Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Autor:
Ve spolupráci   4:00
V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit vzdušnosti? Nejdůležitější je správné rozdělení místnosti, neboli chytré zónování, aby se denní a noční zóna navzájem nerušily.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI. | foto: FAVIAdvertorial

Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
19 fotografií

A co víc, vhodně zvolené zónování místnosti dokáže z pouhého pokoje s jedním oknem vytvořit dojem dvou plnohodnotných, oddělených místností. Jak toto uspořádání zvládnout chytře, efektivně a stylově?

Základní principy pro efektivní zónování

Než se pustíte do výběru konkrétní stěny na rozdělení pokoje, je nutné si ujasnit několik klíčových zásad, které platí pro místnosti s jedním oknem:

1. Priorita pro spánek u okna

Hlavní radou je umístit postel blíže k jedinému oknu a obývák spíše blíže ke vchodu. Proč? Okno zajišťuje přirozené světlo a možnost větrání, které jsou pro kvalitní spánek nejdůležitější. Spací kout by měl proto dostat přednost v přístupu k dennímu světlu.

Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

2. Optické odlehčení a subtilní děliče

Dělicí prvek – ať už je to příčka, skříň, nebo závěs – by neměl prostor opticky „udusit“. Vždy je lepší volit subtilní, průsvitné nebo perforované konstrukce.

„Při dělení malých bytů je zásadní, aby dělicí prvek propouštěl světlo, zejména pokud máme v místnosti jen jedno okno. Vizuální lehkost je důležitější než absolutní zvuková izolace. Většinou se osvědčují otevřené regály nebo prosklené stěny,“ radí Michaela Klos z vyhledávače nábytku FAVI.

3. Funkčnost na prvním místě

Ideální dělicí prvek by neměl být jen bariérou. Měl by být multifunkční – tedy kromě oddělení nabízet i užitek. Zvažte: úložný prostor, knihovnu, místo pro televizi, nebo plochu pro umístění lampy. Tímto způsobem získáte dvě funkce v jednom a ušetříte cenné centimetry.

Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

4. Strategické rozmístění nábytku bez stavebních zásahů

Pokud nepotřebujete úplné oddělení, často postačí nábytek rozmístit strategicky. Pohovku, vyšší regál či komodu lze otočit kolmo ke zdi tak, aby vytvořily jasnou „linii oddělení“ mezi zónami. To je nejjednodušší a nejméně nákladný způsob, jak rozdělit místnost bez nutnosti cokoli stavět.

Konkrétní tipy a řešení, které fungují

Existuje široká škála možností, jak rozdělit obývák a ložnici v jednom, od flexibilních textilních po sofistikované stavební úpravy:

1. Otevřený regál nebo knihovna

Tip: Část regálu (tu blíže k posteli) můžete pro větší soukromí osadit krabicemi nebo plnými zásuvkami.

Otevřená knihovna bez zadní stěny je ideální pro vizuální rozdělení místnosti v garsonce. Oddělí spací a obývací zónu, aniž by došlo k optickému zmenšení nebo zablokování přirozeného světla.

Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

2. Flexibilní přepážky: Paravány, závěsy a posuvné dveře

Tato řešení jsou cenově dostupná a maximálně flexibilní.

  • Závěs: Nejrychlejší a nejlevnější řešení, které umožňuje kompletní zatažení pro soukromí a snadné odhrnutí pro pocit otevřeného prostoru.
  • Paraván: Mobilní prvek, který můžete přesouvat podle potřeby. Je ideální pro nájemní byty.
  • Posuvné dveře/stěna: Často řešené jako lamely, mléčné sklo nebo zrcadlové plochy. Po odsunutí vrátí prostor do původní podoby, po zatažení poskytnou pocit plnohodnotné stěny a soukromí.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

3. Skleněná polostěna nebo sádrokartonová přepážka

Pokud je vaším cílem trvalé a elegantní řešení, zvažte polostěnu.

  • Skleněná stěna: Skleněná přepážka v průmyslovém (loftovém) designu je momentálně velmi trendy. Udržuje proudění světla a zvětšuje prostor, což je klíčové v místnostech s jedním oknem.
  • Polostěna ze sádrokartonu: Nestavte celou zeď, stačí zídka vysoká alespoň jeden a půl metru a maximálně tak vysoká, aby se přes ni do druhé čísti místnosti dostal dostatek světla. Zídka tak vizuálně oddělí postel a zároveň může sloužit jako opěrka pro televizní stěnu.
  • maximálně tak vysoká, aby se přes ní do druhé části místnosti pořád dostalo dost světla?

