
- Závěs: Nejrychlejší a nejlevnější řešení, které umožňuje kompletní zatažení pro soukromí a snadné odhrnutí pro pocit otevřeného prostoru.
- Paraván: Mobilní prvek, který můžete přesouvat podle potřeby. Je ideální pro nájemní byty.
- Posuvné dveře/stěna: Často řešené jako lamely, mléčné sklo nebo zrcadlové plochy. Po odsunutí vrátí prostor do původní podoby, po zatažení poskytnou pocit plnohodnotné stěny a soukromí.
3. Skleněná polostěna nebo sádrokartonová přepážka
Pokud je vaším cílem trvalé a elegantní řešení, zvažte polostěnu.
- Skleněná stěna: Skleněná přepážka v průmyslovém (loftovém) designu je momentálně velmi trendy. Udržuje proudění světla a zvětšuje prostor, což je klíčové v místnostech s jedním oknem.
- Polostěna ze sádrokartonu: Nestavte celou zeď, stačí zídka vysoká alespoň jeden a půl metru a maximálně tak vysoká, aby se přes ni do druhé čísti místnosti dostal dostatek světla. Zídka tak vizuálně oddělí postel a zároveň může sloužit jako opěrka pro televizní stěnu.
- maximálně tak vysoká, aby se přes ní do druhé části místnosti pořád dostalo dost světla?
4. Multifunkční nábytek pro spaní v obýváku inspirace
Pokud je prostor opravdu malý, musíte ho umět transformovat.
- Rozkládací pohovka (den/noc): Z klasické pohovky se večer stane postel. Je to kompromis, ale šetří ohromné množství místa.
- Postel na plošině (pódiu): Postel je vyvýšená na pódiu, pod kterým je úložný prostor nebo dokonce psací stůl, který se vysouvá.
5. Zónování bez fyzických bariér: Světlo, koberce a barva
Koberce a osvětlení fungují jako „neviditelné“ děliče prostoru.
- Osvětlení: Pro každou zónu použijte samostatné osvětlení. V obýváku centrální a stojací lampu, u postele tlumenou lampičku na čtení.
- Koberce: Velký koberec pod pohovkou a menší, odlišný kus, v zóně spaní v obýváku vizuálně oddělí prostory, aniž by se cokoli fyzicky stavělo.
|Zásady při výběru řešení – co je vaše priorita?
|Řešení
|Výhody
|Nevýhody
|Otevřený regál nebo knihovna
|Úložný prostor + vizuální oddělení + světlo proniká
|Menší zvuková a optická izolace (málo soukromí)
|Paraván a závěs
|Flexibilita, možnost snadného oddělení kdykoliv, nízké náklady
|Působí lehce provizorně, menší trvanlivost
|Skleněná přepážka
|Světlo, pocit prostoru, elegantní design, moderní vzhled
|Vyšší pořizovací náklady, náročnější montáž
|Multifunkční nábytek
|Úspora místa, funkčnost, ideální pro garsonky
|Vyšší finanční náročnost, kompromis v komfortu spánku
Pokud právě teď řešíte, jak rozdělit pokoj s jedním oknem tak, aby fungoval jako obývák a ložnice v jednom, doporučujeme následující:
- Postel k oknu: Vždy umístěte ložnici blíže k oknu kvůli světlu a větrání.
- Volte otevřenost: Zvažte otevřený regál nebo knihovnu přes střed pokoje. Získáte úložný prostor a zároveň vizuální dělicí linii, aniž byste blokovali světlo.
- Přidejte soukromí: Pokud chcete větší klid a soukromí, doplňte dělicí linii o flexibilní prvek, jako je posuvný závěs nebo paraván.
- Zónujte koberci a světlem: I to vizuálně pomůže vnímání „dvou místností“.
„Nejobtížnějším úskalím, které je nutné rozmyslet, zůstává zvuková izolace. Otevřené řešení (regál, sklo) nezajistí ticho – hluk z televize v obývací zóně může rušit spánek. Proto je dobré vždy volit alespoň částečně plný prvek (plné dno regálu, posuvné dveře), který nabídne potřebný klid pro noční odpočinek,“ radí Michaela Klos z FAVI.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností FAVI.cz.