Jak opticky zvětšit malý obývák? Vyzkoušejte osvědčené triky designérů

Ivana Vaňkátová
  4:00
Malý obývací pokoj nemusí být stísněný. Často totiž nerozhodují metry čtvereční, ale způsob, jakým ošálíte lidské oko. Interiérový design není jen o estetice, je to hra s perspektivou, odrazy a světlem.
Malý obývák

Malý obývák | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Pokoj má 12 metrů čtverečních, funguje jako obývací pokoj, ložnice i pracovna.
9 fotografií

Jak tedy proměnit panelákový krcálek ve vzdušný interiér? Přinášíme vám komplexního průvodce optickým zvětšováním prostoru, podloženého radami předních světových designérů.

Podle nich se lidé v malých bytech nejčastěji připravují o prostor zbytečnými chybami – příliš masivním nábytkem, jedním centrálním světlem nebo špatně zavěšenými závěsy.

Světlo jako architekt: proč jedno stropní svítidlo nestačí?

Většina lidí udělá tu chybu, že doprostřed místnosti pověsí jeden výrazný lustr. Ten sice svítí, ale prostor neúprosně „zplošťuje“ a rohy nechává v šeru, čímž místnost opticky zmenšuje.

  • Vrstvení světla: Designéři doporučují pracovat s osvětlením v různých výškách. Kombinujte stropní svítidlo se stojací lampou v rohu, stolní lampičkou na komodě a nástěnnými bodovkami. Více zdrojů dodá pokoji hloubku a dynamiku.
  • Vertikální akcent: Směřujte světlo vzhůru na strop. Tím se opticky „nadzvedne“.
  • Denní světlo jako priorita: Neblokujte okna masivním nábytkem ani těžkými žaluziemi. Čím více přirozeného světla dovnitř pustíte, tím méně budou stěny „tlačit“ na střed místnosti.
Barvy a malování: jak nechat stěny „ustoupit“?

Obecné pravidlo říká: světlé barvy zvětšují. Ale věda za barvami jde hlouběji.

  • Chladné tóny: Studená modrá, jemná šedá nebo ledová zelená mají tendenci „ustupovat“. Pokud je použijete, oko je vnímá dál, než ve skutečnosti jsou.
  • Efekt nízkého kontrastu: Když barva lišt, stěn a stropu plynule navazuje bez ostrých přechodů, oko nemá kde zastavit a místnost působí nekonečněji.
  • Color Drenching: Odvážným trendem je vymalovat vše (včetně radiátorů a dveří) jedním odstínem. Tato kontinuita „rozpouští“ hrany místnosti.
Obývací pokoj Ikea inspirovaný seriálem Simpsonovi

Nábytek a dispozice: Dejte prostoru dýchat

Mnoho lidí v malém bytě podlehne instinktu přirazit veškerý nábytek ke stěnám, aby uprostřed vznikl volný prostor. Paradoxně tím ale zdůrazní hranice místnosti.

Tip interiérového architekta

„Přitáhněte pohled nahoru! Instalace závěsů těsně pod římsu nebo až ke stropu okamžitě udělá pokoj vyšším a větším,“ radí Meghan Jay, zakladatelka Meghan Jay Interiors.

  • Vzduch pod nohama: Vybírejte pohovky a komody na štíhlých nožkách. Když vidíte podlahu i pod nábytkem, mozek vnímá plochu jako celistvější.
  • Měřítko: Lepší je jedna větší, pohodlná pohovka než pět malých křesílek a stoliček, které vytvářejí „vizuální šum“.
  • Multifunkčnost a sklo: Konferenční stolek ze skla nebo akrylátu plní svou funkci, ale v prostoru je téměř neviditelný.
Obývací pokoj v bytě 2+kk

Vizuální šum nastává, kdy je v prostoru příliš mnoho drobných, nesourodých předmětů nebo výrazných vzorů, které zahlcují pozornost a vyvolávají pocit nepořádku a stísněnosti. V interiéru jde o všechno, co „tříští“ pohled – od hromádky pošty na stole přes různorodé magnety na lednici až po desítky drobností v otevřených policích.

Magie zrcadel a „neviditelných“ příček

Zrcadlo je v podstatě „falešné okno“. Během vteřiny dokáže zdvojnásobit hloubku místnosti.

  • Umístění naproti oknu: Designérka Kathy Kuo radí: „Umístěte velké zrcadlo přímo naproti oknu, aby odráželo co nejvíce denního světla zpět do místnosti.“
  • Špionážní zrcadlo: Moderním hitem pro malé byty je polopropustné zrcadlo. Z jedné strany funguje jako odrazová plocha (zvětšuje), z druhé je průhledné. Ideální jako dělící příčka mezi obývákem a ložnicí.
  • Průběžná podlaha: „Když podlaha působí jako jedna nepřerušená plocha, vytvoří čistý a sjednocený základ,“ upozorňuje Stephen Nash ze Studio Alexandra. Pokud můžete, nechte stejnou podlahu pokračovat z chodby až do obýváku bez prahů.
Květiny jako architektonický prvek. Jak neudělat z malého bytu džungli?

Rostliny do obýváku patří, ale v malém prostoru s nimi musíte zacházet jako s nábytkem. Pokud zaplníte parapety desítkami malých květináčů, opticky si okno zmenšíte a pokoj „rozbijete“ vizuálním šumem. Zkuste na to jít chytřeji:

Designérský tip

Jedna velká rostlina v rohu udělá pro prostor víc než deset malých květináčů rozesetých po místnosti.

  • Vsaďte na vertikalitu: Místo řady malých kaktusů zvolte jednu vysokou, štíhlou rostlinu (např. Sansevieria nebo Ficus lyrata). Vertikální linie táhnou oko vzhůru a budí dojem vyššího stropu.
  • Levitující zeleň: Využijte závěsné květináče (makramé) nebo police vysoko u stropu, ze kterých necháte splývat převislé rostliny (např. Scindapsus neboli šplhavnice). Podlaha zůstane volná, což je pro pocit prostoru klíčové.
  • Zrcadlový trik podruhé: Umístěte rostlinu tak, aby se odrážela v zrcadle. Získáte tím dojem, že se nacházíte v mnohem bohatší zahradě, než ve skutečnosti máte, a přidáte prostoru hloubku.
  • Průhlednost listů: Do menších pokojů jsou ideální rostliny s jemnými, členitými listy (např. kapradiny nebo Areca palma). Působí vzdušněji než masivní, neprostupné listy monstery.
Pamatujte, že méně je více

Jak už kdysi řekl slavný architekt Ludwig Mies van der Rohe, méně je více. A v malém obýváku to platí dvojnásob.

Než začnete nakupovat doplňky pro zútulnění, zkuste se nejprve zbavit vizuálního nepořádku. Otevřené police plné drobností prostor tříští. Schovejte je do uzavřených skříněk v barvě stěny a uvidíte, jak se váš obývací pokoj nadechne víc než po jakékoliv drahé rekonstrukci.