4. Multifunkční nábytek pro spaní v obýváku inspirace

Pokud je prostor opravdu malý, musíte ho umět transformovat.

  • Rozkládací pohovka (den/noc): Z klasické pohovky se večer stane postel. Je to kompromis, ale šetří ohromné množství místa.
  • Postel na plošině (pódiu): Postel je vyvýšená na pódiu, pod kterým je úložný prostor nebo dokonce psací stůl, který se vysouvá.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

5. Zónování bez fyzických bariér: Světlo, koberce a barva

Koberce a osvětlení fungují jako „neviditelné“ děliče prostoru.

  • Osvětlení: Pro každou zónu použijte samostatné osvětlení. V obýváku centrální a stojací lampu, u postele tlumenou lampičku na čtení.
  • Koberce: Velký koberec pod pohovkou a menší, odlišný kus, v zóně spaní v obýváku vizuálně oddělí prostory, aniž by se cokoli fyzicky stavělo.
Zásady při výběru řešení – co je vaše priorita?
ŘešeníVýhodyNevýhody
Otevřený regál nebo knihovnaÚložný prostor + vizuální oddělení + světlo pronikáMenší zvuková a optická izolace (málo soukromí)
Paraván a závěsFlexibilita, možnost snadného oddělení kdykoliv, nízké nákladyPůsobí lehce provizorně, menší trvanlivost
Skleněná přepážkaSvětlo, pocit prostoru, elegantní design, moderní vzhledVyšší pořizovací náklady, náročnější montáž
Multifunkční nábytekÚspora místa, funkčnost, ideální pro garsonkyVyšší finanční náročnost, kompromis v komfortu spánku

Pokud právě teď řešíte, jak rozdělit pokoj s jedním oknem tak, aby fungoval jako obývák a ložnice v jednom, doporučujeme následující:

  1. Postel k oknu: Vždy umístěte ložnici blíže k oknu kvůli světlu a větrání.
  2. Volte otevřenost: Zvažte otevřený regál nebo knihovnu přes střed pokoje. Získáte úložný prostor a zároveň vizuální dělicí linii, aniž byste blokovali světlo.
  3. Přidejte soukromí: Pokud chcete větší klid a soukromí, doplňte dělicí linii o flexibilní prvek, jako je posuvný závěs nebo paraván.
  4. Zónujte koberci a světlem: I to vizuálně pomůže vnímání „dvou místností“.
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

„Nejobtížnějším úskalím, které je nutné rozmyslet, zůstává zvuková izolace. Otevřené řešení (regál, sklo) nezajistí ticho – hluk z televize v obývací zóně může rušit spánek. Proto je dobré vždy volit alespoň částečně plný prvek (plné dno regálu, posuvné dveře), který nabídne potřebný klid pro noční odpočinek,“ radí Michaela Klos z FAVI.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností FAVI.cz.

Nejčtenější

Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.

Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky,...

V Praze si postavila dům 4+kk a vše navrhla sama. Byla to škola života, říká

Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel...

Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...

Romantický lesní srub je na prodej za 3,5 milionu. Má to jeden podivný háček

Na trh se dostala úžasná srubová chata z roku 1926 bez elektrické sítě za 125...

Na trh se dostala úžasná srubová chata z roku 1926 bez elektrické sítě za 125 tisíc liber, v přepočtu za 3,5 milionu korun. Nový majitel se však bude muset na jeden týden v roce odstěhovat. Chata...

Dům v Beskydech vás okouzlí prostorem pro rodiče i děti. Místem se nešetřilo

Většinu osvětlení je možné stmívat. Je například od výrobců Bomma, Preciosa,...

Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...

Vila v pražské Tróji byla celá odlitá z betonu. Je to vlastně dům-socha

Záměr vizuálně oddělit přízemí a patro podtrhují dvě barevnosti i rozdílné...

Na úpatí kopce, v rostlé zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, byla dlouhá léta jen nezastavěná malá proluka. Přitom šlo o Tróju, krásnou a rozmanitou rezidenční čtvrť, která nabízí přehlídku domů z...

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

10. prosince 2025

Moravský Gott staví v Křižanovicích dům z dvougaráže. Má s ním zajímavé plány

Támhle kabel, tuhle kabel a ještě tady kabel, zpěvák se protahování drátů...

Nejen hlasovou podobností s naším nejznámějším zpěvákem překvapuje bučovický rodák Josef Bouda přezdívaný moravský Gott, ale zajímavé jsou i jeho životní ambice. V jihomoravské obci Křižanovice se...

10. prosince 2025

Z dětského pokoje je díky šikovnému manželovi „válecí“ i hostovský

Soutěž
Z dětského pokoje dcer je dnes herna vnuků, pokoj pro hosty či pro odpočinek.

Odchod dospělých dětí z domova nenesou někteří rodiče občas dobře. Paní Šárka s manželem jej však zvládli na výbornou. Pojali odchod dcer jako příležitost změnit část svého bytu tak, aby odpovídal...

10. prosince 2025

Romantický lesní srub je na prodej za 3,5 milionu. Má to jeden podivný háček

Na trh se dostala úžasná srubová chata z roku 1926 bez elektrické sítě za 125...

Na trh se dostala úžasná srubová chata z roku 1926 bez elektrické sítě za 125 tisíc liber, v přepočtu za 3,5 milionu korun. Nový majitel se však bude muset na jeden týden v roce odstěhovat. Chata...

9. prosince 2025

Dřevostavbu jim postavili za 5,5 měsíce. Má dokonce i zelenou střechu

I dřevostavby „jdou s dobou“, proto nechybí zelená střecha.

V Čechách i na Moravě najdeme dodnes spoustu starých dřevěných domů. Lukáš Černík, majitel společnosti Lucern, si však svou náklonnost k dřevostavbám přivezl hodně zdaleka, a to z Nového Zélandu. A...

9. prosince 2025

Jinde se jen plánuje, v Berlíně se už bydlí. Díky bytovkám z dřevěných modulů

Chcete byty a chcete je hned? Pak se můžete inspirovat v berlínském...

Chcete byty a chcete je hned? Pak se můžete inspirovat v berlínském Reinickendorfu. Nové bytové domy zde vyrůstají po desítkách a bez zbytečných průtahů. Protože je stavějí z prefabrikovaných modulů....

8. prosince 2025

Vila v pražské Tróji byla celá odlitá z betonu. Je to vlastně dům-socha

Záměr vizuálně oddělit přízemí a patro podtrhují dvě barevnosti i rozdílné...

Na úpatí kopce, v rostlé zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, byla dlouhá léta jen nezastavěná malá proluka. Přitom šlo o Tróju, krásnou a rozmanitou rezidenční čtvrť, která nabízí přehlídku domů z...

8. prosince 2025

Sotva se vejdou na gauč. Manželé mají v domě 621 vánočních stromků

Susanne a Thomas Jerominovi z Rintelnu v Dolním Sasku jsou milovníci Vánoc a...

Susanne a Thomas Jerominovi z Rintelnu v Dolním Sasku jsou milovníci Vánoc a rekordmani. V roce 2021 měli v domě 444 vánočních stromků, o dva roky později 555 stromů a vloni rovných 600. A letos...

7. prosince 2025

Gehry rozhýbal architekturu ikonickými stavbami. Česká kritika Tančícího domu ho trápila

Neuer Zollhof v Düsseldorfu navržená architektem Frankem Owenem Gehrym.

V pátek 5. prosince zemřel v kalifornské Santa Monice jeden z nejvýznamnějších současných světových architektů a designérů Frank Owen Gehry (vl. jménem Goldberg). Narodil se v roce 1929 v židovské...

6. prosince 2025  21:07

Panelákový byt se zvětšil jako kouzlem, teď mají děti dokonce i tělocvičnu

Bílá barva interiér prosvětlila a opticky zvětšila.

Jak vytvořit další pokoj, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti a přirozeného pohybu v bytě? To byla otázka, kterou si kladla rodina, jejíž děti rostly a potřebovaly vlastní místnost. Klíčem k řešení se...

6. prosince 2025

V 96 letech zemřel americký architekt Gehry, jeden z autorů Tančícího domu

Frank Owen Gehry se narodil 28. února 1929 v kanadském Torontu jako Ephraim...

Ve věku 96 let zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze. O jeho smrti informoval The New York Times. Gehry zemřel po krátkém respiračním...

5. prosince 2025  20:42,  aktualizováno  22:09

Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek

Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a...

Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina...

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.