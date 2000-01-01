Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, a filantropka/pediatrička Priscilla Chanová jsou manželé od 19. května 2012, poznali se během studií na Harvardu v roce 2003.
Autor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia, Profimedia.cz
Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200 miliony dolarů (v přepočtu 3,1 až 4,1 miliardy korun). Jde o jednu z nejdražších realitních transakcí roku.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nechal od základu postavit Peter Cancro, zakladatel populárního amerického řetězce s bagetami Jersey Mike’s Subs. Ten koupil pozemek v roce 2021 za 37 milionů dolarů a nechal na něm vybudovat tento luxusní komplex. Zuckerberg kupuje sídlo jako čerstvě dokončené.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Transakce proběhla takzvaně „off-market“, tedy mimo veřejné realitní servery. Prodej byl domluven napřímo mezi miliardáři (nebo jejich zástupci), aby se zachovalo maximální soukromí.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Indian Creek je soukromý ostrov tzv. nedobytná pevnost s vlastní policejní hlídkou a ozbrojeným námořním dohledem. Ideální místo pro ty, kteří si cení soukromí nade vše.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Nedaleko Zuckerberga bydlí zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Miami se tak oficiálně stává novým centrem světového technologického bohatství.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Mezi sousedy patří i legenda amerického fotbalu Tom Brady. Na ostrově není nouze o slavné tváře z oblasti sportu i showbyznysu.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Svá sídla zde mají také Ivanka Trumpová s manželem Jaredem Kushnerem. Ostrov je útočištěm pro nejmocnější rodiny Ameriky.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavním důvodem stěhování je podle odborníků chystaný „Billionaire Tax Act“. Ten by miliardáře v Kalifornii stál 5 % z jejich celkového majetku.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Pokud by zákon prošel, Zuckerberg by musel státu odvést miliardy dolarů. Přesun na Floridu, kde je daňová zátěž výrazně nižší, dává jasný finanční smysl.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Nové sídlo se nachází přímo naproti Biscayne Bay. Architektura sází na prosklené plochy a organické propojení s okolní tropickou přírodou.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Velké terasy, které se vinou kolem celé budovy, nabízejí úchvatné výhledy na oceán. Modré okenice dodávají moderní stavbě svěží floridský nádech.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí pozemku jsou upravené vodní kaskády a nepostradatelný bazén, který plynule navazuje na horizont moře.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Soukromé molo zajišťuje přímý přístup k lodi. Zuckerberg se tak může zcela vyhnout rušným silnicím a cestovat do Miami stylově po vodě.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Uprostřed ostrova se nachází elitní 18jamkové golfové hřiště, které slouží výhradně obyvatelům Indian Creek Island.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
„Jsme rádi, že ho máme,“ uvedla sousedka Irma Bramanová. Zuckerberg by se měl do svého nového útočiště nastěhovat už během dubna 2026.
Autor: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz