Zpěvák Voxel žije s rodinou na samotě v horách. Je to náročné, ale krásné

Ještě před úprkem z civilizace žila rodina v olomouckém bytě. „Mít srub nebo dům v horách byl vždycky můj sen,“ říká Václav Lebeda. „Původně jsem měl na mušce milované Beskydy, ale nedařilo se nám najít tam vhodnou nemovitost. Vůbec najít nějaký dům byla docela fuška, měli jsme svá kritéria, která jsme chtěli, aby dům splňoval,“ vzpomíná písničkář.

Na realitním serveru měl nastaveno upozornění pro případ, že by se tam nemovitost s podobnými parametry objevila. S ženou takto hledali několik měsíců. A pak se stalo něco, co Voxela provází celý život.

„Vždycky když se o něco přestanu urputně snažit a lpět na věcech, přijde to ke mně samo. Najednou mi do mailu přistála nabídka na tři nemovitosti, z čehož jedna byla tato. Nejdříve jsem sem jel sám, pak jsem sem přivezl Marušku a nakonec jsme se sem nastěhovali.“



Líbil se jim velký pozemek i to, že je nemovitost dále od lidí. Václav vystupuje před stovkami i tisíci lidí a toho se člověk v průběhu týdne nasytí. O víkendu si od lidí naopak rád odpočine a tady v přírodě dobíjí baterky. Nemovitost je vzdálena od Pradědu necelou půlhodinku.

„Zimy tu bývají poměrně náročné, teploty zde klesají k minus třiceti stupňům poměrně běžně. Topíme ve starých kachlových kamnech, která mají dostatečný výkon a vytopí krásně celý dům,“ pochvaluje si Voxel.



Každý chleba je však o dvou kůrkách a jako čerstvý majitel nemovitosti se musel vypořádat i s problémy, které časem vyvstaly. „Například nám tady praskla vodovodní trubka, která přivádí vodu ze studny, takže jsme měli rázem vytopený sklep,“ vzpomíná na jednu z prvních nenadálých situací.

Studna selhala

Spolu s rozlehlejším pozemkem hudebníka zaujalo i to, že vedle chaty je na něm i další nemovitost. „Prozatím do ní není zavedena elektřina, ale máme to v plánu,“ popsal Voxel a upřesnil, že druhá chata prozatím funguje jako zkušebna, trucovna i noclehárna pro návštěvy.

„Také tu má žena vyrábí náramky z dřevěných korálů. Spojili jsme to s mým koníčkem, kterým je tvorba parfémů, a tak je možné si objednat jedinečný parfémovaný náramek,“ vysvětlil hudebník.

Na pozemku je ještě kůlnička na zahradní nářadí a kopaná studna vyztužená betonovými skružemi. Velkou zajímavostí je i křížek, který byl původně u cesty, v toku času se ovšem cesta posunula, a křížek tak zůstal na pozemku, který mají nyní v držení Voxel a jeho manželka.

„Zajímavé je, že lidé na křížek nezapomněli. Jednou jsem pil kávu, koukám z okna a na zahradě máme úplně cizí lidi se svíčkou, kterou dali ke křížku a zapálili. Uznávám, že poprvé mě to překvapilo,“ vypravuje se smíchem.

Mrtvola v posteli

Interiér domu je zařízen především účelně a je přizpůsoben tomu, že tady se dvěma dospěláky žijí i zpěvákovi synkové Vašík a Jozua.

Srdcem domu je samozřejmě kuchyň, jíž dominují zmíněná kachlová kamna. Vedle jiných věcí se tady najde i přístroj na kvalitní přípravu kávy.

„Oba s Maruškou jsme na dobrou kávu ulítlí, a tak jsme si pořídili pořádný presovač,“ přiznal se Voxel.

Neméně důležitá je také vedlejší místnost. V ní na první pohled upoutají malá okna a prkenná podlaha. Tyto dvě ingredience interiérové útulnosti fungují i zde a jsou akcentovány tím, že zde stojí klavír. V místnosti je i stará dřevěná postel.

„Je součástí inventáře a zůstala tu po předchozích majitelích. Když chceme vystrašit návštěvu, která u nás třeba musí přespat, tak jí před zhasnutím nabulíkujeme, že ta postel je tak stará, že v ní umřelo už několik lidí,“ směje se hudebník se svérázným smyslem pro humor.