Marek Ztracený staví v Železné Rudě dům. Výhled má k nezaplacení

Kvůli koncertování stráví Marek hodiny a hodiny za volantem. Mnohým se při představě cesty autem z Železné Rudy do Ostravy, která trvá nejméně šest hodin, opotí čelo.

Nemluvě o dopravních komplikacích a cestě zpět. Nabízí se tedy otázka, proč nezvolil pro stavbu nového domu strategické místo, které by bylo příznivějším výchozím bodem pro jeho cesty.

„Mě to sem táhne, jsem odsud a jsem horský typ. Já si na toho Pražáka nějak neumím hrát. Vlastně já jsem doma všude, ale jenom do určité chvíle. Pak začnu mít trošičku pocit, že tam nejsem správně, a potřebuju mít takový ten ‚přístav v rozbouřených vodách‘. Ale tak to má asi každý,“ vysvětlil Marek Ztracený, proč se nedokáže ze Šumavy nadobro odstěhovat.



Získat stavební povolení na Šumavě není nic jednoduchého, Markovi se to přesto podařilo a hrubá stavba patrového rodinného domu roste jako z vody. Přestože dům ještě nemá ani střechu, Marek už přesně ví, kde co bude a jak to bude vypadat.



„Nahoře budou tři pokoje, koupelna a WC. Dole bude velký otevřený prostor, tam v rohu chci mít piano, tady bude terasa a tam bazén,“ ukazoval nadšeně na všechny strany Marek stojící v budoucím obýváku spojeném s kuchyní.

Protože si rád udržuje fyzickou kondici cvičením alespoň dvakrát týdně, v domě se našel prostor také pro posilovnu, která bude sousedit s obývací částí v přízemí na úkor garáže. Ale i ta bude mít na pozemku své místo. „Garáž se studiem vyroste vedle. Bude to půl na půl,“ objasnil hudebník své stavební plány.

Soukromí především

Prozatím je stavba vidět i z hlavní cesty, Marek ale přesně ví, jak rodině zajistit patřičné soukromí. „Budou tady tújky, moderní betonové oplocení, které vypadá jako dřevěné pražce. I když to teď tak nevypadá, nebude odtud vidět ani na silnici,“ vysvětlil Ztracený.

Z ložnice v patře domu ale budou mít Marek a Marcela nádherný výhled na okolní krajinu. Není divu, že si na stavbě domu na tak výjimečném místě dávají záležet a vše pečlivě plánují.

„Chceme to nejlepší, protože máme v plánu tady zapustit kořeny,“ svěřil se zpěvák a s nadsázkou dodal, jak bude vypadat jeho ideální den v novém domě: „Nejdřív půjdu do fitka, pak se vykoupu v bazénu, potom vezmu psa a půjdu se s ním projít, pak se projedu na kole, zahraju si na piano, půjdu pro syna do školy a pojedu s ním na hokej. Takhle si to představuju. Jo, a budu koukat na hory, jestli už napadl první sníh.“

Hromada materiálu se brzy promění v útulný domov Marka Ztraceného.

Industriální interiér

Ačkoliv Marek vnější vzhled domu příliš ovlivnit nemohl a musel zachovat určený ráz okolní zástavby, uvnitř domu se může zařídit tak, jak je jemu i přítelkyni Marcele libo. Jejich snem je zvát přátele na večeře nebo grilování, a tak v kuchyni s ostrůvkem bude mít své místo i velký masivní stůl až pro osm lidí, který si v současném bytě nemohou kvůli nedostatku místa dopřát.

„Chtěl bych to trochu moderní, ale ne studené. Mám moc rád dekor cihly. Mám ho i v pražském bytě a líbilo by se mi, kdyby to vybavení bylo trošku industriální. Chci ale, aby všechno korespondovalo se Šumavou. Nápadů je spousta,“ prozradil Marek, který se snoubenkou Marcelou denně diskutuje o vybavení jejich domu.

Finální práce včetně zateplení, omítek a montáže nábytku budou probíhat až příští rok na jaře. „Zařekl jsem se, že to nebudu dělat. Všechno jsem vždycky vlastnoručně šrouboval já. Je to hezké, ale už toho bylo moc. Chci mít takový ten ‚wow efekt‘. Když to člověk dělá sám, bolí ho pak ruce, něco zmeškal, někdo volal… Takhle přijdu a řeknu si: Jo! Tak to je ono!“ řekl Ztracený natěšeně.

Cítí se chlapsky

Umělci potřebují k práci inspiraci, která často přichází díky správnému prostředí. Bude pro Marka nový dům inspirativní? „Člověk podvědomě skládá o tom, co zažije. Jsem si jist, že se to projeví. Je to přece o prvním baráku, o zázemí, o rodině… Cítím se tak jako chlapsky, že pro svou rodinu něco dělám,“ pochválil se hudebník, který nepřestává překvapovat svou kreativitou.

Například na nedávném koncertě zasnoubil nicnetušící pár. „Potkal jsem je, jsou šťastní, spokojení a říkali, že to byl jeden z nejhezčích momentů. Já jsem se bál, abych někoho nenutil, ale myslím, že jsem se trefil. Ale že bych to dělal pokaždé, to ne. To by se pak chlapi báli chodit na moje koncerty,“ zavtipkoval Ztracený.

Slušelo by se, aby páru, který zasnoubil, zazpíval také na svatbě. Dojde na to? „Já nevím, zatím to po mně nechtěli, ale jestli budou mít svatbu a když už jsem v tom takhle namočený…“ nevylučuje Marek tuto možnost.

Svoji svatbu po velkolepých zásnubách před vyprodanou O2 arenou musel kvůli pandemii koronaviru a s ní spojenými opatřeními odložit. Prim teď hraje stavba domu. Kdy se bude moci Marek Ztracený chlubit titulem „ženáč“, zatím zůstává v tajnosti.