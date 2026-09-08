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Dálkové odečty budou od roku 2027 povinné. Co musí stihnout SVJ a družstva

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Ve spolupráci   4:00

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Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit vaše SVJ? | foto: TechemShutterstock

Do 1. ledna 2027 musejí být všechny bytové domy vybaveny dálkově odečitatelnými měřiči tepla a teplé vody. Pro SVJ, bytová družstva i správce budov tak nastává ideální čas na revizi techniky. Přechod na dálkové odečty totiž neznamená jen splnění zákona, ale i zásadní zjednodušení správy domu. Tam, kde už moderní přístroje fungují, navíc od ledna 2024 platí povinnost zpřístupňovat obyvatelům údaje o spotřebě, a to každý měsíc!

Co platí už dnes a co se skutečně změní 1. ledna 2027

Kolem evropské legislativy a měření tepla panuje řada mýtů. Tím nejčastějším je představa, že povinnost pravidelně informovat o spotřebě přichází až s rokem 2027. Skutečnost je však jiná. Evropská směrnice EED stanovila základní rámec pro vyšší energetickou efektivitu budov, ale konkrétní pravidla do českého práva přinesla novela zákona č. 67/2013 Sb. a zákon o hospodaření energií.

Česká legislativa vymezuje dva zásadní milníky:

  • Od 1. ledna 2024: Pokud jsou v domě nainstalována dálkově odečitatelná zařízení, má poskytovatel služeb (typicky SVJ nebo bytové družstvo) povinnost každý měsíc zpřístupňovat uživatelům bytů informace o spotřebě.
  • Do 1. ledna 2027: Do tohoto data musejí na dálkově odečitatelný standard bez výjimky přejít i zbývající nemovitosti.

Rok 2027 tedy není začátkem měsíčního informování, ale definitivním koncem přechodného období pro modernizaci měřidel. Od tohoto data legislativa navíc striktně vyžaduje, aby odečet probíhal zcela bez vstupu do bytových či nebytových prostor.

Upozornění

Měsíční přehled představuje informativní ukazatel spotřeby pro domácnost, nikoli vyúčtování. Konečné rozúčtování tepla a vody zůstává samostatným ročním procesem podle platné vyhlášky.

Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit...

Od papírových tabulek k rádiové automatizaci

Pro výbory SVJ i profesionální správce budovy znamenal tradiční ruční odečet měřidel každoroční komplikovanou agendu. Domlouvání termínů, obcházení bytů, náhradní termíny a ruční přepisování stavů z displejů nesly vysoké riziko chyb i ztrátu času.

Předepsaný dálkový odečet tento koloběh ruší. Moderní rádiová řešení dokážou sbírat data z přístrojů automaticky a na dálku. V praxi to přináší:

  • Nulový zásah do soukromí: Odečet probíhá pohodlně online, bez nutnosti přítomnosti obyvatel.
  • Eliminaci lidské chyby a odhadů: Data se z měřidel přenášejí v šifrované podobě, což vylučuje překlepy i nutnost dopočítávat spotřebu u nepřítomných sousedů.
  • Spolehlivé podklady pro vyúčtování: Digitálně získané údaje slouží jako přesný podklad pro roční rozúčtování vody a vytápění.

Chytré technologie v praxi – systém sám hlídá úniky vody

Přechod na online odečty otevírá domům možnosti, které jdou daleko za rámec plnění zákonného minima. Kvalitně navržená rádiová síť dokáže zastat i roli bezpečnostního a provozního dohledu.

Příkladem takového řešení je Techem Smart System (TSS), který využívá šifrovaný rádiový přenos a automatické sběrnice dat. Systém v domě permanentně monitoruje stav měřidel a dokáže výbor SVJ či správce včas upozornit na neobvyklé provozní stavy:

  • Protékající toalety a kapající kohoutky: Systém vyhodnotí neustálý průtok vody a automaticky hlásí riziko havárie.
  • Pokusy o ovlivnění měřidel: Detekuje demontáž přístroje nebo pokus o ovlivnění vodoměru (například magnetem).
  • Nefunkční přístroje: Závadu na indikátoru nebo měřiči tepla zaznamená bezprostředně po jejím vzniku.

Výhodou moderních architektur je také technologický přístup bez zbytečného bourání – vodoměry s dálkovým odečtem i indikátory topných nákladů se instalují zcela bezdrátově a kvalitní systémy dokážou do nové infrastruktury zapojit i dříve instalovaná rádiová zařízení.

Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit...

Měsíční data bez papírování. Jak pomáhají portálové služby?

Předpis nařizuje zpřístupňovat informace o spotřebě každý měsíc, neznamená to však nutnost tisknout a roznášet stohy papírových rozúčtování. V praxi se volí kombinace cest:

  • Zákaznické portály : Nejsnazší cesta pro většinu správců. Data z dálkových odečtů se automaticky propisují do webového rozhraní, kde si vlastník či nájemník kdykoliv prohlédne grafy a porovná spotřebu s minulými obdobími.
  • E-mailové notifikace a přehledy: Lze nastavit automatické zasílání měsíčního výpisu (např. v PDF) přímo do jejich schránky.
  • Fyzické přehledy a papírové výpisy: Lze realizovat i tištěné přehledy na pár kliknutí.

Užitečný tip pro SVJ k legislativě

Zpřístupňujete-li měsíční data přes online rozhraní, myslete na to, že zákon vyžaduje uživatele o nových údajích prokazatelně informovat (např. automatickou e-mailovou notifikací). Samotné pasivní uložení dat na web bez upozornění nestačí.

Je však namístě zachovat střízlivý pohled. Samotný dálkový odečet úsporu negarantuje. Hlavní přínos spočívá v tom, že dává obyvatelům i výborům do rukou přesná data v reálném čase – a teprve na jejich základě lze odhalit plýtvání či upravit rozpočty.

Kontrolní seznam pro výbory. Na co nezapomenout před rokem 2027?

Ponechat obměnu měřidel na poslední týdny roku 2026 představuje značné riziko. Kapacity montážních techniků mohou být před koncem termínu vytížené a jakékoliv investice navíc vyžadují schválení na shromáždění vlastníků.

První kroky se proto vyplatí učinit co nejdříve:

  • Pasportizace měřidel: Ověřte typ, stáří a přesné datum instalace všech indikátorů topných nákladů i vodoměrů v domě.
  • Kontrola technické shody: Prověřte u dodavatele, zda stávající technika vyhovuje plnohodnotné definici dálkového odečtu bez vstupu do bytů.
  • Prověření způsobu notifikací: Ujistěte se, že váš portálový systém je kompatibilní s požadavky zákona.
  • Plánování rozpočtu a hlasování: Pokud dům vyžaduje výměnu měřičů nebo doplnění sběrnic, zařaďte investici do plánu a schvalování SVJ s dostatečným předstihem.
  • Pozor na sankce: Legislativa vytápění bytových domů a zákon o hospodaření energií stanovují při nesplnění povinností pokuty, které mohou dosáhnout až 200 000 Kč.

Přechod na dálkové odečty do roku 2027 sice přináší výborům SVJ zařizování navíc, při správné volbě techniky však znamená trvalý konec administrativního chaosu a krok k bezpečnějšímu i úspornějšímu bydlení.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Techem.

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Dálkové odečty budou od roku 2027 povinné. Co musí stihnout SVJ a družstva

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Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit...

Do 1. ledna 2027 musejí být všechny bytové domy vybaveny dálkově odečitatelnými měřiči tepla a teplé vody. Pro SVJ, bytová družstva i správce budov tak nastává ideální čas na revizi techniky. Přechod...

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